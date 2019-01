Icade : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/01/19 au 18/01/19

COMMUNIQUÉ

Issy-les-Moulineaux, le 18 janvier 2019

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR

ACTIONS PROPRES

Période du 14 Janvier au 18 Janvier 2019

Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée par communiqué du 18 décembre 2018, le prestataire de service d'investissement mandaté par Icade a réalisé les transactions résumées dans le tableau qui suit entre le 14 janvier 2019 et le 18 janvier 2019 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'ém etteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ICADE 969500UDH342QLTE1M42 14/01/2019 FR0000035081 5 258 70,55 € XPAR ICADE 969500UDH342QLTE1M42 15/01/2019 FR0000035081 1 584 70,52 € XPAR ICADE 969500UDH342QLTE1M42 17/01/2019 FR0000035081 372 70,96 € XPAR

Le reporting détaillé est disponible sur le site de la Société(www.icade.fr)dans la rubrique Résultats et publications / Autres informations réglementées.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

