Poussée "pré et post" élection Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 13/11/2018 | 15:28



L’élection présidentielle a dopé les cours de bourse grâce à la victoire du candidat de l’extrême droite qui met fin à la gouvernance de la gauche.

Les investisseurs ont largement salué cette victoire mais Bolsonaro sera attendu avec impatience et ce dernier devra agir rapidement sur le front économique pour continuer d’avoir la faveur des marchés.



Ce sont les valeurs pétrolières qui ont marqué l’exercice 2018, avec des hausses significatives de Pétrobas (+66%) ou de Vale dans la sidérurgie (+40%).



Techniquement, en données journalières, le récent pic a trouvé un stop sur la zone des 89500 points. Depuis, les cours sont revenus tester la moyenne mobile 20 jours en forme de pullback sur « l'overlap » des 86100 points. La baisse actuelle pourrait s’étendre jusqu’à la zone inférieure des 83060 points sur laquelle un consensus acheteur devrait revenir.

La bourse de Sao Paulo évolue à contre courant de la planète finance, avec un parcours largement positif depuis deux mois, portant l’IBovespa sur le podium des performances annuelles, avec une avancée de 12%.L’élection présidentielle a dopé les cours de bourse grâce à la victoire du candidat de l’extrême droite qui met fin à la gouvernance de la gauche.Les investisseurs ont largement salué cette victoire mais Bolsonaro sera attendu avec impatience et ce dernier devra agir rapidement sur le front économique pour continuer d’avoir la faveur des marchés.Ce sont les valeurs pétrolières qui ont marqué l’exercice 2018, avec des hausses significatives de Pétrobas (+66%) ou de Vale dans la sidérurgie (+40%).Techniquement, en données journalières, le récent pic a trouvé un stop sur la zone des 89500 points. Depuis, les cours sont revenus tester la moyenne mobile 20 jours en forme de pullback sur « l'overlap » des 86100 points. La baisse actuelle pourrait s’étendre jusqu’à la zone inférieure des 83060 points sur laquelle un consensus acheteur devrait revenir.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique IBOVESPA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès IBOVESPA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS 26.1 2.55% ENGIE BRASIL ENERGIA SA 41.4 2.48% EQUATORIAL ENERGIA 69.25 -0.36% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.