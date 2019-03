Place aux réformes Envoyer par e-mail :

En attendant, les paillettes brillent de mille feux sur l’indice IBovesopa qui enchaîne un 11% de gains depuis le début d’année. Cette performance amplifie un excellent millésime 2018, et ses 17%, alors que pour la même période, l’ensemble de la planète finance ne voyait que du rouge. Les perceptives de privatisations des grandes compagnies publiques de l’énergie (projets cumulés de 20 milliards de dollars), afin de financer en partie les reformes dans l’éducation et la santé, font « exploser » les valeurs concernées à la hausse. Une dizaine de valeurs se valorisent de plus de 30% sur les deux derniers mois, telle Centrais Electricas Brasileiras (+60%), tirant tout le secteur des servies publics à la hausse.



Techniquement, en données journalières, les cours se stabilisent sur les plus hauts historiques, proches des symboliques 100000 points. L'éloignement des moyennes mobiles hebdomadaires pourrait inciter à viser un repli en forme de consolidation qui pourrait ramener les prix sur la zone des 91700 points. Ce mouvement secondaire n'affaiblirait en rien la tendance de fond largement positive.

