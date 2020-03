Coronavirus: la Bourse de Sao Paulo chute de 5% à la clôture

Sao Paulo (awp/afp) - La Bourse de Sao Paulo a de nouveau décroché lundi, l'indice Ibovespa chutant de 5,22% à la clôture, après deux semaines chaotiques en raison de l'impact économique de la pandémie de nouveau coronavirus.

Le plongeon a dépassé les -7% à la mi-journée, l'indice passant sous les 63.000 points.

La baisse s'est finalement atténuée en fin de séance, avec 63.569,62 points à la clôture.

Cette chute suit le mouvement des autres places boursières mondiales, malgré l'annonce de nouvelles mesures de la Réserve fédérale (Fed) américaine pour tenter d'atténuer l'impact économique du coronavirus.

"Nous sommes dans une course incessante aux liquidités, qui a provoqué une série de dysfonctionnements des marchés", explique à l'AFP Gustavo Almeida, du cabinet de consultants Spiti.

"Plus l'isolement social va se prolonger, plus cette course aux liquidités, va s'intensifier", ajoute-t-il.

La semaine dernière, le gouvernement brésilien avait admis qu'il tablait sur une croissance quasi nulle (+0,02%) pour 2020, même si certains analystes prévoient une forte récession (-4,4% dans le pire scénario).

Dimanche soir, la banque publique de développement BNDES a annoncé qu'elle allait injecter dans l'économie 55 milliards de réais, soit quelque 11 milliards de dollars, pour protéger les emplois en pleine crise sanitaire.

L'indice Ibovespa avait atteint son niveau record le 23 janvier, frôlant les 120.000 points. Depuis, il a perdu 47%.

Le Brésil, un pays de 210 millions d'habitants, compte 1.891 cas de Covid-19 recensés, dont 34 décès, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

afp/rp