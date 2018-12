Icade : Anne-Sophie Lanaute rejoint Icade comme Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs

CARNET DE NOMINATION

Issy-les-Moulineaux, le 13 décembre 2018

ANNE-SOPHIE LANAUTE REJOINT ICADE COMME

DIRECTRICE COMMUNICATION FINANCIERE ET

RELATIONS INVESTISSEURS

A compter du 10 décembre 2018, Anne-Sophie Lanaute a rejoint Icade en tant que Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs, rattachée à Victoire Aubry, Membre du Comité Exécutif d'Icade en charge de des Finances, du Juridique, des Systèmes d'information et de l'Environnement de Travail. Elle est membre du comité de coordination d'Icade.

Anne-Sophie Lanaute, 39 ans, est diplômée de Neoma Business School (ESC Rouen) avec une spécialisation en ingénierie financière. En 2017, elle a obtenu le certificat « IR fundamentals » du Cliff - Paris Dauphine.

Anne-Sophie a commencé sa carrière en 2003, chez ERNST & YOUNG comme Auditeur financier. En 2009, elle rejoint Carrefour comme Contrôleur Financier - Consolidation. Depuis septembre 2016, elle était au sein de l'équipe Relations Investisseurs de Carrefour en charge de la relation analystes, investisseurs et du suivi des marchés financiers, de la préparation de l'information financière, de l'organisation d'événements financiers et de la veille financière et réglementaire.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

