Icade : Notations RSE d'Icade à nouveau en hausse en 2018

Paris, le 11 septembre 2018

NOTATIONS RSE D'ICADE A NOUVEAU EN HAUSSE EN 2018

Les résultats des agences de notation extra-financière continuent de progresser en 2018 et viennent confirmer la qualité de la politique RSE et du reporting d'Icade.

Notation en hausse pour le GRESB

Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), organisation internationale de référence spécialisée dans l'évaluation des politiques RSE du secteur immobilier, donne à Icade la note de 82/100 en 2018, en hausse par rapport à 2017.

2 Gold Awards à nouveau décernés par l'EPRA

Icade a reçu un Gold Sustainability Award pour la qualité de son reporting environnemental et un Gold Award pour la qualité et la transparence de sa communication financière. L'EPRA (European Public Real Estate Association) établit des recommandations et décerne des prix basés sur la qualité du reporting financier et environnemental des sociétés du secteur immobilier.

Des classements favorables pour Oekom, MSCI et FTSE4Good

Icade a reçu une nouvelle fois le statut « Prime » délivré aux entreprises leaders de leur secteur par l'agence ISS-Oekom en 2018. Elle progresse d'un cran avec la note de C+ (sur une échelle de A+ à D-) et se place parmi les 5% d'entreprises les mieux notées du secteur immobilier. ISS-Oekom est une agence de notation allemande spécialiste de l'évaluation RSE.

En 2018, Icade a reçu la note ESG de AA (sur une échelle de AAA à CCC) par MSCI. MSCI est une agence de recherche américaine fournissant des indices et analyses ESG.

Enfin, Icade maintient sa place dans l'indice FTSE4Good en 2018. Créé par le fournisseur d'indice FTSE Russell, l'indice FTSE4Good mesure la performance des entreprises démontrant de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

