Icade : Emmanuel Desmaizieres nommé Directeur général d'Icade Promotion

CARNET DE NOMINATION le 24 juin 2019, 8h00

ICADE : EMMANUEL DESMAIZIERES NOMMÉ DIRECTEUR

GENERAL D'ICADE PROM OTION

A compter du 24 juin 2019, Emmanuel Desmaizières est nommé Directeur général d'Icade Promotion ; il est membre du Comité exécutif d'Icade.

Diplômé de l'Ecole des Mines d'Alès et du Centre des Hautes Etudes de la Construction, Emmanuel Desmaizières débute sa carrière en 1994 comme conducteur de travaux chez Bouygues Bâtiment Ile de France.

En 1998, il entre chez Bouygues Immobilier : d'abord en tant que Responsable de Programmes, puis comme Directeur Programmes Maison Individuelle.

Il prend la Direction de l'Agence de Bordeaux en 2003, puis de 2007 à 2010, il est Directeur Régional Aquitaine et Pays Basque.

En 2010, il entre au Comité Exécutif de Bouygues Immobilier et devient Directeur Général Immobilier d'Entreprise France, avant de prendre, en 2014, la Direction Générale Logement France Ouest.

En 2015, il devient membre du Comité Stratégique de Bouygues Immobilier, et crée la structure UrbanEra®, dont il devient Directeur Général.

Depuis 2017, il était également Directeur Général des Filiales de Promotion / lotissement et Directeur Général International de Bouygues Immobilier.

Cette nomination intervient dans le cadre de la mise en œuvre du plan 2019 - 2022 d'Icade et des ambitions de développement de son pôle Promotion.

A PROPOS D'ICADE

L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr