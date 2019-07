ICADE : participe au développement du nouveau quartier du CHU de Caen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupement composé d’Icade, de l’aménageur régional SHEMA et des promoteurs régionaux SOTRIM, le Groupe POZZO et FLAVIAE, a été désigné lauréat de la consultation d’aménagement lancée par le CHU de Caen, en collaboration avec la ville, en vue de la cession d’un foncier de près de 8 hectares anciennement occupé par l’hôpital Clémenceau.Le projet retenu, portant sur la réalisation de logements et bâtiments tertiaires pour plus de 44 000 m², est le fruit de la collaboration interactive entre tous les partenaires, qui a mobilisé les équipes de l'agence territoriale Bretagne-Normandie et de Synergies Urbaines d'Icade Promotion.Le programme global s'articule autour de plus de 44 000 m² environ dont 5 000 m² réhabilités, comprenant 600 logements représentant environ 40 000 m²; 3 000 m² de bâtiments tertiaires aménagés dans des bâtiments conservés et réaménagés; 1 600 m² de bâtiments permettant d'accueillir des tiers lieux dynamisant le site et des espaces extérieurs partagés : jardins potagers collectifs, marché forain hebdomadaire...Avec la cession de ce foncier non aménagé par le CHU de Caen, le groupement a pour ambition de développer un nouveau quartier résidentiel, convivial et familial.Le lancement prévisionnel des travaux est fixé à horizon fin 2020.