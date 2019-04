ICADE : lance sa charte BIM

La démarche BIM d'Icade s'inscrit dans le cadre de son plan 2019-2022, visant à faire d'Icade un leader de l'immobilier Tertiaire et de Santé, et un acteur de référence de la promotion immobilière, « best in class » en matière de RSE, d'innovation et de nouveaux services immobiliers.

Conduite du changement

Capitalisant sur de multiples expérimentations, Icade pose les principes de cette démarche au travers de Cahiers des charges de référence, développés pour chaque métier et chaque phase de cycle de vie du bâtiment. Icade soutient également l'acculturation au BIM de ses collaborateurs grâce à des initiatives de conduite du changement.

Système ouvert et interopérable

Le BIM permet d'agréger et d'échanger des données auprès de l'ensemble des intervenants mobilisés (maîtres d'ouvrage, architectes, maîtres d'œuvre et bureaux d'études, clients et partenaires, etc.), et ce, sur toute la durée de vie d'un projet, de la conception à l'exploitation.

Le BIM chez Icade en quelques chiffres :

•+ de 500 000 m² déjà été réalisés en BIM chez Icade

•100% des opérations réalisées en BIM d'ici à 2022

•11 usages prioritaires du BIM pour Icade, sélectionnés pour leur impact RSE

