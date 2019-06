ICADE : vend un immeuble pour 691 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Icade a annoncé jeudi avoir signé le 5 juin 2019 une promesse synallagmatique de vente, sur l’immeuble Crystal Park situé à Neuilly-sur-Seine (92), avec un investisseur sud-coréen de premier rang, conseillé par La Française, intervenant en tant qu’asset manager et co-investisseur. Cet ensemble immobilier de 44 000 mètres carrés, avec son parc privé classé de 2 hectares, est occupé à 100% par 4 locataires de référence.Cette cession s'élève à 691 millions d'euros et la signature de la vente est prévue fin juillet, après la levée des conditions suspensives usuelles.Après un volume de cessions d'actifs de près de 600 millions d'euros en 2018, cette opération s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan 2019-2022 d'Icade, avec notamment comme priorité pour 2019 : l'accélération des cessions d'immeubles core dans un marché immobilier porteur, le produit des cessions étant réinvesti dans les projets de développement de la foncière tertiaire et la poursuite de la croissance en France et à l'international d'Icade Santé.