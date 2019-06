ICADE : Invest Securities ajuste à la hausse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 81 euros à 81,50 et confirmé sa recommandation d’Achat sur Icade. Le bureau souligne l’accélération les cessions d’actifs matures. Si, selon lui, ces opérations pénaliseront le résultat par action à court terme, elles sont pertinentes alors que les prix atteignent des sommets et qu’Icade peut réinvestir dans des projets de développement ou des acquisitions d’actifs de santé plus rentables.