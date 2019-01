Icade : Détail des transactions sur les actions propres réalisées du 28/12/2018 au 04/01/2019 0 07/01/2019 | 18:14 Envoyer par e-mail :

ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICADE ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA ICAD.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:22:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:26 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:26 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:20:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:18:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:14:50 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:13:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:13:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:13:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:13:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:13:12 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:13:11 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:13:11 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:12:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:12:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:10:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:09:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:09:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:09:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:09:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:09:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:09:33 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:02:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 17:01:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:57:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:57:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:56:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:55:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:55:45 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:55:45 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:55:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:38:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:38:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:38:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:38:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:02:09 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:02:09 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:02:09 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:01:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:01:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:01:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 16:01:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:56:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:56:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:56:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:51:32 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 FR0000035081 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 64,95 64,95 64,90 64,90 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,85 64,90 64,90 64,90 64,90 65,10 65,10 65,10 65,15 65,15 65,15 65,15 65,15 65,15 65,15 65,10 65,10 65,10 65,15 65,15 65,15 65,15 65,15 65,15 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 137 187 106 106 212 106 106 100 144 116 118 144 184 150 119 343 106 415 512 289 103 120 238 126 145 173 173 138 111 381 139 162 45 25 27 27 12 66 50 84 53 47 67 53 45 75 25 24 71 11 39 67 39 44 11 11 97 42 57 30 73 67 41 31 28 31 54 10 72 71 49 21 50 28 28 20 47 67 84 32 29 43 87 15 99 36 22 14 56 49 60 49 36 35 19 31 82 18 50 5 6 2 8 7 1 9 Code identifian t marché XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR 00369658446TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658444TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658443TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658442TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658441TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658440TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658439TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658438TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658437TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658393TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658392TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658391TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658390TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658387TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658386TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658379TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658378TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658372TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658370TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658368TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658367TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658365TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658363TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658361TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658359TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658357TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658355TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658353TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658350TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658349TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658345TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658343TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658341TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658339TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658338TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658337TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658336TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658335TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658334TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658271TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658083TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658036TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658035TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658034TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658033TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658032TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658029TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369658028TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657974TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657973TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657885TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657831TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657830TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657829TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657828TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657827TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657826TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657434TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657429TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657426TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657425TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657423TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657422TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657421TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657420TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657419TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657381TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657379TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657378TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657376TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657375TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657374TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657373TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657372TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657371TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657370TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657095TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657094TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657060TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657045TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657034TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657033TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369657031TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369656074TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369656073TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369656072TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369656071TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369653422TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369653421TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369653420TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369653358TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369653357TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369653356TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369653355TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652678TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652677TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652676TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652427TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652322TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652321TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652319TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652316TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652314TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652318TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652312TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié

00369652315TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:50:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:48:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:48:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:48:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:44:11 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:33:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:33:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:33:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:33:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:33:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:33:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:33:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:32:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:32:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:32:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:32:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:32:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:32:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:32:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:11:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:11:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:11:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:11:37 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:11:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:11:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 15:11:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:56:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:56:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:56:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:56:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:56:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:56:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:56:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:56:08 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:18:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:14:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:13:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:13:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:13:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:13:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:13:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 14:13:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:55:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:55:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:47:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:47:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:47:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:47:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:42:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:42:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:42:13 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:35:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:35:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:29:57 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:29:57 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:28:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:28:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:17:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:17:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:17:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:17:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:17:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:17:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:17:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:17:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:16:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:01:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:01:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:01:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:01:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:01:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:01:11 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:01:11 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 13:01:11 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:58:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:55:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:54:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:53:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:53:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:53:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:48:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:47:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:47:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:47:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:47:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:47:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:47:18 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:45:25 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:45:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:45:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:45:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:45:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:45:23 FR0000035081 65,15 50 00369652313TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 12

00369652232TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 58

00369652230TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 48

00369652229TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 87

00369651965TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 96

00369651209TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 57

00369651208TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,20 17

00369651204TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,20 6

00369651202TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,20 146

00369651200TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,20 4

00369651199TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,20 82

00369651198TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 103

00369651147TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 166

00369651146TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 206

00369651145TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 210

00369651144TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 2

00369651143TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 4

00369651043TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 82

00369651042TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 44

00369650446TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 67

00369650445TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,10 63

00369650434TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,10 88

00369650433TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,10 4

00369650430TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,10 29

00369650429TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,10 95

00369650427TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 59

00369650183TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 87

00369650182TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 89

00369650181TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 14

00369650180TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 51

00369650179TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 73

00369650178TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 89

00369650177TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 40

00369650175TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,80 50

00369648705TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 14

00369648433TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,90 71

00369648430TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 10

00369648426TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,90 78

00369648425TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,90 71

00369648420TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,90 21

00369648418TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 114

00369648415TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 35

00369647833TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 35

00369647831TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 27

00369647705TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 63

00369647704TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,75 89

00369647701TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,75 33

00369647700TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 3

00369647594TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 28

00369647593TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 33

00369647591TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 66

00369647198TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 44

00369647197TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 1

00369647114TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 47

00369647113TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 26

00369647082TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 35

00369647081TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,80 42

00369646916TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 34

00369646901TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 24

00369646899TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 11

00369646898TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 15

00369646896TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 50

00369646897TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 100

00369646895TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 200

00369646894TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 13

00369646842TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 23

00369646840TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 54

00369646838TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 51

00369646837TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 29

00369646836TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 108

00369646835TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 103

00369646834TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 96

00369646833TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 33

00369646832TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 41

00369646648TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 30

00369646647TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 41

00369646646TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 88

00369646645TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 19

00369646643TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 148

00369646639TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 26

00369646638TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 107

00369646637TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 24

00369646538TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 11

00369646374TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,95 35

00369646356TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,00 35

00369646344TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 102

00369646349TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 270

00369646342TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 133

00369646348TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 252

00369646346TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 133

00369646343TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 150

00369646341TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 230

00369646340TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,10 7

00369646321TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,10 72

00369646320TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,10 70

00369646318TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 150

00369646241TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,05 86

00369646233TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 2

00369646230TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,15 173

00369646229TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 4

00369646226TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 38

00369646225TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 169

00369646223TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 55

00369646209TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 44

00369646207TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 4

00369646202TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 64

00369646201TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 104

00369646200TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 65,25 100

00369646199TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:21:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:18:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:18:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:18:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:18:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:18:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:18:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:18:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:18:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:07:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:07:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:07:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:06:06 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:06:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:06:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:06:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:06:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:06:05 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:06:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:04:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:04:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 12:04:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:50:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:50:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:50:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:50:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:50:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:50:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:46:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:46:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:46:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:46:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:46:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:46:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:46:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:46:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:45:19 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:39:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:39:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:39:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:39:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:39:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:27:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:27:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:27:57 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:27:57 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:24:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:24:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:24:20 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:17:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:16:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:16:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:16:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:11:50 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:11:43 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:10:07 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:09:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:09:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:09:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:09:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:09:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:02:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:02:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 11:00:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:58:56 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:43:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:43:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:43:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:43:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:43:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:43:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:42:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:42:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:42:41 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:35:45 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:35:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:35:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:35:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:35:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:35:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:30:50 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:21:55 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:21:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:21:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:21:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:21:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:20:04 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:09:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:09:48 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:09:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:09:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:09:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:09:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:09:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 10:09:47 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:59:54 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:46:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:46:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:43:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:42:35 FR0000035081 64,50 126 00369645901TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 38

00369645879TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 1

00369645878TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 85

00369645876TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 5

00369645871TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 13

00369645869TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 20

00369645868TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 26

00369645867TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 74

00369645866TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 93

00369645756TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,55 65

00369645730TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,55 11

00369645728TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 10

00369645714TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 7

00369645708TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 17

00369645707TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 157

00369645706TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 85

00369645705TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 55

00369645704TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 110

00369645702TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 12

00369645677TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 3

00369645676TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 9

00369645675TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 66

00369645301TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 45

00369645300TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 38

00369645299TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 182

00369645295TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 35

00369645294TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 83

00369645293TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 24

00369645255TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 120

00369645254TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 20

00369645253TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 19

00369645252TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 27

00369645251TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 46

00369645247TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 6

00369645246TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 194

00369645245TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 6

00369645235TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 264

00369645075TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 25

00369645071TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 64

00369645070TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 135

00369645067TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 56

00369645066TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 48

00369644849TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 12

00369644848TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 43

00369644845TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 81

00369644844TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 1

00369644751TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 89

00369644750TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 9

00369644749TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 68

00369644641TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 197

00369644640TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 7

00369644638TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 68

00369644636TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 10

00369644635TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 90

00369644634TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 50

00369644633TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 21

00369644632TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 133

00369644631TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 12

00369644629TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 28

00369644611TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 83

00369644610TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 83

00369644609TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 38

00369644545TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 17

00369644539TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 55

00369644504TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 38

00369644470TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 38

00369644467TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 7

00369644465TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 43

00369644464TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 16

00369644463TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 58

00369644320TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 84

00369644318TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 48

00369644286TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 55

00369644271TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,25 29

00369644054TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,25 15

00369644052TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 23

00369644044TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 8

00369644043TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 157

00369644042TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 8

00369644040TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 4

00369644026TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 216

00369644025TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 47

00369644024TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 16

00369643925TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 22

00369643921TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 14

00369643920TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 65

00369643919TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 30

00369643912TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 55

00369643911TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 29

00369643809TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 69

00369643610TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 2

00369643607TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 32

00369643606TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 123

00369643603TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 35

00369643602TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 13

00369643582TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 8

00369643470TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 73

00369643469TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 33

00369643467TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 10

00369643462TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 104

00369643461TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 76

00369643460TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 34

00369643459TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 27

00369643457TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 1

00369643290TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,10 34

00369643064TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,10 50

00369643063TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,20 73

00369642997TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,25 4

00369642987TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:42:34 Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:40:21

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:40:21

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:38:36

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:37:37

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:37:30

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:37:25

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:37:25

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:37:25

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:37:25

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:37:25

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:37:25

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:18:04

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:18:02

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:18:02

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:18:02

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:15:14

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:15:06

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:15:00

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:14:12

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:14:12

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:14:12

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:14:12

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:14:12

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:06:54

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:06:54

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:06:54

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:02:15

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:02:15

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:02:15

969500IKNV38EK1P8O50 20181228 9:02:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:53:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:53:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:53:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:53:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:53:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:53:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:51:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:51:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:51:22 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:31:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:31:17 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:20:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:20:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 13:20:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:55:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:36:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:31:29 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:31:29 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:31:29 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:31:29 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:31:29 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:31:29 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:31:29 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:31:29 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:27:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:27:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:27:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:27:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:27:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:19:38 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:19:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:19:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:19:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:19:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:17:50 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:14:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:14:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:14:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:08:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:08:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:08:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:08:53 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:08:30 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:04:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:04:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:04:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:04:11 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:03:26 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:01:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:01:00 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:00:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:00:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:00:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 12:00:49 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:59:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:59:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:59:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:59:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:59:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:59:34 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:49:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:49:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:49:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:49:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:49:02 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:49:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:49:01 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:48:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:48:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:48:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:48:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:47:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:47:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:47:58 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:47:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:47:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:47:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:47:42 FR0000035081 64,25 3 00369642985TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 11

00369642953TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,35 45

00369642952TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 35

00369642938TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 73

00369642916TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 22

00369642914TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 23

00369642912TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 52

00369642908TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 69

00369642906TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,60 47

00369642905TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 103

00369642903TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,65 133

00369642902TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,25 67

00369642528TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 2

00369642520TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 6

00369642519TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,30 2

00369642518TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,50 19

00369642434TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,55 20

00369642418TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,70 34

00369642412TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 307

00369642402TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 86

00369642401TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 50

00369642400TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 30

00369642399TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,85 27

00369642398TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 24

00369642105TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 8

00369642104TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,45 50

00369642103TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 38

00369641936TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 88

00369641934TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 64

00369641933TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 64,40 609

00369641931TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,60 7

00369673962TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,60 7

00369673961TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,60 1

00369673959TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,60 1

00369673958TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,60 33

00369673956TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,60 21

00369673955TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,55 39

00369673930TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,55 27

00369673929TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,55 12

00369673928TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,45 13

00369673673TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,45 34

00369673672TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,45 22

00369673327TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,45 3

00369673319TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,45 42

00369673317TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 34

00369672731TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 35

00369672545TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,20 92

00369672487TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,20 100

00369672486TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,20 1

00369672485TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,20 14

00369672484TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,20 84

00369672482TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,20 193

00369672481TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 4

00369672478TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 30

00369672477TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 113

00369672386TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 19

00369672384TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 32

00369672383TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 73

00369672381TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 51

00369672380TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 342

00369672321TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 500

00369672316TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 23

00369672315TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 87

00369672314TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 29

00369672313TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 200

00369672309TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 40

00369672277TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 380

00369672276TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 34

00369672275TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 120

00369672151TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 120

00369672149TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 137

00369672148TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 145

00369672146TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 55

00369672118TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 43

00369672057TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 43

00369672055TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 111

00369672054TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 85

00369672050TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 261

00369672030TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 7

00369671995TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 46

00369671994TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 50

00369671990TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 53

00369671989TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 110

00369671988TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 132

00369671986TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 109

00369671955TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 500

00369671954TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 246

00369671953TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 35

00369671951TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 31

00369671952TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 223

00369671950TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 85

00369671760TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 55

00369671759TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,20 34

00369671757TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 22

00369671755TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 27

00369671753TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 50

00369671751TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 88

00369671749TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 26

00369671743TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 9

00369671742TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 38

00369671741TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 9

00369671740TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 88

00369671734TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 8

00369671731TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 103

00369671730TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 5

00369671724TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 74

00369671723TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 39

00369671722TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 100

00369671721TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:46:52 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:46:52 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:44:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:44:31 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:44:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:44:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:44:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:44:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:44:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:44:23 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:39:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:39:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:39:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:39:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:39:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:39:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:39:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:39:03 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:38:42 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:32:21 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:29:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:29:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:29:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:23:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:23:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:23:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:20:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:20:35 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:15:44 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:13:14 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:36 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:36 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:36 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:05:10 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:04:39 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:01:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:01:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:01:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:01:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:01:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:01:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 11:01:15 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:58:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:58:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:58:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:58:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:58:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:58:40 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:56:24 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:55:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:55:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:55:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:55:16 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:48:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:48:28 Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20181231 10:48:28 FR0000035081 66,25 16 00369671711TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 10

00369671710TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 53

00369671689TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 200

00369671688TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 48

00369671680TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 53

00369671674TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 50

00369671678TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 50

00369671675TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 15

00369671673TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 37

00369671672TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 32

00369671563TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 44

00369671562TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 75

00369671560TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 11

00369671558TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 50

00369671557TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 20

00369671556TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 75

00369671553TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 125

00369671552TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 101

00369671540TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 11

00369671538TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 189

00369671537TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 269

00369671536TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 173

00369671534TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 27

00369671532TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 1

00369671535TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 17

00369671533TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 34

00369671531TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 197

00369671530TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 3

00369671484TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 81

00369671482TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 119

00369671480TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 185

00369671478TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 15

00369671476TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 1

00369671475TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 29

00369671474TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 121

00369671473TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 50

00369671472TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 5

00369671470TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 85

00369671468TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 115

00369671467TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 124

00369671465TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 46

00369671464TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 76

00369671463TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 20

00369671438TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,25 90

00369671437TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,20 275

00369671436TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 39

00369671384TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 41

00369671383TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 8

00369671382TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 35

00369671358TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 465

00369671357TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 35

00369671257TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 343

00369671255TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 157

00369671253TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 59

00369671258TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 25

00369671256TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 55

00369671254TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 37

00369671252TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 374

00369671251TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 35

00369671250TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 51

00369671249TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 16

00369671233TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 59

00369671156TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 61

00369671154TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 9

00369671153TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 40

00369671148TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 98

00369671146TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 50

00369671144TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 20

00369671142TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 28

00369671141TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 50

00369671140TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 102

00369671139TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 13

00369671126TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 37

00369671124TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 35

00369671122TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 35

00369671120TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 50

00369671117TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 35

00369671115TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 8

00369671113TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 8

00369671112TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 22

00369671110TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 148

00369671109TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 22

00369671107TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 1

00369671108TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 118

00369671106TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 16

00369671105TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 35

00369671104TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 82

00369671103TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 100

00369671036TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 19

00369671035TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 49

00369671032TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 73

00369671031TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 334

00369671029TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 28

00369671028TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,15 9

00369671027TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 94

00369671003TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 12

00369671002TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 94

00369670998TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 106

00369670997TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 106

00369670996TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 94

00369670995TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 83

00369670984TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 32

00369670952TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 20

00369670951TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 40

00369670949TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,10 9

00369670947TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 34

00369670843TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 30

00369670842TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié FR0000035081 66,05 34

00369670840TRLO1 couverture de plan d'actionnariat salarié La Sté Icade SA a publié ce contenu, le 07 janvier 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

La Sté Icade SA a publié ce contenu, le 07 janvier 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Données financières (€) CA 2018 572 M EBIT 2018 465 M Résultat net 2018 133 M Dette 2018 5 882 M Rendement 2018 6,90% PER 2018 30,57 PER 2019 27,77 VE / CA 2018 18,9x VE / CA 2019 17,4x Capitalisation 4 956 M Graphique ICADE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ICADE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 85,6 € Ecart / Objectif Moyen 29% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Olivier Wigniolle Chief Executive Officer André G. Martinez Chairman Victoire Aubry Head-Finance, Legal & Information Technology Laurent Maheu Head-Research & Studies Marie-Christine Lambert Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ICADE 0.00% 5 647 GECINA 2.39% 10 054 GPT GROUP 1.31% 6 949 MIRVAC GROUP -1.34% 5 753 SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 1.62% 2 831 FORTRESS REIT LTD 0.42% 2 685