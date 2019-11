Icade : Oddo confirme son opinion, nouvelle guidance 2019

25/11/2019 | 10:13

Icade revoit à la hausse sa guidance 2019 en termes de cash-flow net courant (CFNC). ' Le management table dorénavant sur un CFNC Groupe stable y compris en 2019 y compris l'effet des cessions réalisées en 2019 (impact des cessions 2019 : -4% environ) contre une guidance précédente stable hors effet des cessions '.



' Plus globalement, le management se dit en ligne avec les objectifs du plan stratégique groupe 2019 ' rajoute Oddo.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 95 E.



Icade annonce également ce matin, avoir signé le 24 novembre une promesse d'acquisition d'un portefeuille de 19 EHPAD (2 300 lits ; 112 000 m2 ; durée résiduelle des baux : 18 ans) pour 266 ME en Allemagne et un rendement locatif en ligne avec le secteur.



' Nous serons néanmoins attentifs sur les précisions que le management pourra apporter notamment en ce qui concerne le timing de l'IPO d'Icade Santé, la poursuite de la politique de dividende sur la suite du plan stratégique ' indique Oddo.



