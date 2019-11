ICADE : bien orienté après le relèvement de ses objectifs 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Icade (+1,94% à 89,50 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l’indice SBF 120, le groupe immobilier ayant relevé ses objectifs 2019 et annoncé sa première acquisition dans la santé en Allemagne. Icade, qui tient aujourd'hui sa journée investisseurs, anticipe désormais un cash-flow net courant stable, y compris l'effet des cessions réalisées en 2019 (estimé à -4% environ) , contre auparavant stable, mais hors cessions opérées en 2019." Ce relèvement de guidance est positif, mais était relativement attendu, Icade ayant pour habitude de dépasser les objectifs fixés " a commenté Invest Securities.Le dividende 2019 est lui toujours attendu en progression de 4,5%.Icade a rappelé avoir cédé 1,6 milliard d'actifs en 2018 et 2019 avec une prime moyenne de 12,6% au-dessus des valeurs d'expertise et générant 270 millions d'euros de plus-values comptables.Le groupe immobilier annonce un pipeline de développement de 2,3 milliards d'euros, dont 1,4 milliard déjà lancé.Le groupe a aussi confirmé ses ambitions de croissance dans la santé, 2,5 milliards d'euros d'ici 2022: 1 milliard d'euros en France et 1,5 milliard d'euros à l'international. L'international devrait représenter 30% du portefeuille d'actifs d'Icade Santé à cet horizon. Icade précise être en avance sur sa feuille de route.Ce métier a annoncé sa première acquisition en Allemagne pour 266 millions d'euros. Il s'agit portefeuille de 19 actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées. Le vendeur est le groupe MK Kliniken AG. Intégralement loués par EMVIA Living, l'un des 10 premiers exploitants en Allemagne, ces 19 EHPAD situés dans huit régions allemandes, présentent un total de 2 300 lits pour une surface totale de 112 000 mètres carrés.La durée résiduelle des baux est en moyenne de 18 ans. Le portefeuille recèle un potentiel de revalorisation locative à terme. " Le rendement locatif est en ligne avec les rendements du marché pour ce type d'actifs " a précisé le groupe immobilier.Le montant total des investissements de la Foncière Santé se monte à 735 millions d'euros, dont plus de 300 millions à l'international.