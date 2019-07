ICADE : hausse de 4,5% du cash-flow net courant par action au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Icade a publié des résultats semestriels et confirmé ses objectifs annuels. Les revenus locatifs des foncières ont atteint 316,1 millions d'euros, en hausse de 3% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires a reculé de 13,3% à 678,5 millions d'euros. Le cash-flow net courant par action est ressorti à 2,36 euros, soit +4,5% (+11% hors effet des cessions 2018). Le résultat net (pdg) a bondi de 73% à 47 millions d'euros.La valeur du patrimoine s'établit à 13,8 milliards d'euros à 100%, et à 11,7 milliards d'euros en quote-part, soit +2% vs décembre 2018 à périmètre constant.Le pipeline de développement atteint 2 milliards d'euros, avec un potentiel de création de valeur estimé à 0,5 milliard d'euros.L'ANR EPRA en hausse de 2,7% vs décembre 2018. L'ANR triple net par action s'est établi à 89,3 euros, en léger repli de 0,5%.Le groupe a confirmé ses perspectives. Le cash-flow net courant du groupe par action est attendu stable, hors effet des cessions 2019. Le dividende 2019 devrait progresser de 4,5%" Au terme d'un premier semestre 2019 dynamique pour les foncières et en ligne avec le marché pour la promotion, Icade confirme ses objectifs annuels. Icade a enregistré une progression de ses revenus locatifs très tonique avec une croissance à périmètre constant de +3%. Les équipes d'Icade restent concentrées et disciplinées quant à l'exécution de notre plan stratégique présenté en 2018. Ce plan permet à Icade de tirer profit de la bonne tenue des marchés immobiliers sur lesquels nous opérons ; dans le contexte actuel, le coût de financement de notre plan de développement est également très attractif", a commenté Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade.