iCAD : annonce l'installation de la solution ProFound AI™ 2D pour la mammographie et pour la tomosynthèse (DBT) 3D au Centre d'Imagerie Paris Nord Sarcelles

iCAD, Inc. (NASDAQ: ICAD), leader mondial de la technologie médicale fournissant des solutions innovantes de détection et de traitement du cancer du sein, annonce aujourd’hui l’installation de sa solution ProFound1 AI ™ 2D pour la mammographie et pour la tomosynthèse (DBT) 3D au sein du centre d’Imagerie Paris Nord Sarcelles (IPNS).

L'Imagerie Paris Nord Sarcelles (IPNS), membre du Groupe Vidi, est au centre d'un système de soins et d’un pôle médical d’excellence associant l'Hôpital Privé Nord Parisien (HPNP), l'Institut de Cancérologie Paris Nord (ICPN) et le Centre de Médecine Nucléaire et TEP Paris Nord. L'Imagerie Paris Nord Sarcelles (IPNS) est composée de 6 services, la Radiologie Générale, l’Échographie, le Scanner, l’IRM, la Radiologie Vasculaire et Interventionnelle, la Sénologie – Imagerie de la femme. L’équipe médicale rassemble 9 médecins spécialistes, 20 manipulateurs et 19 secrétaires

« Nous sommes très heureux de compter parmi nos premiers clients, l’IPNS, centre de renom qui rayonne dans le nord parisien et qui a pour volonté de s’équiper des technologies les plus performantes. ProFound AI est le résultat de nombreuses années de recherche et de développement visant à créer un algorithme ultra-performant basé sur l’apprentissage profond (deep learning). Nos deux solutions, ProFound AI pour la mammographie 2D et ProFound AI pour la tomosynthèse ont été conçus pour analyser rapidement et précisément chaque image et fournir aux radiologues des informations clés » explique Michèle Debain, MBA, Sr. Director, Business Dévelopment Europe, iCAD.

En effet, l’algorithme attribue un score à chaque détection de lésion et à chaque cas dans sa totalité ; ces scores représentent la certitude de l’algorithme qu’une lésion ou un cas est malin. Ces informations servent à guider les radiologues dans la prise de décision clinique.

« La solution Profound AI vient compléter l’équipement de pointe du parc d’imagerie du Centre IPNS pour proposer à nos patientes les dernières innovations technologiques en matière de dépistage du cancer du sein. L’IPNS a toujours affiché sa volonté d’être dotée de solutions et des technologies les plus innovantes. Nous sommes ravis de travailler et d’utiliser cet algorithme d’intelligence artificielle qui améliore notre confiance diagnostique notamment pour les lésions subtiles et les seins denses » explique Chantal Béranger, Radiologue à l’IPNS.

« Fournir des diagnostics et des soins d’excellence, telle est la promesse que font IPNS et le Groupe Vidi aux patients. Nous sommes toujours à l’écoute des innovations et souhaitons faire progresser nos pratiques. Nous souhaitons, au sein du Groupe Vidi, faire partie des pionniers à investir dans les outils d’IA de demain. La solution proposée par iCAD amène des bénéfices dans l’évaluation et le traitement du cancer du sein et c’est l’essentiel : la qualité des soins. Nous sommes fiers d’être parmi les tous premiers centres en France à nous être équipés de cette solution. » conclut Robert Lavayssière, Radiologue à l’IPNS et Directeur général du Groupe Vidi.

Disponible pour la mammographie 2D et la tomosynthèse, ProFound AI représente un réel bénéfice pour les radiologues comme pour les patientes.

Les résultats de son étude ProFound AI pour la tomosynthèse numérique du sein (DBT) viennent d’être publié dans la prestigieuse revue, Radiology2, une publication à comité de lecture en septembre dernier. L’étude a démontré que l'utilisation simultanée de ProFound AI augmentait la sensibilité de 8%, diminuait aussi le taux de rappel inutiles des patientes de 7,2% et réduisait le temps de lecture de 52,7% et jusqu’à 57,4% pour l’analyse en 3D du sein dense3.

A propos d’IPNS

L'Imagerie Paris Nord Sarcelles (IPNS) est au centre d'un système de soins et d’un pôle médical d’excellence associant l'Hôpital Privé Nord Parisien (HPNP), l'Institut de Cancérologie Paris Nord (ICPN) et le Centre de Médecine Nucléaire et TEP Paris Nord. L'Imagerie Paris Nord Sarcelles (IPNS) est composée de 6 services (la Radiologie Générale, l’Échographie, le Scanner, l’IRM, la Radiologie Vasculaire et Interventionnelle, la Sénologie – Imagerie de la femme). L’équipe médicale rassemble 9 médecins spécialistes, 20 manipulateurs et 19 secrétaires.

Pour plus d'informations, www.ipn-sarcelles.fr

A propos du Groupe Vidi

Le Groupe Vidi est un groupe pionnier dans la radiologie libérale française. Par son indépendance, il défend un projet médical au profit de la qualité des soins pour tous les patients. En construisant un réseau national, il facilite l’accès à des diagnostics et des soins d’excellence ainsi qu’à des radiologues hyper-spécialisés dans tous les domaines de compétences, partout en France.

Les 40 centres de radiologie du Groupe Vidi implantés sur l’ensemble du territoire rassemblent près de 700 radiologues. Tous sont mobilisés pour pratiquer les examens d’imagerie médicale les plus pertinents et performants dans toutes les spécialités et sur tout leur parcours de soins, du dépistage à l’interventionnel, du diagnostic aux soins.

Les radiologues du Groupe Vidi partagent des valeurs de responsabilité, d’engagement, d’accessibilité et de relation humaine.

Pour plus d'informations, www.groupe-vidi.fr

A propos de l’Hôpital Privé Nord Parisien

Situé à Sarcelles dans l'est du Val d'Oise, l'Hôpital Privé Nord Parisien propose une offre de soins pluridisciplinaire, en hospitalisation complète et ambulatoire, d'une capacité de plus de 300 lits et places. L'établissement s'appuie sur un plateau technique de premier plan et sur une équipe médicale reconnue de plus de 100 praticiens. Depuis la création de l'établissement en 1963, la direction, le corps médical et le personnel se sont attachés à développer de nouvelles activités et à mettre à disposition des patients les dernières innovations technologiques.

Les activités de l'Hôpital Privé Nord Parisien sont organisées autour de 5 pôles :

le pôle chirurgical

le pôle mère-enfant

le pôle cancérologique

le pôle dialyse

le pôle urgences et permanence des soins.

Ainsi, le regroupement d'un grand nombre de compétences humaines et de moyens techniques sur le site de l'établissement permet aux patients de bénéficier d'une médecine de pointe et de proximité, dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité. L'Hôpital Privé Nord Parisien est membre de Santé Cité, 1er groupe coopératif d'établissements de santé indépendants.

Pour plus d’informations, www.hpnp.fr

A propos d’iCAD

iCAD a mis au point une plateforme basée sur un algorithme d’Intelligence Artificielle pour la détection du cancer du sein appelé ProFound AI. Cette plateforme est le résultat de nombreuses années de recherche couplées à l’expertise d’iCAD (près de 20 ans) dans le développement de solutions d’intelligence artificielle dédiées à la détection du cancer du sein.

Pour plus d’informations, www.icadmed.com

1 ProFound AI pour la tomosynthèse a été homologué par la FDA et par Santé Canada en 2018. Il a aussi obtenu le marquage CE. ProFound AI 2D pour la mammographie est en attente du marquage CE dans l'UE. Pour plus d'informations, visitez www.icadmed.com.

2 Conant, E. et al. (2019). Improving Accuracy and Efficiency with Concurrent Use of Artificial Intelligence for Digital Breast Tomosynthesis. Radiology: Artificial Intelligence. 1 (4). Accessed via https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryai.201918009

3 Hoffmeister, J. (2018). Artificial Intelligence for Digital Breast Tomosynthesis – Reader Study Results. [White paper]. Accessed June 4, 2019 via https://www.icadmed.com/assets/dmm253-reader-studies-results-rev-a.pdf

