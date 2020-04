Icade : Présentation Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2020 0 24/04/2020 | 09:39 Envoyer par e-mail :

Md€ ; potentielle de Md€ Accélération des cessions sur 2019 ( x2 vs. 2018) 350 M€ : poursuite des investissements en Italie et ouverture de l'Allemagne 19 concours gagnés ; chiffre d'affaires potentiel : 1 Md€ Intensité CO2 Foncière Tertiaire : -27% entre 2015 et 2019 (1) Supérieur au TCAM cible 2015 - 2025 Maintien de la maturité, du coût moyen de la dette et de la LTV (1) En kg/CO2 /m²/an ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 7 1 FAITS MARQUANTS 2019 LA RAISON D'ÊTRE D'ICADE : LE FRUIT D'UNE ANNÉE DE TRAVAIL COLLABORATIF 100% des collaborateurs mobilisés ; une Raison d'être validée par le Conseil d'Administration Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite.

Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Telle est notre ambition, tel est notre objectif. Telle est notre Raison d'être. » Lien vers le film Raison d'être : https://www.icade.fr/groupe/raison-d-etre L'inscription de la Raison d'être en préambule des statuts est soumise au vote de l'Assemblée Générale de ce jour (résolution #25) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 8 1 FAITS MARQUANTS 2019 RSE : OBJECTIFS AMBITIEUX ET RÉSULTATS 2019 BIEN ORIENTÉS 5 enjeux prioritaires pour répondre Des résultats en avance sur les objectifs aux défis environnementaux et sociaux de la planète -27% d'intensité CO2 réalisée entre 2015 et 2019, -7,5% par an (> TCAM cible ) 100% des parcs d'affaires en biodiversité positive en 2019 En avance sur les objectifs 67% des projets > 5 000 m² ont intégré une démarche de réemploi en 2019 Objectif : 100% en 2020 Des notations extra-financières en amélioration  GRESB (84/100, +2 pts), Icade classée « Sector Leader »  Vigeo Eiris (65/100, +6 pts), Icade 3e sur 81 sociétés real estate Europe Tous les métiers mobilisés sur l'exécution des ambitions RSE Priorité : le bas carbone ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 9 ORIGINE Nanterre,ORIGINE Hauts-de-Seine Nanterre, Hauts-de-Seine 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2019 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 10 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2019 CFNC À +2,1%, AU-DESSUS DE LA GUIDANCE ; ANR EPRA À +5,7% NC I È R E S +1,0% MOT I O N -22,6% PA S S I F -1pb GROUPE +2,1% 621,3 M€ 967,8 M€ 1,54% 5,26 €/action vs. 614,8 M€ au 31/12/2018 vs. 1 250,9 M€ au 31/12/2018 vs. 1,55% au 31/12/2018 vs. 5,15 €/action au 31/12/2018 LOYERS NETS FONCIÈRES CA PROMOTION COÛT MOYEN DE LA DETTE 389,2 M€ F O P R O DONNÉES CFNC GROUPE +6,0% -25,5% Stable +5,7% 4,85 €/action 33,1 M€ 6,4 ans 94,9 €/action vs. 4,57 €/action au 31/12/2018 vs. 44,4 M€ au 31/12/2018 vs. 6,4 ans au 31/12/2018 358,7 M€ CFNC (PdG) MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE vs. 89,8 €/action au 31/12/2018 RNR - FONCIÈRES (EPRA) 7,0 Md€ N.C. (2) ANR EPRA SIMPLE NET +2,6% à périmètre constant +16 pbs +93,7% 11,5 Md€ (1) (PdG) 16,9% 38,0% 300,2 M€ vs. 11,3 Md€ au 31/12/2018 vs. 37,9% au 31/12/2018 PATRIMOINE FONCIÈRES ROE PROMOTION LTV DI vs. 154,9 M€ au 31/12/2018 +30 pbs à périmètre constant +8,1% RÉSULTAT NET PDG 92,6% 1,3 Md€ Des indicateurs 2019 en ligne avec le plan vs. 93,4 % au 31/12/2018 vs. 1,2 Md€ au 31/12/2018 TOF FONCIÈRE TERTIAIRE BACKLOG PROMOTION (1) En quote-part Icade, hors droits. Valeur à 100% du patrimoine : 14,3 Md€ au 31/12/2019 vs. 13,4 Md€ au 31/12/2018 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 11 (2) ROE activités courantes : hors réserves foncières et opérations d'aménagement / Non comparable à N-1 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2019 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ 31/12/2019 31/12/2018 (en M€) Courant Non Courant TOTAL 2018 Courant Non Courant TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 1 522,9 1 522,9 (14,0%) 1 771,5 1 771,5 EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL 588,5 (2,4) 586,1 (0,7%) 594,8 (4,7) 590,1 dont charges d'amortissement (336,6) (336,6) (380,4) (380,4) dont charges et reprises liées aux pertes de valeur 9,9 9,9 40,1 40,1 dont résultat sur cessions 207,3 207,3 90,9 90,9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 591,1 (140,3) 450,9 32,1% 611,4 (270,0) 341,4 Coût de l'endettement net (98,5) (98,5) (98,5) (98,5) Autres produits et charges financiers 8,7 (17,2) (8,5) (8,8) (16,2) (25,0) RÉSULTAT FINANCIER (89,8) (17,2) (107,0) (13,3%) (107,3) (16,2) (123,5) Charge d'impôt (11,5) 3,4 (8,1) (32,9) 1,8 (31,1) Résultat des activités abandonnées 2,5 2,5 (1,4) (1,4) RÉSULTAT NET 489,8 (151,7) 338,2 471,2 (285,8) 185,4 RÉSULTAT NET : PART DU GROUPE 389,2 (89,0) 300,2 93,7% 381,7 (226,7) 154,9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 12 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2019 ANR EPRA +5,7% ET TSR ANR EPRA +10,8% (en €/action) ANR EPRA +5,7% 94,9 (2) +4,7 99,5 +5,3 (0,3) 89,8 (1) (4,6) 91,2 (3) TSR ANR EPRA : +10,8% TSR ANR TRIPLE NET 2019 : +6,6% (3,7) 2,2% 12,7% 12,8% 11,0%10,8% 6,6% 2015 ANR triple net : 91,2 €/action (+1,5%) Incidence de la variation de JV des instruments dérivés et de la dette à taux fixe, induite par la baisse des taux : -3,7 €/action ANR EPRA SIMPLE NET au 31/12/2018 : 6 658 M€ ANR EPRA SIMPLE NET au 31/12/2019 : 7 028 M€ ANR EPRA TRIPLE NET au 31/12/2019 : 6 750 M€ Actifs immobiliers dont sociétés de promotion 2016 2017 2018 2019 TSR ANR simple net TSR ANR triple net Des indicateurs bien orientés reflétant la création de valeur ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 13 QUAI 8.2, ÎLOT B Bordeaux, Gironde 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 14 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Lien vers un enregistrement vidéo des Commissaires aux comptes : https://www.youtube.com/watch?v=9NqvBNYFYO8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 15 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (1re RÉSOLUTION) (1/2) Opinion  Justification des appréciations - Points clés de l'audit   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 16 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (1re RÉSOLUTION) (2/2) Vérifications spécifiques       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 17 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS (2e RÉSOLUTION) Opinion   Justification des appréciations - Points clés de l'audit   Vérifications spécifiques  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 18 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (4e RÉSOLUTION) Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Conventions déjà approuvées par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs  - - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 19 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (21e RÉSOLUTION) Rapport sur la délégation au Conseil d'Administration relative à l'annulation des actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce (21e résolution) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 20 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (23e RÉSOLUTION) Rapport sur la délégation au Conseil d'Administration relative à l'augmentation du capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (23e résolution) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 21 3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (24e RÉSOLUTION) Rapport sur la délégation au Conseil d'Administration relative à l'augmentation du capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail (24e résolution) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 22 PARK VIEW Lyon, Rhône 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 23 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX GOUVERNANCE Il est proposé à la présente Assemblée Générale : Le renouvellement en qualité d'administrateur de : Monsieur Frédéric THOMAS , président du Conseil d'Administration

, président du Conseil d'Administration Monsieur Georges RALLI , administrateur indépendant

, administrateur indépendant Madame Marie-Christine LAMBERT , administratrice indépendante

, administratrice indépendante Madame Florence PERONNAU , vice-présidente du Conseil d'Administration, administratrice indépendante et administratrice référente

, vice-présidente du Conseil d'Administration, administratrice indépendante et administratrice référente Madame Laurence GIRAUDON , directrice du Pôle support et opérations au sein de la Direction des gestions d'actifs de la Caisse des dépôts La ratification de la nomination provisoire en qualité d'administrateur de : Madame Marianne LOURADOUR , directrice régionale Île-de-France de la Banque des territoires de la Caisse des dépôts

, directrice régionale Île-de-France de la Banque des territoires de la Caisse des dépôts Monsieur Olivier FABAS , responsable du Pôle institutions financières et capital investissements de la Direction des participations stratégiques de la Caisse des dépôts

, responsable du Pôle institutions financières et capital investissements de la Direction des participations stratégiques de la Caisse des dépôts Madame Laurence GIRAUDON Le Conseil d'Administration qui se tiendra à l'issue de la présente Assemblée Générale procèdera : À la nomination du président du Conseil d'Administration

À la nomination d'un vice-président , ayant notamment les responsabilités d'administrateur référent, choisi parmi les administrateurs indépendants

vice-président À la nomination des membres et de la présidence des Comités spécialisés du Conseil d'Administration l'issue de la présente assemblée, le Conseil d'Administration sera composé de quinze membres, dont cinq administrateurs indépendants. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 24 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Rémunération fixe annuelle La politique de rémunération définie par le Conseil d'Administration prévoit que le président du Conseil d'Administration, dirigeant mandataire social non exécutif, bénéficiera d'une part fixe annuelle, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération (hors avantages en nature). Le montant de cette part fixe est déterminé en fonction de critères propres à la personne concernée (expérience, ancienneté, responsabilités notamment) et de critères liés au secteur d'activité et à l'environnement économique général. Rémunération variable annuelle Le président du Conseil d'Administration ne bénéficie pas de part variable de rémunération. Options d'actions, actions de performance ou autres attributions de titres À ce jour, les mandataires sociaux ne bénéficient pas des plans d'actions gratuites et d'actions de performance attribués par le Conseil d'Administration. Rémunération au titre de son mandat d'administrateur Les administrateurs sont rémunérés, exclusivement en fonction de leur assiduité aux séances du Conseil d'Administration et de ses comités, par l'allocation d'une rémunération dont l'enveloppe globale est fixée par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. Conformément aux recommandations du comité des nominations et des rémunérations et aux décisions du Conseil d'Administration du 24 avril 2019, le président du Conseil d'Administration ne bénéficie pas de cette rémunération au titre de son mandat et de ses fonctions de membre du comité stratégie et investissements. Valorisation des avantages de toute nature Voiture de fonction, le cas échéant, dans le cadre des règles définies par la Société. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 25 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 26 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS Conformément à la loi, le montant global de la rémunération des administrateurs (terme qui se substitue à celui de « jeton de présence ») est fixé par l'Assemblée Générale des actionnaires. Le montant individuel de la rémunération des administrateurs est fixé par le Conseil d'Administration sur proposition du comité des nominations et des rémunérations. Il comprend uniquement une part fixe déterminée en fonction de la participation effective, quelle qu'en soit la modalité, aux séances. Les administrateurs ne perçoivent pas de part variable. la fin de l'exercice, le comité des nominations et des rémunérations examine la répartition de la rémunération des administrateurs et le montant individuel affecté à chacun au titre de l'exercice sur la base du contrôle de la présence effective des administrateurs aux conseils et aux comités. Le Conseil d'Administration approuve ensuite la répartition individuelle de la rémunération des administrateurs au titre de l'exercice et son versement aux administrateurs (sous réserve des dispositions de l'article L. 225-100 II du Code de commerce). S'agissant spécifiquement de la rémunération du vice-président ayant les responsabilités d'administrateur référent, le Conseil d'Administration, dans sa séance du 24 avril 2019 a décidé qu'il serait rémunéré, à hauteur annuellement de 40 000 euros. Étant précisé, que ce montant sera prélevé sur l'enveloppe annuelle de rémunération des administrateurs. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 27 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 28 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (1/3) Rémunération fixe annuelle La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux définie par le Conseil d'Administration de la Société prévoit l'attribution d'une rémunération annuelle fixe au Directeur général. Le montant de cette part fixe est déterminé en fonction de critères propres à la personne concernée (expérience, ancienneté, responsabilités notamment) et de critères liés au secteur d'activité et à l'environnement économique général. Rémunération variable annuelle La rémunération variable annuelle du Directeur général, qui est plafonnée à 12,5% de la rémunération fixe de base annuelle, est déterminée sur la base d'objectifs précis, comprenant des objectifs financiers et des objectifs qualitatifs. Le pourcentage de rémunération variable liée aux objectifs financiers quantitatifs (évolution du cash-flow net courant et évolution relative du cours de Bourse par rapport à l'indice EPRA) est de 6,25% de la rémunération fixe annuelle ; ces critères quantitatifs ont été préétablis et précisément définis mais ne sont pas rendus publics pour des raisons de confidentialité. Le niveau de réalisation de ces critères quantifiables a également été établi de manière précise mais n'est pas rendu public pour des raisons de confidentialité. Le pourcentage de rémunération variable liée aux objectifs qualitatifs (notamment en matière de dialogue social et de mise en œuvre de la politique RSE) est de 6,25% de la rémunération fixe annuelle ; ces critères qualitatifs ont été préétablis et précisément définis mais ne sont pas rendus publics pour des raisons de confidentialité. Les critères quantitatifs ne sont donc pas prépondérants, au sens strict, dans la détermination de la rémunération variable annuelle du Directeur général. Compte tenu du poids que représente la part variable par rapport au fixe et de l'adéquation de ces critères qualitatifs avec la stratégie de la Société, il a été jugé pertinent de maintenir un poids égal des critères financiers et qualitatifs dans la rémunération variable annuelle du Directeur général. Options d'actions, actions de performance ou autres attributions de titres À ce jour, les mandataires sociaux ne bénéficient pas des plans d'actions gratuites et d'actions de performance attribués par le Conseil d'Administration. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 29 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (2/3) Valorisation des avantages de toute nature Voiture de fonction dans le cadre des règles définies par la Société

Assurance chômage auprès de l'Association Garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise (« GSC »). Cette assurance garantit 70 % du revenu net fiscal professionnel avec une durée maximale d'indemnisation de 12 mois portée à 24 mois après un an d'affiliation

% du revenu net fiscal professionnel avec une durée maximale d'indemnisation de mois portée à mois après un an d'affiliation Régime de surcomplémentaire de prévoyance souscrit par la Caisse des dépôts auprès de la CNP Assurances. La Caisse des dépôts refacturera à Icade la quote-part des cotisations correspondant à l'assurance dont bénéficie le Directeur général, et ceci étant considéré comme un supplément de rémunération assujetti à l'impôt et aux charges sociales Rappel des engagements pris par la Société, par une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce ou par une société qui la contrôle au sens du même article Indemnité de départ La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs définie par le Conseil d'Administration prévoit pour le Directeur général le versement d'indemnités en cas de départ, sous certaines conditions. Cette indemnité de départ est soumise aux conditions cumulatives suivantes : (i) cas de départ contraint et (ii) changement de contrôle ou désaccord sur la stratégie. L'indemnité de départ n'est pas due en cas de démission, de révocation pour faute grave ou lourde, de départ à la retraite ou en cas de non-renouvellement du mandat. Le versement de cette indemnité est soumis à des conditions de performance évaluées sur deux ans. Elle correspond à douze mois de la rémunération globale brute (parts fixe et variable) perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de départ contraint. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 30 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (3/3) Le versement des indemnités ne pourra intervenir qu'après une décision du Conseil d'Administration constatant la réalisation des conditions de performance. Le versement de cette indemnité de départ est soumis à des conditions de performances, selon les modalités suivantes : en cas de départ forcé, la Société versera au Directeur général l'indemnité de rupture si le dernier résultat net part du Groupe (« RNPG ») est supérieur ou égal au RNPG de la Période de Référence. Pour les besoins de l'appréciation de la condition de performance : Le RNPG signifie le résultat net part du Groupe tel que publié par la Société dans ses comptes consolidés et après retraitement des plus-values de cession

plus-values de cession Le dernier RNPG signifie le dernier RNPG de la Société connu au titre de l'exercice précédant la date de Départ Forcé

Le RNPG de la Période de Référence signifie la moyenne arithmétique des RNPG de la Société au cours des deux derniers exercices précédant le dernier

RNPG ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 31 4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 32 URBAN Yvry-sur-Seine,Val-de-Marne 5 POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE COVID-19 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 33 5 POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE COVID-19 UN DÉBUT D'ANNÉE IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE ICADE RÉACTIVE, SOLIDE ET CONFIANTE Les équipes d'Icade ont réagi sans délai : les premières actions ont visé à assurer la sécurité et la santé des équipes, des locataires, des clients, des prestataires et des fournisseurs Une continuité de l'activité facilitée par une organisation FlexOffice depuis 2 ans qui a facilité la généralisation optimale du télétravail Des atouts très solides et incontestables pour traverser cette période difficile : diversité des activités et structure financière solide Solidarité et mobilisation : de nombreuses actions mises en place dont un fonds de solidarité ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 34 5 POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE COVID-19 FONCIÈRE TERTIAIRE (62% DU CFNC AU 31/12/2019) Des fondamentaux solides Impacts / mesures Une base locative diversifiée Poursuite de l'activité locative : et solide :    La Foncière Tertiaire : un acteur responsable Un pipeline de développement sous contrôle : la volumétrie peut être adaptée sans délai aux conditions de marché Aménagement des loyers :   - - Mix mensualisation / décalage / annulation partielle en soutien des locataires fragilisés et concentré sur la poursuite de l'activité  Impacts financiers en cours d'estimation Les indicateurs opérationnels du premier trimestre seront communiqués le 24 avril post bourse ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 35 5 POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE COVID-19 FONCIÈRE SANTÉ (30% DU CFNC AU 31/12/2019) Des fondamentaux solides Impacts / mesures  Établissements court séjour :   Établissements long séjour (Ehpad) :  Des mesures compensatoires devraient intervenir pour nos locataires (ordonnance n°2020-309 de mars 2020)  Mesures d'accompagnement des opérateurs dès le 20 mars :  Décalages de trésorerie principalement Des opérateurs mobilisés et exposés

Foncière Santé : une activité résiliente Les indicateurs opérationnels du premier trimestre seront communiqués le 24 avril post bourse ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 36 5 POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE COVID-19 ICADE PROMOTION (8% DU CFNC AU 31/12/2019) Des fondamentaux solides   Impacts / mesures Un secteur d'activité très impacté par la crise :     Icade Promotion très réactive :    L'ensemble de la profession mobilisée :    Mise en place d'un dispositif d'activité partielle :  Incidences financières en cours de chiffrage Les indicateurs opérationnels du premier trimestre seront communiqués le 24 avril post bourse ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 37 5 POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE COVID-19 UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE POUR TRAVERSER LA CRISE Des fondamentaux résilients     - - Réalisations sur mars / avril      Réouverture lente et progressive du marché du NEUCP

Tirages potentiels limités sur les lignes RCF en cas de manque de liquidités (1) RCF : Revolving Credit Facilites ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 38 (2) Documentation en cours 5 POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE COVID-19 ICADE MOBILISÉE ET SOLIDAIRE VERS l'EXTERNE VERS l'INTERNE Dons de 140 000 masques (pompiers, établissements santé, police) Prêt de 3 véhicules à la protection civile (livraison matériel de santé et repas aux soignants) Un plan d'actions solidaires adapté à la crise Soutien financier auprès d'associations

et initiatives œuvrant dans la lutte contre le Covid-19, abondé à l'€/€ par Icade : Alliance « Tous unis contre le virus », le Samusocial de Paris et #ProtègeTonSoignant Participation des collaborateurs à

la réserve civique du gouvernement (1) Mise en place d'une Caisse de solidarité Mécanisme de maintien à 100% pour la plupart des collaborateurs en activité partielle Une démarche qui s'inscrit naturellement dans la politique RSE d'Icade et en cohérence avec la Raison d'être (1) Une journée de congé est donnée par Icade aux collaborateurs volontaires ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 39 5 POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE COVID-19 ICADE RÉACTIVE, SOLIDE ET CONFIANTE Les activités au T1 sont communiquées le 24 avril au soir Les impacts financiers de la crise sur 2020 sont en cours d'estimation Icade dispose d'atouts solides Guidance 2020 suspendue et prochain point d'étape lors de la publication des résultats semestriels ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 40 VILLAGE DES ATHLÈTES - JO 2024 Saint-Ouen,Seine-Saint-Denis 6 PROPOSITION DE DIVIDENDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 41 6 PROPOSITION DE DIVIDENDE PROPOSITION D'UN DIVIDENDE 2019 AJUSTÉ À 4,01 € PAR ACTION Évolution du dividende 2014 - 2019 (en €/action) 3,73 Stable 3,73 +29%4,81 4,60 +4,6% 4,30 +7,0% 4,00 +7,5% 4,01 +7,2% Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, et soucieux d'adopter une attitude responsable, le Conseil d'Administration, réuni le 1er avril 2020, a décidé à l'unanimité d'ajuster à la baisse le montant du dividende 2019, à la hauteur des obligations de distribution SIIC au 31 décembre 2019, soit 4,01 €/action (-16,67% par rapport au dividende initialement annoncé) Yield / cours de bourse (1) : 4,1 %

Yield / ANR triple net (1) : 4,4 % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 Proposition Proposition initiale ajustée Communiquée le 17/02/20 Au 31 décembre 2019 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 42 6 PROPOSITION DE DIVIDENDE PROPOSITION DE DIVIDENDE 2019 Au titre de la 3e résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale un dividende au titre de l'exercice 2019 de 4,01 €/action : Ajustement à la hauteur Planning de versement 4,01€/action inchangé des obligations de Acompte de 2,41 € par action distribution SIIC payé le 6 mars 2020 Le solde de 1,60 € interviendra le 8 juillet 2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 43 SISLEY Saint-Denis,Seine-Saint-Denis 7 QUESTIONS / RÉPONSES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 44 7 QUESTIONS - RÉPONSES Exceptionnellement, compte-tenu du fait que vous ne pouvez pas poser de questions orales pendant l'Assemblée Générale, la Société a décidé d'accepter de recevoir et de traiter les questions écrites des actionnaires envoyées par mail à l'adresse ag@icade.fr,accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, après la date limite réglementaire du 20 avril 2020, soit jusqu'au 22 avril 2020, avant 16 heures ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 45 PARC ORLY-RUNGIS Val-de-Marne 8 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 46 8 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE CARACTÈRE ORDINAIRE (1/2)

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l'absence de convention nouvelle Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d'administrateur Renouvellement de Monsieur Georges Ralli, en qualité d'administrateur Renouvellement de Madame Marie-Christine Lambert, en qualité d'administrateur Renouvellement de Madame Florence Peronnau, en qualité d'administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Marianne Louradour, en qualité d'administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Fabas, en qualité d'administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Laurence Giraudon, en qualité d'administrateur Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d'administrateur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 47 8 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE CARACTÈRE ORDINAIRE (2/2)

Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration Approbation de la politique de rémunération du président du Conseil d'Administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur André Martinez, président du Conseil d'Administration jusqu'au 24 avril 2019 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du Conseil d'Administration depuis le 24 avril 2019 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 48 8 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Insertion d'un préambule avant l'article 1 er des statuts à l'effet d'adopter une Raison d'être de la Société Modification de l'article 10 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs et l'échelonnement des mandats des administrateurs Mise en harmonie des statuts Références textuelles applicables en cas de changement de codification Pouvoirs pour les formalités

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 49 MAC DONALD Lille, Nord-Pas-De-Calais 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 50 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 1re Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se soldant par un bénéfice de

360 193 009,01 euros

360 193 009,01 En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il est précisé que le montant global des dépenses et charges non admises en déduction par l'administration fiscale telles que définies par les dispositions des articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts s'élève à 37 555,00 euros au titre de l'exercice écoulé, lesquelles ont augmenté le bénéfice exonéré distribuable à hauteur de 37 555,00 euros ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 51 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS DEUXIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 2e Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se soldant par un bénéfice net consolidé part du groupe de 300 178 000 euros ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 52 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS TROISIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 3e Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende Au titre de la troisième résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale de procéder à l'affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 360 193 009,01 euros et de procéder aux distributions comme suit : Total Par/action Dividende 2019 298.888.321,41 4,01 Dividende "ordinaire" 298.888.321,41 4,01 Dont dividende obligatoire 298.888.321,41 Dont complément de dividende sur l'activité exonérée 0,00 Dividende SIIC 298.888.321,41 4,01 Dividende non SIIC 0,00 0.00 Acompte Mars 179.631.135,81 2,41 Solde Juillet 119.257.185,60 1,60 Conformément à la décision du Conseil d'Administration en date du 14 février 2020, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,41 euros brut par action détaché le 4 mars 2020 et payé le 6 mars 2020, le solde de la distribution s'élevant à 1,60 euros brut par action sera détaché le 6 juillet 2020 et versé le 8 juillet 2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 53 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS QUATRIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 4e Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l'absence de convention nouvelle À titre préalable et conformément à la réglementation, nous vous rappelons que seules les conventions réglementées nouvelles, autorisées et conclues au cours du dernier exercice clos et au début de l'exercice en cours, sont soumises à la présente Assemblée

Il vous est demandé de bien vouloir prendre acte de l' absence de convention réglementée nouvelle visée à l'article L. 225-38 du Code du commerce ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 54 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS CINQUIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 5e Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d'administrateur Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Thomas pour une durée de quatre années

Fin du mandat : à l'issue de l'Assemblée tenue dans l' année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 55 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS SIXIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 6e Renouvellement de Monsieur Georges Ralli, en qualité d'administrateur Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Georges Ralli pour une durée de quatre années

Fin du mandat : à l'issue de l'Assemblée tenue dans l' année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 56 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS SEPTIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 7e Renouvellement de Madame Marie-Christine Lambert, en qualité d'administrateur Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie-Christine Lambert pour une durée de quatre années

Marie-Christine Lambert pour une durée de Fin du mandat : à l'issue de l'Assemblée tenue dans l' année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 57 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS HUITIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 8e Renouvellement de Madame Florence Peronnau, en qualité d'administrateur Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Florence Peronnau pour une durée de quatre années

Fin du mandat : à l'issue de l'Assemblée tenue dans l' année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 58 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS NEUVIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 9e Ratification de la nomination provisoire de Madame Marianne Louradour en qualité d'administrateur Ratification de la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 17 octobre 2019, aux fonctions d'administrateur de Marianne Louradour, en remplacement de Nathalie Tessier, démissionnaire

Fin du mandat : à l'issue de l'Assemblée tenue dans l' année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 59 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS DIXIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 10e Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Fabas en qualité d'administrateur Ratification de la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 14 février 2020, aux fonctions d'administrateur d'Olivier Fabas, en remplacement de Carole Abbey, démissionnaire

Fin du mandat : à l'issue de l'Assemblée tenue dans l' année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 60 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS ONZIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 11e Ratification de la nomination provisoire de Madame Laurence Giraudon en qualité d'administrateur Ratification de la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 14 février 2020, aux fonctions d'administrateur de Laurence Giraudon, en remplacement de Jean-Marc Morin, démissionnaire

Jean-Marc Morin, démissionnaire Fin du mandat : à l'issue de l'Assemblée tenue dans l' année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 61 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS DOUZIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 12e Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d'administrateur Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Laurence Giraudon pour une durée de quatre années

Fin du mandat : à l'issue de l'Assemblée tenue dans l' année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 62 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS TREIZIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 13e Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 63 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS QUATORZIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 14e Approbation de la politique de rémunération du président du Conseil d'Administration ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 64 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS QUINZIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 15e Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 II et III du Code de commerce, il vous est proposé d'approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d'entreprise, la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 65 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS SEIZIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 16e Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce Conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 II et III du Code de commerce, il vous est proposé d'approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d'entreprise, les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 66 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 17e Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur André Martinez, président du Conseil d'Administration jusqu'au 24 avril 2019 Conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 II et III du Code de commerce, il vous est proposé d'approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d'entreprise, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur André Martinez, président du Conseil d'Administration jusqu'au 24 avril 2019 Les éléments de rémunérations dues ou versées, au titre de l'exercice 2019, à Monsieur André Martinez, président du Conseil d'Administration jusqu'au 24 avril 2019 s'élèvent à 78,1 K€ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 67 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 18e Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du Conseil d'Administration depuis le 24 avril 2019 Conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 II et III du Code de commerce, il vous est proposé d'approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d'entreprise, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du Conseil d'Administration depuis le 24 avril 2019 Monsieur Frédéric Thomas a renoncé à toute rémunération de la part d'Icade au titre de son mandat jusqu'au 31 décembre 2019 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 68 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 19e Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général Conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 II et III du Code de commerce, il vous est proposé d'approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d'entreprise, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général Les éléments de rémunérations dues ou versées, au titre de l'exercice 2019, à Monsieur Oliver Wigniolle, directeur général s'élèvent à 438,1 K€ (hors rémunération variable annuelle soumise à votre approbation, laquelle s'élèverait à 50 K€) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 69 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGTIÈME RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE 20e Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Prix d'achat maximum : 130 € / action

€ / action Montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme d'achat d'actions : 500 M€

M€ Part maximale : 5 % des actions composant le capital social

% des actions composant le capital social Durée de validité de l'autorisation : 18 mois ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 70 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 21e Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Nombre maximum d'actions pouvant être annulées par périodes de 24 mois : 10 % du capital calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois

% du capital calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois Durée de validité de l'autorisation : 18 mois ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 71 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 22e Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Montant nominal global maximum des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation : 38 millions d'euros représentant environ 33 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée

représentant environ % existant au jour de la présente Assemblée À ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

Sur ce plafond s'imputerait le montant nominal global des actions ordinaires émises en vertu des vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions de la présente Assemblée

vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions de la présente Assemblée Durée de de la délégation : 26 mois ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 72 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 23e Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de cette délégation ne pourrait être supérieur à 10 % du capital social

% Ce plafond s'imputerait sur le plafond prévu à la vingt-deuxième résolution de la présente assemblée concernant le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises

vingt-deuxième résolution de la présente assemblée concernant le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises Durée de validité de l'autorisation : 26 mois ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 73 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 24e Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation : 1 % du capital dilué au jour de l'Assemblée

% du capital dilué au jour de l'Assemblée Ce montant s'imputant sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée

vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée Durée de validité de la délégation : 26 mois ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 74 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 25e Insertion d'un préambule avant l'article 1er des statuts à l'effet d'adopter une Raison d'être de la Société Initiée fin 2018 par Icade, et intervenant dans le cadre des nouvelles dispositions de la Loi PACTE, la réflexion sur la Raison d'être a mobilisé tout au long de l'année l'ensemble des collaborateurs de la Société, le Conseil d'Administration et les parties prenantes Fruit de ce travail collaboratif, la Raison d'être d'Icade, a été validée par le Conseil d'Administration et son inscription en préambule des statuts est soumise à votre approbation Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir modifier les statuts afin d'adopter cette Raison d'être. Cette Raison d'être figurerait dans un préambule inséré avant l'article 1er des statuts et serait rédigée comme suit : « Préambule : Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Telle est notre ambition, tel est notre objectif. Telle est notre Raison d'être. » ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 75 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 26e Modification de l'article 10 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs et l'échelonnement des mandats des administrateurs Nous vous proposons de modifier l'article 10 des statuts afin de supprimer la référence à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 avril 2015 dans le 3e alinéa relatif notamment à l'échelonnement des mandats et de prévoir la possibilité pour les membres du Conseil d'Administration de prendre les décisions relevant de ses attributions propres limitativement énumérées par la réglementation par voie de consultation écrite conformément à l'article L. 225-37 du Code de commerce tel que modifié par la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019. Cette faculté pourrait être mise en œuvre pour les décisions suivantes : Cooptation de membres

Autorisations des cautions, avals et garanties

Sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire, mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et règlementaires

Convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires

Transfert du siège social dans le même département ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 76 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 27e Mise en harmonie des statuts Nous vous proposons de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables : Concernant la rémunération allouée aux administrateurs : Nous vous proposons de mettre en harmonie l'article 12 des statuts avec les dispositions de l'article L. 225-45 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 qui a supprimé la notion de jetons de présence en supprimant la référence à cette notion dans les statuts Concernant la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux : Nous vous proposons de mettre en harmonie l'article 10 des statuts avec les dispositions de l'article L. 225-35 du Code de commerce modifiées par la loi n°2019- 486 du 22 mai 2019 qui a précisé les conditions dans lesquelles le Conseil d'Administration doit déterminer et veiller à la mise en œuvre des orientations de l'activité de la Société, en faisant référence à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que la Raison d'être de la Société ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 77 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 28e Références textuelles applicables en cas de changement de codification Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte que les références textuelles mentionnées dans l'ensemble des résolutions de la présente assemblée, font référence aux dispositions légales et réglementaires applicables au jour de leur établissement et qu'en cas de modification de la codification de celles-ci dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 au gouvernement, les références textuelles correspondant à la nouvelle codification s'y substitueraient ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 78 9 VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION À TITRE EXTRAORDINAIRE 29e Pouvoirs pour les formalités Cette résolution concerne les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des publications et des formalités légales inhérentes aux résolutions de l'assemblée ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 79 10 CLÔTURE DE LA SÉANCE PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 24 AVRIL 2020 (POST BOURSE) : RÉSULTATS DU 1 er TRIMESTRE

TRIMESTRE 21 JUILLET 2020 : RÉSULTATS SEMESTRIELS

22 OCTOBRE 2020 : INFORMATIONS FINANCIÈRES DU 3 e TRIMESTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 24 AVRIL 2020 I 80 La Sté Icade SA a publié ce contenu, le 24 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

