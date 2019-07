ICADE : MEMBRE DU GROUPEMENT LAUREAT DE L'APPEL A PROJETS POUR LE DEVELOPPEMENT DU NOUVEAU QUARTIER DU CHU DE CAEN

600 logements représentant environ 40 000 m²,

3 000 m² de bâtiments tertiaires aménagés dans des bâtiments conservés et réaménagés,

1 600 m² de bâtiments permettant d'accueillir des tiers lieux dynamisant le site : conciergerie dans les Pavillons d'entrée, espaces de restauration dans un manoir, maison du jardinier dans un bâtiment ancien réinterprété, halle gourmande et café littéraire dans une Chapelle reconvertie, espaces d'animation...,

Des espaces extérieurs partagés : jardins potagers collectifs, marché forain hebdomadaire...

Le lancement prévisionnel des travaux est fixé à horizon fin 2020.

A PROPOS D'ICADE

L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr