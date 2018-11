COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 novembre 2018, 7h15

ICADE : JOURNÉE INVESTISSEURS

Dans le prolongement de l'annonce de son plan 2019-2022 en juillet dernier, Icade présente à l'occasion de sa journée investisseurs ses principales perspectives opérationnelles.

Foncière Tertiaire : focus pipeline de développement

o Pipeline au 30 septembre 2018 : 2,2 Md€ (plus de 400 000 m2)

o Création de valeur attendue : c. 600 M€1

o 30%2 environ de loyers additionnels issus du pipeline de développement

o Financement du pipeline de développement par la cession d'actifs matures

Foncière Santé : cap sur l'international

o Ambition de créer la première plateforme européenne dédiée à l'immobilier de santé

o Première opération à l'international annoncée en Italie : 7 résidences médicalisées pour 112 M€

o Plan de développement sur 5 ans en Europe de 1,5 Md€

Icade Promotion : potentiel de chiffre d'affaires

o Des opérations représentant un chiffre d'affaires potentiel de 5,5 Md€ environ à réaliser sur les 5 prochaines années

o Un pipeline de projets3 pour les Foncières Tertiaire et Santé d'Icade de 261 000 m2

Guidance 2018 : confirmée

Icade confirme son objectif de croissance annuelle du Cash-Flow Net Courant - Groupe supérieure à 7% par rapport au Cash-Flow Net Courant- Groupe 2017 retraité4 (6% par rapport au Cash-Flow Net Courant Groupe 2017 publié).

PROCHAINS EVENEMENTS

Résultats annuels 2018 : lundi 18 février 2019 avant bourse.

1 dont 0,2 Md€ déjà captés dans l'ANR au 30/06/2018

2 Loyer facial additionnel à moyen terme, en pourcentage du loyer facial annualisé au 30/09/2018

3 En maitrise d'ouvrage déléguée 4sur la base du CFNC - Groupe / action 2017 retraité des nouvelles normes comptables applicables au 1er janvier 2018 (principalement IFRS 15)

1

