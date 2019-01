Icade : Détail des transactions sur les actions propres réalisées du 07/01/19 au 11/01/19 0 14/01/2019 | 19:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Détail transaction par transaction Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité) DeviseQuantit é achetéeNuméro de référence de la transaction Objectif du rachat ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:20:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:20:27 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:20:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:20:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:20:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:19:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:19:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:19:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:19:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:19:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:19:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:19:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:19:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:16:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:16:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:16:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:16:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:16:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:16:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:16:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:16:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:12:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:12:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:12:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:07:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:07:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:07:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:07:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:07:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:07:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:07:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:06:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:06:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:02:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:02:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:02:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:02:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:02:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 17:01:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:55:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:54:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:54:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:53:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:53:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:53:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:53:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:53:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:53:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:53:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:47:55 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:47:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:45:55 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:45:46 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:40:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:40:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:40:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:40:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:38:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:37:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:28:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:24:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:22:50 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:21:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:21:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:21:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:14:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:14:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:11:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:11:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:10:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:08:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:07:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:07:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:07:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:07:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:07:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:02:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 16:02:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:57:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:57:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:57:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:57:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:57:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:57:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:50:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:50:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:50:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:50:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:50:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:36:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:36:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:36:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:36:05 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,85 66,85 66,90 66,90 66,90 66,90 66,90 66,90 66,90 66,90 66,90 66,75 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,65 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,75 66,75 66,75 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,75 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,75 66,75 66,75 66,80 66,80 66,65 66,65 66,65 66,65 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 151 151 129 104 151 150 233 100 102 113 114 100 56 57 68 26 65 17 42 67 51 47 46 61 90 24 19 80 49 16 20 15 41 48 46 40 37 42 35 37 38 20 35 10 74 11 55 40 50 78 55 22 77 20 21 11 50 19 29 28 45 45 33 57 57 50 24 80 52 44 18 12 34 33 26 47 82 52 23 5 1 9 3 5 2 9 4 6 6 3 4 6 6 3 5 8 4 5 6 8 2 1 6 2 1 1 Code identifian t marché XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR 00369976812TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976808TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976800TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976717TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976716TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976680TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976659TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976658TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976648TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976637TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976636TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976634TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369976633TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369975750TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369975749TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369975748TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369975747TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369975746TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369975745TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369975743TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369975742TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369974876TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369974875TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369974874TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973474TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973473TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973472TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973471TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973470TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973469TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973468TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973353TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369973352TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369972522TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369972521TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369972520TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369972517TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369972516TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369972098TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970652TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970497TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970441TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970172TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970062TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970061TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970059TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970051TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970048TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369970047TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369968608TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369968437TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369968224TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369968138TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369966750TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369966749TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369966748TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369966747TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369966183TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369965923TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369963711TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962624TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962622TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962620TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962618TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962617TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962615TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962613TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962610TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962609TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962607TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962606TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962605TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962604TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962603TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369962369TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369961993TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369961991TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369961990TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369960465TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369960464TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369959590TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369959589TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369959541TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369958887TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369958657TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369958656TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369958655TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369958654TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369958640TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369957745TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369957744TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369956618TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369956617TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369956616TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369956615TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369956613TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369956612TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369954701TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369954700TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369954699TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369954646TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369954645TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369950121TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369950120TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369950119TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369950118TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié Détail transaction par transaction Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité) DeviseQuantit é achetéeNuméro de référence de la transaction Objectif du rachat ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:36:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:35:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:32:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:32:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:32:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:32:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:32:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:32:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:27:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:27:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:27:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:27:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 15:21:36 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:59:45 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:59:45 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:55:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:55:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:55:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:55:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:55:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:55:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:55:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:54:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:54:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:52:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:52:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:52:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:43:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:43:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:36:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:36:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:27:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:25:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:21:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:19:51 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:19:51 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:14:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:14:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:14:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:06:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 14:05:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:56:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:43:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:39:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:39:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:39:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:39:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:39:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:39:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:39:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:29:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:29:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:29:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:23:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:23:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:12:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:12:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:10:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:10:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:10:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:10:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 13:10:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:58:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:53:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:53:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:40:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:40:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:36:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:26:09 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:26:09 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:25:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:25:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:15:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:15:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:15:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:15:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:05:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:05:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:03:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:03:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:03:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:02:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:02:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:02:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:02:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:02:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:02:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 12:02:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:49:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:49:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:49:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:37:27 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:34:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:30:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:30:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:30:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:30:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:26:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:26:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:26:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:19:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:19:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:17:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:17:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:12:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:12:19 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 66,65 66,70 66,70 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,75 66,65 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,70 66,70 66,75 66,75 66,75 66,70 66,70 66,65 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,60 66,60 66,65 66,65 66,65 66,65 66,65 66,45 66,50 66,50 66,25 66,25 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,35 66,35 66,35 66,35 66,35 66,35 66,40 66,40 66,40 66,45 66,45 66,45 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,40 66,50 66,55 66,55 66,55 66,55 66,45 66,45 66,45 66,50 66,50 66,50 66,50 66,60 66,60 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 245 110 127 134 165 168 101 156 182 101 116 10 21 35 39 33 71 44 72 40 27 43 50 29 75 17 67 23 70 21 50 27 21 19 13 75 26 37 64 25 99 43 43 29 35 75 18 39 24 37 48 65 17 13 41 27 19 81 23 41 12 50 52 46 44 27 46 10 29 15 38 50 47 24 16 82 57 89 35 62 11 26 13 41 19 66 10 7 8 8 9 3 1 9 1 7 3 1 7 3 2 1 5 9 2 1 Code identifian t marché XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR 00369950117TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369949786TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369949232TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369949216TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369949215TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369949214TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369949213TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369949212TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369948283TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369948279TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369948278TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369948277TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369947989TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946925TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946924TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946799TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946798TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946797TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946795TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946793TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946792TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946791TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946726TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946725TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946598TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946597TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946596TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946261TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946260TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946031TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369946030TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369945588TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369945527TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369945422TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369945334TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369945333TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369945141TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369945129TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369945127TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369944803TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369944785TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369944449TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943997TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943765TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943764TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943758TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943757TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943756TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943755TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943754TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943251TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943249TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369943243TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942854TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942853TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942215TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942214TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942145TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942144TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942140TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942139TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369942138TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369941705TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369941602TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369941600TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369941206TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369941205TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369941078TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940734TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940733TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940705TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940704TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940525TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940523TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940522TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940521TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940179TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940178TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940089TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940088TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940087TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940013TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940006TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940005TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940004TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940003TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940002TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369940001TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369939408TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369939407TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369939406TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369939074TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369939036TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938933TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938932TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938931TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938930TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938760TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938759TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938758TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938558TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938556TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938471TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938470TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938255TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369938254TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié Détail transaction par transaction Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité) DeviseQuantit é achetéeNuméro de référence de la transaction Objectif du rachat ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:12:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:01:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 11:01:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:50:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:50:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:50:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:48:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:48:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:48:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:48:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:48:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:48:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:41:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:41:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:41:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:41:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:40:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:40:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:16:57 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:12:36 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:12:36 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:12:36 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:10:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:08:51 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:08:51 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:08:51 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:08:51 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:08:51 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:08:51 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:05:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:05:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 10:05:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:53:50 Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:53:50

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:53:50

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:53:50

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:53:50

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:53:50

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:49:17

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:49:17

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:49:17

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:49:17

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:46:47

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:46:47

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:46:47

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:46:47

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:42:42

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:42:42

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:42:42

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:42:42

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:42:42

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:42:42

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:26:18

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:26:18

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:26:18

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:26:18

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:26:18

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:26:18

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:26:18

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:20:05

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:20:05

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:16:49

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:16:49

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:11:35

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:11:35

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:11:35

969500IKNV38EK1P8O50 20190107 9:11:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:30:38 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:30:38 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:29:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:29:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:25:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:22:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:22:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:22:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:15:52 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:09:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:09:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:09:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 10:09:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:56:02 Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:56:02

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:54:17

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:53:02

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:53:02

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:46:00

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:44:26

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:44:26

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:41:08

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:40:57

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:40:34

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:25:03

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:22:36

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:22:14

969500IKNV38EK1P8O50 20190108 9:22:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 17:15:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 17:04:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 17:02:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 17:02:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:58:56 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:58:56 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:58:56 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:58:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:58:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:52:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:52:03 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 66,60 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,45 66,55 66,55 66,55 66,55 66,65 66,65 66,40 66,25 66,25 66,25 66,25 66,30 66,30 66,35 66,35 66,35 66,35 66,50 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,60 66,60 66,60 66,60 66,65 66,65 66,65 66,65 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,50 66,50 66,50 66,50 66,60 66,60 66,60 66,75 66,75 66,85 66,85 67,00 67,00 67,00 67,00 68,20 68,20 68,20 68,25 68,15 68,15 68,15 68,15 68,10 68,10 68,15 68,15 68,15 67,95 67,95 68,10 68,10 68,10 67,95 67,95 67,95 67,95 67,95 67,90 67,55 67,35 67,45 67,45 68,70 68,70 68,70 68,70 68,55 68,55 68,55 68,60 68,60 68,65 68,65 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 100 162 104 157 166 188 125 85 24 20 29 42 23 29 40 14 29 46 45 28 83 41 44 54 36 33 35 55 71 58 10 20 36 24 50 24 12 11 51 36 10 71 28 89 23 25 62 17 32 37 25 12 13 13 21 12 15 33 81 90 27 23 52 11 46 48 19 88 31 47 17 33 95 21 63 62 23 51 98 11 38 10 36 21 62 14 5 1 8 1 6 4 5 7 1 9 1 3 7 6 7 1 6 8 7 3 Code identifian t marché XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR 00369938253TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369937750TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369937749TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369932741TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369932740TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369932737TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369931411TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369931410TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369931409TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369931407TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369931405TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369931045TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369926196TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369926195TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369926194TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369926193TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369925786TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369925785TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369914586TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369912407TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369912406TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369912405TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369911679TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369911410TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369911409TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369911398TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369911397TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369911395TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369911394TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369910212TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369910211TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369910210TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369907036TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369907035TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369907033TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369907031TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369907030TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369907029TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369905676TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369905674TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369905672TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369905671TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369904831TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369904830TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369904829TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369904828TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369903890TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369903880TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369903879TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369903878TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369903877TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369903876TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369899386TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369899385TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369899384TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369899382TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369899378TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369899377TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369899376TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369897457TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369897456TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369896500TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369896499TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369894859TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369894858TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369894857TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369894696TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370054122TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370054121TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370053979TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370053976TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370053750TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370053612TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370053611TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370053610TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370053047TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370052589TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370052587TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370052586TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370052585TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370051611TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370051610TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370051532TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370051345TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370051344TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370050874TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370050804TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370050802TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370050541TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370050525TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370050511TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370049820TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370049676TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370049643TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370049642TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370187228TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370184570TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370184241TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370184240TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370183228TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370183227TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370183226TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370183201TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370183200TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370180921TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370180920TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié Détail transaction par transaction Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité) DeviseQuantit é achetéeNuméro de référence de la transaction Objectif du rachat ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:45:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:44:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:43:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:42:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:42:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:32:57 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:32:57 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:32:57 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:31:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:31:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:23:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 16:23:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 13:09:26 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 13:09:26 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 13:09:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 13:09:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 13:00:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:47:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:47:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:47:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:47:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:47:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:47:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:46:09 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:46:09 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:31:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:31:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:31:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:25:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:25:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:10:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:10:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 12:10:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 11:28:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 11:28:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 11:28:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 11:20:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 11:10:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:47:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:47:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:46:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:40:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:40:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:34:50 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:34:50 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:15:46 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:15:46 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:15:46 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:15:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:15:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 10:15:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:50:57 Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:50:19

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:50:19

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:50:19

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:49:34

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:49:34

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:45:34

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:45:34

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:45:34

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:45:34

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:29:26

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:29:21

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:29:21

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:27:57

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:27:57

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:27:44

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:13:49

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:10:06

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:10:06

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:09:18

969500IKNV38EK1P8O50 20190109 9:07:17

969500IKNV38EK1P8O50 20190111 9:28:03

969500IKNV38EK1P8O50 20190111 9:28:03

969500IKNV38EK1P8O50 20190111 9:11:23 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 68,70 68,70 68,70 68,65 68,65 68,60 68,60 68,60 68,65 68,65 68,60 68,60 68,65 68,65 68,70 68,70 68,70 68,60 68,65 68,65 68,65 68,65 68,65 68,60 68,60 68,60 68,60 68,60 68,65 68,65 68,65 68,70 68,70 68,65 68,65 68,65 68,70 68,70 68,60 68,60 68,65 68,70 68,70 68,70 68,70 68,55 68,55 68,55 68,60 68,60 68,60 68,35 68,40 68,45 68,45 68,50 68,50 68,55 68,55 68,55 68,55 68,45 68,50 68,50 68,60 68,60 68,70 68,55 68,45 68,50 68,65 68,75 70,10 70,10 70,10 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 145 145 122 100 100 42 61 46 53 62 15 29 27 61 26 52 14 57 37 46 50 60 19 13 27 13 59 32 77 27 17 33 33 17 16 33 27 60 25 31 45 12 23 33 31 38 45 20 20 89 17 32 29 30 33 29 41 33 19 31 35 33 16 16 15 4 1 7 5 6 2 3 4 6 1 Code identifian t marché XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR 00370179151TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370179056TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370178595TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370178296TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370178273TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370176280TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370176279TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370176277TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370176003TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370176002TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370173505TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370173504TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370147724TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370147723TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370147720TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370147719TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370147419TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146751TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146749TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146740TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146739TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146738TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146737TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146646TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146645TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146044TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146042TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370146041TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370145745TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370145744TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370145004TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370145000TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370144992TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370142950TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370142926TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370142925TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370142468TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370141921TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370140586TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370140585TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370140531TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370140279TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370140278TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370140016TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370140015TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370138804TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370138803TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370138802TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370138767TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370138766TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370138765TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370137202TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370137155TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370137153TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370137152TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370137095TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370137094TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370136372TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370136371TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370136369TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370136368TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370135675TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370135671TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370135670TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370135636TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370135635TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370135620TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370134539TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370134124TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370134123TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370134014TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370133787TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370315300TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370315299TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00370314529TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié La Sté Icade SA a publié ce contenu, le 14 janvier 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le14 janvier 2019 18:03:01 UTC. Document originalhttp://www.icade.fr/content/download/17511/208082/version/2/file/détail+des+transactions+sur+actions+propres+réalisées+du+070119+au+110119.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/1A119D772D7B19220B1C9C70830D5CC2F0945039 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ICADE 19:04 ICADE : Détail des transactions sur les actions propres réalisées du 07/01/19 au.. PU 19:04 ICADE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 07/01/19 a.. PU 08/01 ICADE : projet 'Best of Both' sélectionné à Paris CF 08/01 Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 8 janvier 2019 AO 08/01 ICADE : A suivre aujourd'hui AO 07/01 ICADE : lauréate du lot M9A de la ZAC Paris Rive Gauche avec le projet "Best Of .. PU 07/01 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 8 janvier 2019 AO 07/01 ICADE : lauréat d'un lot de la ZAC Paris Rive Gauche AO 07/01 ICADE : Détail des transactions sur les actions propres réalisées du 28/12/2018 .. PU 07/01 ICADE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28/12/2018.. PU Recommandations des analystes sur ICADE 02/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Unibail, Icade, Lufthansa, Bayer, Novartis, TUI 02/01 ICADE : valeur immobilière privilégiée d'Invest Securities CF 2018 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air France, Capgemini, Eiffage, Ferragamo, easyJet, S..