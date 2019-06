Icade : Crédit Agricole Immobilier, Icade (mandataire) et Novaxia, lauréats pour le site de l'hôpital de Nanterre dans le cadre du concours Inventons la Métropole du Grand Paris 2

Autour du bâtiment historique, conservé et réhabilité, le programme de 29 000 m² mixera logements, habitat partagé, résidence étudiante et résidence mobilité, un café participatif et une école Montessori.

Conçu en lien étroit avec les Nanterriens, le projet « Nanterre Partagée » a été imaginé par les cabinets d'architectes - Scau, Reichen & Robert et Nem. En dessinant un trait d'union avec le Petit Nanterre, le site proposera un mode de vie où se mêlent les solidarités de voisinage, des activités partagées autour de la nature, et des lieux d'échange et de rencontre.

Dans le cadre de sa modernisation/restructuration, le Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre libérera plus de 2 hectares destinés à être réaménagés pour ouvrir l'hôpital sur son quartier, et offrir aux habitants un nouveau lieu de destination.

La flânerie: le bâtiment central historique réhabilité deviendra un espace de convivialité et de détente et de déambulation, autour d'activités abordables de restauration, de brocante et de découverte artistique reposant sur les principes de l'économie sociale et solidaire, avec notamment La ressourcerie Le Cercle, et Ecodair (informatique reconditionnée). L'opérateur Passage Enchanté, spécialiste des espaces de déambulation conviviale, sera investisseur et exploitant de la Flânerie.

Crédit Agricole Immobilier est l'expert immobilier multimétier du groupe Crédit Agricole

Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans sa capacité à aménager, construire, commercialiser puis gérer des ensembles immobiliers en zone urbaine.

Son activité de Promotion / Résidentiel est organisée en directions régionales, au plus près des territoires

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains.

La transformation urbaine est notre savoir-faire. L'actif obsolète est notre gisement, nous le transformons pour créer de la valeur.

Doté d'une double expertise dans la finance et l'immobilier, le Groupe Novaxia a développé une méthode unique qui concilie les intérêts des différents acteurs mobilisés sur un projet

Les actifs urbains transformés (immeubles, entrepôts, friches), deviennent ainsi de nouveaux lieux de vie, créateurs de valeur pour tous.

