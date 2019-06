Icade : Invest Securities confirme son conseil d'achat

07/06/2019 | 09:43

Invest Securities, le bureau d'études parisien, confirme ce matin son conseil d'achat sur le titre du groupe immobilier et foncier Icade, en saluant la 'cristallisation de valeur par accélération des cessions'. L'objectif de cours est ajusté de 81 à 81,5 euros.



'Tel qu'il l'avait annoncé ces derniers mois, Icade accélère les cessions d'actifs matures', commentent les analystes après l'annonce de la vente de l'immeuble de bureaux Crystal Park à Neuilly pour près de 700 millions d'euros.



'Le rendement n'est pas communiqué mais nos calculs l'estiment proche de 3,6%, en ligne avec les meilleures transactions sur la zone. Si ces cessions (celle d'Eqho pourrait être annoncée en 2019) pénaliseront le résultat par action à court terme, elles sont pertinentes alors que les prix atteignent des sommets et qu'Icade peut réinvestir dans des projets de développement ou des acquisitions d'actifs de santé plus rentables', détaille Invest securities.





