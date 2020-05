Icade : Pierre Bressollette est nommé Président d'ARKADEA au 1er mai 2020

A propos d'ARKADEA

« Créer des lieux de vie qui nous ressemblent et qui nous rassemblent »

Née du partenariat entre Poste Immo et Icade, ARKADEA est un promoteur immobilier national.

Issu de deux groupes historiquement présents dans les territoires, elle tire le meilleur parti de l'alliance de leurs expertises : les services de proximité et l'aménagement des villes. ARKADEA se présente comme un partenaire de confiance qui allie une culture enracinée dans les valeurs de l'intérêt général et un ancrage local fort, au sein d'une équipe agile, animée par la fierté du travail bien fait et durable.

Convaincus que la diversité des profils est à la fois une chance et un défi, toute notre démarche vise à permettre aux habitants et aux futurs occupants de partager plus que des espaces, en étant bien chez soi, bien au travail et bien ensemble.

Quel que soit le projet, nous misons sur l'équation gagnante d'une architecture de qualité et modulable, de services accessibles à tous et d'espaces partagés conviviaux, et croyons aux vertus de la collaboration, de l'innovation et de la simplicité. ARKADEA est le promoteur de la proximité, visant à promouvoir les usages dans la durée et à simplifier la vie de ses clients au quotidien.

Retrouvez ce communiqué de presse sur le site internet d'ARKADEA : www.arkadea.fr