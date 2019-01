ICADE : lauréat d'un lot de la ZAC Paris Rive Gauche

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Ville de Paris, la Mairie du 13ème, la SEMAPA et l’Université de Chicago ont choisi le projet d’Icade conçu par le duo d’Architecte franco-américain Studio Gang (Chicago/NY/Paris) et Parc Architectes (Paris) pour la réalisation d’un projet mixte de près de 9500 mètre carrés. Surplombant le faisceau ferré de la gare d’Austerlitz, et incluant une sortie directe du RER C, ce projet réunira sur un même site le nouveau centre parisien de l’Université de Chicago et une résidence d’environ 86 logements en accession, dont une part développée en co-conception.En rez-de chaussée, l'ensemble accueillera environ 950 mètre carrés de commerces de proximité et d'activités, et proposera un concept commercial développé autour du mariage des cultures entre Chicago et Paris.