ICADE : signe son premier investissement en santé à l'international

Icade a signé un protocole d’accord relatif à un investissement portant sur la construction de sept maisons de retraite médicalisées (Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA) dans le nord de l’Italie. Le montant de l'investissement est de 112 millions d'euros avec un rendement locatif en ligne avec les taux de marché. Le portefeuille est constitué de sept projets de construction de maison de retraite situées dans le Piémont, en Vénétie et en Lombardie ; les livraisons sont prévues entre fin 2019 et fin 2021, l'ensemble totalisant 1 020 lits et 52 200 mètres carrés.Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la diversification internationale des investissements du groupe en immobilier de santé, diversification annoncée en juillet dernier lors de la présentation du plan 2019 /2022.L'acquisition se réalisera à terme, à la livraison des résidences, après obtention des autorisations usuelles nécessaires à leur exploitation.Ces actifs sont entièrement pré-loués dans le cadre de baux d'une durée de 18 ans fermes, et seront exploités par le groupe Gheron, exploitant spécialisé en forte croissance qui gère plusieurs résidences représentant 3 250 lits en développement ou en exploitation.Cette transaction est réalisée auprès d'un fonds de développement immobilier géré par la société de gestion de portefeuille (SGR) Numeria, dans le cadre d'un nouveau partenariat qui pourra donner naissance à d'autres opportunités d'investissement.La signature définitive est prévue au cours du 4ème trimestre 2018 après obtention des accords et agréments nécessaires.