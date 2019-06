Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A compter du 24 juin 2019, Emmanuel Desmaizières est nommé Directeur général d’Icade Promotion ; il est membre du Comité exécutif d’Icade. Il a fait l'essentiel de sa carrière chez Bouygues, où il a débuté sa carrière en 1994.Emmanuel Desmaizières est devenu en 2015 membre du Comité Stratégique de Bouygues Immobilier, et crée la structure UrbanEra, dont il devient Directeur Général. Depuis 2017, il était également Directeur Général des Filiales de Promotion / lotissement et Directeur Général International de Bouygues Immobilier.Cette nomination intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du plan 2019 – 2022 d'Icade et des ambitions de développement de son pôle Promotion.