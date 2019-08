ICADE annonce plusieurs transactions et accélère l'exécution de son plan stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Icade a annoncé vendredi soir plusieurs transactions. Parmi ces dernières, la signature avec un OPPCI détenu par des investisseurs sud-coréens de premier rang, d'une promesse synallagmatique de cession portant sur 49% des actions de cette société pour 365 millions d'euros. La tour Eqho comprend 78 500 m2 de bureaux et services et 1 110 places de parking. Elle est située en bordure du boulevard circulaire de Paris-La Défense sur la commune de Courbevoie.Elle est louée à 100% à des locataires de premier rang (dont KPMG, Banque de France et Air Liquide) avec une durée moyenne résiduelle des baux de près de 7 ans au 30 juin 2019.Icade a également consenti à l'acquéreur une option d'achat sur les 51 % restants, à échéance décembre 2020. La cession effective des 49% de la société détenant la tour Eqho est prévue fin septembre 2019, après la levée de conditions suspensives usuelles.Par ailleurs, le groupe a annoncé, à la suite de la promesse synallagmatique de vente, la cession effective de Crystal Park à Samsung Securities pour 691 millions d'euros.cet ensemble immobilier de 44 000 m2 est occupé à 100% par 4 locataires de référence, dont PwC.Enfin, Icade Santé a finalisé le 31 juillet 2019 l'acquisition de 7 EHPAD, 4 cliniques SSR, et 1 clinique psychiatrique pour une valeur de 191 millions d'euros, auprès d'un OPPCI géré par Swiss Life Asset Managers France. Les 12 établissements, situés majoritairement en Normandie et en région PACA, offrent un total de près de 1 320 lits et places pour une surface totale de 70 100 m2. Ce portefeuille est composé d'actifs récents loués par des exploitants français de premier plan, sur une durée résiduelle moyenne des baux de plus de 6 années." Avec ces opérations, Icade accélère l'exécution de son plan stratégique 2019 - 2022 : Rotation d'actifs matures de la foncière tertiaire avec la cession effective de l'actif Crystal Park et la promesse de cession partielle d'Eqho, et réinvestissement dans les actifs de la Santé, avec l'acquisition d'un portefeuille de 12 établissements de moyen et long séjour en France ", a commenté Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade