ICADE : nomme une Directrice communication financière et relations investisseurs

Anne-Sophie Lanaute a rejoint Icade en tant que Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs, rattachée à Victoire Aubry, Membre du Comité Exécutif d’Icade en charge de des Finances, du Juridique, des Systèmes d'information et de l'Environnement de Travail. Elle est membre du comité de coordination d’Icade.Âgée de 39 ans et diplômée de Neoma Business School (ESC Rouen) avec une spécialisation en ingénierie financière, Anne-Sophie Lanaute a commencé sa carrière en 2003, chez Ernst & Young comme Auditeur financier. En 2009, elle rejoint Carrefour comme Contrôleur Financier – Consolidation. Depuis septembre 2016, elle était au sein de l'équipe Relations Investisseurs de Carrefour en charge de la relation analystes, investisseurs et du suivi des marchés financiers, de la préparation de l'information financière, de l'organisation d'événements financiers et de la veille financière et réglementaire.