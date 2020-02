La macro s'améliore Envoyer par e-mail :

Les valeurs brésiliennes se maintiennent sur leurs plus hauts, malgré les risques sanitaires qui s’étendent sur la planète. Du coté de Sao Paulo, l’année 2020 devrait même connaitre une croissance proche de 2.2%, après 1.2% en 2019. Bonne nouvelle d’autant plus que l’inflation reste maitrisée (+3.5%) et le chômage en baisse. La bourse nationale a bien anticipé cet environnement, avec un gain de 35% sur l’Ibovespa, hausse complétée sur le mois de janvier de 1%. La progression se vérifie sur certains dossiers hétéroclites réalisant des parcours qualitatifs depuis le début d’année. Font partie de ces trajectoires gagnantes, le spécialiste du cosmétique Natura (+27%) l’industrielle Weg +21% ou encore, le distributeur en ligne B2W (+19%). Graphiquement, en données journalières, les cours ont connu un blocage au contact de la zone des 119 530 points. Ce stop intervient après des mois de hausse ininterrompue. A ce jour, l’ensemble des moyennes mobiles conserve un biais acheteur, même si la référence 20 jours vient d’être franchie à la baisse.

Le maintien du support des 111 900 points constituerait une bonne indication pour la poursuite de la hausse. Il faudrait un repli plus marqué sous cette ligne inférieure pour fragiliser la configuration actuelle.

