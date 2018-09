Icade : Guillaume Tessler est nommé Directeur du Développement International de la Foncière Santé

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 06 septembre 2018

ICADE : GUILLAUME TESSLER EST NOMME DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LA FONCIERE SANTE

A compter du 1er septembre 2018, Guillaume Tessler est nommé Directeur du Développement International d'Icade Santé, rattaché à Xavier Cheval, Directeur Général Adjoint en charge des investissements et des finances au sein de la Foncière Santé.

Guillaume Tessler, 41 ans, est diplômé de NEOMA Business School. Il débute sa carrière en 2001 dans le cabinet d'audit Arthur Andersen. Diplômé expert-comptable et commissaire aux comptes en 2005, il entre à l'Agence des Participations de l'Etat (Ministère des Finances) et intervient sur le suivi d'entreprises publiques et leurs opérations de marché. En 2008, il rejoint l'Autorité des marchés financiers pour s'occuper des opérations financières et de la communication financière de sociétés cotées, notamment dans le secteur immobilier.

Entré chez Icade en 2015, il était jusqu'à présent Directeur de la Communication Financière et des Relations Investisseurs.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification internationale d'Icade Santé annoncée en juillet dernier.

À PROPOS D'ICADE L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

CONTACTS

Victoire Aubry, Charlotte Pajaud-Blanchard, Membre du Comité Exécutif d'Icade, en charge des responsable relations presse Finances, du Juridique, des Systèmes d'information et de +33(0)1 41 57 71 19 l'Environnement de Travail victoire.aubry@icade.fr charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

1