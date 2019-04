Icade : Livret de convocation incluant le texte des projets de résolutions

Demande d'envoi de documents et renseignements légaux

2Valeur du patrimoine, Hors Droits, des Foncières Tertiaire et Santé en quote-part

(a)Pour le calcul du ROE Promotion, Résultat net Part du Groupe hors produit du remboursement de la taxe 3% / Fonds propres moyens alloués (en Part du Groupe et hors résultat)

Variation 2018 vs. 2017 Retraité

Variation 2018 vs. 2017

o Dividende 2019 : c.+4,5% (90% du CFNC et distribution d'une partie des plus-values de cessions le cas échéant)

•ANR EPRA triple net/action à 89,8€, +5,9% vs décembre 2017

•Valeur du patrimoine (Pdg): 11,3 milliards d'euros 2 soit +4,4% vs décembre 2017 et 13,4 milliards d'euros à 100%

•Chiffre d'affaires 2018 : 1,77 milliard d'euros soit +9,4% (vs. 2017 retraité 1 )

Ces cessions ont toutes été réalisées à des conditions favorables avec un prix de vente global supérieur de 9% aux valeurs d'expertise du 31 décembre 2017, et ont généré des plus-values pour un montant total de 91 millions d'euros.

�Cession des parcs d'affaires de Paris Nord 2, Colombes et de l'immeuble Axe Seine pour un total de 434 millions d'euros HD ;

L'année 2018 a également été marquée par la poursuite de la rotation du portefeuille via un important volume de cessions, de 588 millions d'euros, dont :

Au 31 décembre 2018, le taux d'occupation financier de la Foncière Tertiaire s'élève à 93,4%, en hausse de 0,9 point à périmètre courant et de 1,2 point à périmètre constant. La maturité moyenne des baux s'élève à 4,7 ans (vs. 4,8 ans).

•Pont de Flandre : Immeuble Brabant, 8 400 m² (bail de 9 ans ferme, et taux de pré commercialisation de 100% un an avant la date de livraison), et projet hôtelier de 4 830 m² (BEFA de 12 ans ferme).

•Immeuble Gambetta Paris 20ème : 16 000 m²; le projet de 20 000 m² au total est ainsi pré commercialisé à plus de 97% ;

♦Les nouvelles signatures pour une surface totale de 108 220 m2 et 30,2 millions d'euros de loyers faciaux annualisés. Ces signatures, avec des acteurs de premier plan, intègrent notamment les actifs suivants :

�A périmètre courant, l'évolution des revenus locatifs s'est traduite par une hausse des loyers sur le secteur des bureaux de +10,8%, portée principalement par la contribution en année pleine d'ANF Immobilier acquise en 2017, et d'une baisse sur les parcs d'affaires de -2,0%, du fait des cessions des parcs de Paris Nord 2 et Colombes.

�A périmètre constant, les revenus locatifs enregistrent une hausse de 1,7% grâce à la bonne orientation du secteur des bureaux et des parcs d'affaires qui progressent respectivement de +2,2% et +1,0% ;

Les revenus locatifs de la Foncière Tertiaire s'élèvent à 402,4 millions d'euros, en augmentation sensible de +7,2% par rapport à 2017.

Au 31 décembre 2018, la valeur du portefeuille de la Foncière Tertiaire4 s'élève à 8,7 milliards d'euros en quote-part Icade (8,9 milliards d'euros à 100%), en hausse de +2,5% à périmètre courant, et de +2,3% à périmètre constant (soit +181 millions d'euros).

�La valeur du portefeuille de bureaux, représentant à fin 2018 76% de la totalité du portefeuille tertiaire, est en hausse de +3% à périmètre constant à 6,6 milliards d'euros (+8,4% à périmètre courant), principalement portée par le pipeline de développement et les livraisons de l'année 2018 ;

�La valeur du portefeuille Parcs d'affaires s'élève à 1,7 milliard d'euros, en hausse de +1,6% à périmètre constant.

Le pipeline de la Foncière Tertiaire représente 425 000 m2 et un investissement prévisionnel total de 2,5 milliards d'euros5, en hausse de 0,2 milliard d'euros vs. le 31 décembre 2017. Les projets sont concentrés au cœur du Grand Paris, et la création de valeur associée est estimée à 0,7 milliard d'euros dont 60% restant à capter dans l'ANR ; le montant restant à investir sur ce pipeline de développement représente 1,3 milliard d'euros.

1.2.Foncière Santé : Croissance des loyers et diversification engagée

Les revenus locatifs de la Foncière Santé s'élèvent à 241 millions d'euros, en augmentation sensible de plus de 12%, sous l'effet des acquisitions réalisées en 2018, dont le portefeuille de 14 Ehpad, ainsi que la livraison de 3 projets de développement : la polyclinique de Reims-Bezannes (30 000 m², BEFA de 12 ans ferme avec Courlancy Santé), le pôle Santé Atlantique à St Herblain (16 000 m², BEFA de 12 ans ferme avec Elsan), et la clinique Croix du Sud de Quint Fonsegrives (30 500 m², BEFA de 12 ans ferme avec Capio) . Ces trois livraisons représentent 7 millions d'euros de loyers additionnels en 2018.

A périmètre constant, les revenus locatifs enregistrent une hausse de +1,8%, due aux effets de l'indexation.

Le taux d'occupation financier du portefeuille s'établit à 100%. La maturité moyenne des baux est de 7,4 ans.

Les investissements réalisés en 2018 se sont élevés à 311 millions d'euros, incluant 211 millions d'euros d'acquisitions, dont :

�Icade Santé a réalisé le 4 juillet dernier son premier investissement dans le secteur des Ehpad avec l'acquisition d'un portefeuille de 14 établissements pour un montant de 189 millions d'euros auprès du Groupe Residalya (qui restera locataire et exploitant de ces Ehpad dans le cadre de baux fermes de 12 ans). Avec cette acquisition, Icade Santé concrétise sa stratégie de diversification dans le secteur du long séjour ;

�L'acquisition en juillet dernier d'une clinique SSR exploitée par Ramsay Générale de Santé (17,7 millions d'euros) porte le portefeuille à 115 actifs au 31 décembre 2018.

Aux acquisitions, s'ajoutent des développements pour 48 millions d'euros, dont la moitié porte sur les trois projets livrés en 2018. Enfin, 52 millions d'euros ont été alloués aux travaux d'extensions et de restructuration.

Au 31 décembre 2018, la valeur du portefeuille d'Icade Santé ressort à 2,5 milliards d'euros en quote-part Icade (4,5 milliards d'euros à 100%), en augmentation de +3,6% à périmètre constant, principalement portée par une légère baisse des taux de capitalisation.

A périmètre courant, la hausse s'élève à 11,6%, sous l'effet notamment des acquisitions et de la dynamique des trois livraisons de cliniques sur 2018.

Par ailleurs, conformément au nouveau plan stratégique, Icade a signé en octobre 2018 son premier investissement à l'international portant sur l'acquisition à terme de sept maisons de retraite médicalisées à construire dans le nord de l'Italie pour un montant de 112 millions d'euros avec un rendement locatif en ligne avec les taux de marché. Les premiers loyers sont attendus en 2020.

4Après le transfert de (i) Parc du Millénaire et Pont de Flandre du secteur Parcs d'affaires vers le secteur Bureaux et (ii) Centre Commercial Millénaire et Parc de Fresnes du secteur Parcs d'affaires vers le secteur Autres.

5L'investissement total inclut la juste valeur de l'actif, le montant des travaux, les mesures d'accompagnements et les frais financiers

