Icade : Mise à disposition du Document de Référence et publication du premier Rapport Annuel Intégré d'Icade

Par ailleurs, et en complément, Icade publie pour la première fois son rapport annuel intégré : De portée plus stratégique et s'adressant à un large public, ce document vise à rendre compte du modèle de création de valeur d'Icade au bénéfice de ses clients, de ses partenaires, des territoires et de ses collaborateurs.

Rappel du calendrier financier :

Assemblée générale annuelle : le 24 avril.

Information financière du 1er trimestre : le 25 avril avant bourse.

Résultats semestriels : le 22 juillet avant bourse.

Information financière du 3ème trimestre : le 17 octobre après bourse.

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

