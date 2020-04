Assemblée générale mixte du 24 avril 2020 tenue à huis clos : compte-rendu et résultats du vote des résolutions.

La composition des quatre comités du conseil d'administration est également inchangée. Les comités sont composés comme suit :

Le comité d'audit et des risques

Georges Ralli, président du comité, administrateur indépendant

Marie-Christine Lambert, administratrice indépendante

Olivier Mareuse

Le comité des nominations et des rémunérations

Marie-Christine Lambert, présidente du comité, administratrice indépendante

Georges Ralli, administrateur indépendant

Florence Péronnau, administratrice indépendante

Virginie Fernandes, Représentant Permanent de la Caisse des Dépôts

Emmanuel Chabas

Le comité stratégie et investissements

Florence Péronnau, présidente du comité, administratrice indépendante

Frédéric Thomas

Jean-Paul Faugère

Virginie Fernandes, Représentant Permanent de la Caisse des Dépôts

Guillaume Poitrinal, administrateur indépendant

Le comité innovation et RSE

Sophie Quatrehomme, présidente du comité

Florence Péronnau, administratrice indépendante

Gonzague de Pirey, administrateur indépendant

La présentation de cette assemblée générale, ainsi que des enregistrements du président, du directeur général et des commissaires aux comptes de la Société sont à disposition et restent disponibles sur https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales.

