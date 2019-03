La volatilité explose Envoyer par e-mail :

Économiquement, la croissance brésilienne est ressortie nulle au quatrième trimestre 2018 en raison de la baisse de l’investissement et de la contraction de l’activité industrielle.

Sur une semaine, aucune valeur affiche un parcours positif exceptée Suzubo Papel E Celulose (producteur de papiers) qui progresse de 8%.



Graphiquement, en données journalières, l’indice s’installe dans un schéma de consolidation. Les récents plus hauts touchés à 100 000 points ont rapidement laissé place à une phase de prises de bénéfices énergiques. C’est presque 8000 points qui ont été perdus dans ce mouvement secondaire de repli.

Le fort décrochage permet de définir une zone de support fixée à 91 850 points, qui en cas de nouvelle cassure, ouvrirait la voie au seuil inférieur des 85 000 points. Dans le cas d’un rebond significatif, les cours pourraient rejoindre les 96 500 points. La volatilité va donc perdurer au cours des prochaines semaines sur les valeurs brésiliennes.



Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.