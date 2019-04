Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Icade a annoncé l’acquisition par Icade Santé de 12 actifs de santé moyens et longs séjours (7 EHPAD, 4 cliniques SSR, et 1 clinique psychiatrique) pour une valeur de 191 millions d’euros, auprès d’un OPPCI géré par Swiss Life Asset Managers France. Les 12 établissements, situés majoritairement en Normandie et en région PACA, offrent un total de près de 1 320 lits et places pour une surface totale de 70 100 mètres carrés. Ce portefeuille est composé d’actifs récents loués par des exploitants français de premier plan (Korian, Ramsay Générale de Santé, INICEA et SGMR).Il bénéficie d'une durée moyenne des baux de près de 6 années et sera générateur de revenus locatifs dès l'acquisition.La signature définitive de la transaction devrait intervenir au cours de l'été 2019 après la levée des conditions suspensives usuelles.Le rendement du portefeuille est en ligne avec le rendement de marché pour des actifs comparables.Avec cette opération, Icade Santé (filiale d'Icade à 56,8%) poursuit sa stratégie de diversification dans le secteur du long séjour et conforte sa place de leader en immobilier de santé avec un portefeuille total de 127 actifs, (dont 21 EHPAD), pour une valeur totale de plus de 4,7 milliards d'euros.