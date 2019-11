Icade : Invest Securities relève sa cible

26/11/2019 | 10:33

Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Icade, Invest Securities relève légèrement ses estimations à moyen terme pour le groupe immobilier et son objectif de cours à un an, de 83,5 à 86,5 euros, au lendemain d'une journée investisseurs.



'Evoluant sur des marchés toujours porteurs, Icade se montre confiant quant à l'atteinte de ses objectifs 2022 et revoit même ses ambitions en forte hausse en promotion, tertiaire notamment, d'ici 2024', souligne-t-il, pointant aussi le relèvement des perspectives 2019.



'Convaincus par la stratégie et les réalisations depuis 2015, la forte surperformance du titre depuis le début d'année a toutefois réduit le potentiel de rendement total (+2%), d'où notre recommandation neutre', tempère le bureau d'études.



