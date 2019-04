Icade : Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'AGM du 24 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 3 avril 2019

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION

DES INFORMATIONS RELATIVES

A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2019

La Société informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le 24 avril 2019, à 09 heures 30, au siège social de la Société, Immeuble Open, 27 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy- les Moulineaux.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO le 20 mars 2019 et est disponible sur le site internet d'Icade (www.icade.fr).

L'avis de convocation sera publié le 08 avril 2019 conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis. Il est précisé pour les actionnaires souhaitant participer à l'assemblée générale par voie électronique, que le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 09 avril 2019.

A ce titre, l'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée est tenu à la disposition des actionnaires à compter de ce jour, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et peuvent être :

obtenus auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - CTO Service Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex - France,

ou consultés sur le site internet d'Icade : www.icade.fr, rubrique « Finance / Espace Actionnaires / Assemblées Générales ».

