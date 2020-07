Icade : Présentation Résultats semestriels 2020 0 21/07/2020 | 08:46 Envoyer par e-mail :

Annexes RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 3 VILLAGE DES ATHLÈTES Saint‐Ouen, Seine‐Saint‐Denis Introduction RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 4 INTRODUCTION ICADE SOLIDE APRÈS LA CRISE SANITAIRE Un Conseil d'Administration aux côtés d'Icade et en appui tout au long de la crise Une continuité de l'activité assurée par des équipes mobilisées et réactives De réels atouts pour traverser la crise : un business model diversifié, une base locative et un bilan solides Une Raison d'être votée à 99,99% par l'Assemblée Générale du 24 avril : un cap pour le futur RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 5 CONEX ‐ Lille, Nord 1. Impacts de la crise Covid RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 6 1 IMPACTS DE LA CRISE COVID IMPACTS COVID 2020 SUR LE CFNC ET LE RNPG : ESTIMATION À DATE Impact sur 2020 COURANTNET Foncière Tertiaire FLOW Santé Foncière CASH‐ Icade Promotion ÉLÉMENTS NON COURANTS (RNPG) Activité locative (1) Impact report des livraisons/acquisitions (2) Décalage des investissements/acquisitions Report de CA (taux d'avancement technique) Coûts d'inefficience, abandons de loyers sans contrepartie (TPE), coûts du risque exceptionnel (y.c. dépréciation) [-6 ; -4]M€ [-9 ; -7]M€ [-4 ; -3]M€ (3) [-36; -31] M€, 90% décalés en 2021 Impact volume : [ -30 ; -27] M€

Impact remises commerciales : [ -6 ; -4] M€ c. -50M€ Impact total sur le CFNC 2020 estimé à date : entre -45 M€ et -55 M€, c. 80 % décalés, donc récupérés en 2021dont Impact sur le RNPG (IFRS) des éléments exceptionnels Covid : c.-50 M€ (1) Impact des mesures d'accompagnement avec contrepartie commerciale, décalage de commercialisation et effet de l'indexation (2) Dont moindre immobilisation des coûts RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 7 (3) Impact en quote‐part 2. Faits marquants du semestre EKO ACTIVE - QUAI 8.2 ÎLOT BC Marseille, Bouches‐du‐Rhône RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 8 2 FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE INDICATEURS CLÉS S1 2020 R ES +4,7% I O N -22,7% 320,9 M€ 300,4 M€ CNI È MOT vs. 306,4 M€ au 30/06/2019 vs. 388,5 M€ au 30/06/2019 F O LOYERS NETS FONCIÈRES RO CA PROMOTION +3,1% NA P 2,30 €/action -11,9M€ vs. 2,23 €/action au 30/06/2019 vs. 13,8 M€ au 30/06/2019 170,0 M€ CFNC (PdG) RNR - FONCIÈRES (EPRA) +0,5% à périmètre courant +11,0% 11,6 Md€ (1) (PdG) 1,4 Md€ vs. 11,5 Md€ au 31/12/2019 vs. 1,3 Md€ au 31/12/2019 PATRIMOINE FONCIÈRES BACKLOG PROMOTION stable 92,5% vs. 92,6% au 31/12/2019 TOF FONCIÈRE TERTIAIRE SSPAI F -5pbs GROUPE 92,2 €/action 1,49% +1,2% vs. 1,54% au 31/12/2019 COÛT MOYEN DE LA DETTE ES vs. 91,1 €/action au 31/12/2019 -0,4année 6,8 Md€ 6,0 ans NNÉ ANR EPRA NDV/TRIPLE NET (2) vs. 6,4 ans au 31/12/2019 O MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE D -7,8% +130 pbs 2,18 €/action 39,3% 161,3 M€ vs. 2,36 €/action au 30/06/2019 vs. 38,0% au 31/12/2019 CFNC GROUPE LTV DI Impact limité de la crise sur le S1 • RNR des Foncières en hausse

RNR des Foncières en hausse ANR en hausse (1) En quote‐part Icade, hors droits. Valeur à 100% du patrimoine : 14,4 Md€ au 30/06/2020 vs. 14,3 Md€ au 31/12/2019 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 9 (2) Cf. définitions de l'ANR EPRA en slide 35 ORIGINE Nanterre, Hauts‐de‐Seine 2.1 Performances opérationnelles sur nos métiers Foncière Tertiaire RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 10 2.1 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE TERTIAIRE FONCIÈRE TERTAIRE : IMPACTS OPÉRATIONNELS DU COVID 19 SUR LE S1 Accompagnement des locataires Des discussions qui portent sur c. 8% des loyers annuels Impact de l'arrêt des chantiers : décalages de livraisons Cas #1 Mensualisation, reports et étalements à compter du 1er juillet ; sur 6-9 mois en moyenne Cas #2 Abandons de loyers sur le T2 des TPE dont l'activité a été arrêtée par décret : <2% du portefeuille, soit un impact de c. -2,2 M€ (non courant) Cas #3 Accompagnement avec contrepartie commerciale : allongement de la durée ferme des baux Des décalages limités de l'ordre de 3-4 mois pour les chantiers les plus importants

de l'ordre de pour les chantiers les plus importants Pas de pénalité de retard applicable

(clause pandémie et dispositions gouvernementales) Impact sur le CFNC non significatif sur le semestre (-1 M€) Impact limité sur les prix de revient des opérations RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 11 2.1 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE TERTIAIRE UNE ACTIVITÉ LOCATIVE RÉSILIENTE SUR LE PREMIER SEMESTRE 2020 Signatures et renouvellements 59 baux - 58 350 m 2 - 14,7 M€ de loyer facial

baux - - de loyer facial c. 27 000 m 2 signés depuis mi‐mars ‐ VLM stable Prises d'effet de nouveaux baux 50 900 m² ‐ 15,8 M€ de loyers faciaux Revenus locatifs 187 M€ , stable ( +1,7 % à pc) TOF stable : 92,5% Bureaux : 96,2 % (2019 : 96,4 % )

(2019 : ) Parcs d'affaires : 83,4 % (2019 : 83,6 % ) Durée moyenne des baux : 4,4 ans, stable PULSE - Saint‐Denis, Seine‐Saint‐Denis Une base de locataires diversifiée et solide Autres 2% TPE‐PME 9% ETI 15% Entr. & Admin. Publiques 12% Grands Groupes stés cotées (CAC 40, SBF 120) 62% 74% (1) des loyers provenant de locataires ayant une notation de crédit >15/20 (risque très faible) Taux de défaut limité : % du loyer IFRS annualisé hors MEE 1 % sur le semestre SPRING - Nanterre, Hauts‐de‐Seine Source Altares Maintien d'une activité locative soutenue

Soutien de nos locataires vs. allongement des baux RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 12 2.1 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE TERTIAIRE DES SIGNATURES SIGNIFICATIVES MALGRÉ LA CRISE PARK VIEW Lyon (Rhône) Signature de 3 baux pour 6 600 m²

baux pour Surface totale : c. 23 000 m²

Livraison prévue au T4 2020 JUMP Parc des Portes de Paris Aubervilliers (Seine‐Saint‐Denis) BEFA de 12 ans fermes avec easyHotel

fermes avec easyHotel Surface : 4 000 m²

Livraison attendue fin 2022 MEDIAPRO SPORT FRANCE Parc des Portes de Paris Aubervilliers (Seine‐Saint‐Denis) Signature bail avec Mediapro Sport France

Surface : 5 000 m²

Prise d'effet en juin 2020 LE PONANT Paris 15e Signature/renouvellement bail avec France Télévisions

Surface : 3 300 m²

Prise d'effet en mai 2020 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 13 2.1 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE TERTIAIRE ROTATION DU CAPITAL : SÉCURISER LES CASH‐FLOWS Cessions : pas de cession sur le S1 2020 Pour mémoire, volume de cessions en 2019 > 1 Md€ Impact de c. -16 M€ sur le CFNC du semestre Pipeline de développement 2 livraisons sur T1 ( TOF : 100% ) :

B007‐Urssaf ( 8 500 m² ) et Quai Rive Neuve ( 3 100 m² )

livraisons sur T1 ( ) : B007‐Urssaf ( ) et Quai Rive Neuve ( ) Livraisons 2020 et 2021 : 938 M€ d'investissement total, pré‐commercialisés à hauteur de 61 %

Exposition limitée sur les projets en blanc :

2 projets lancés pour c. 300 M€ :

Parkview ( c. 23 000 m² ) et Fresk ( c. 20 500 m² )

projets lancés pour : Parkview ( ) et Fresk ( ) Un pipeline dynamique et sécurisé Un potentiel de loyers à horizon 2021 de 54 M€ , pré‐loués à hauteur de 61 %

FRESK - Issy‐les‐Moulineaux, Hauts‐de‐Seine QUAI RIVE NEUVE URSSAF - PARC DU PONT DE FLANDRE Marseille, Bouches‐du‐Rhône Paris 19e RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 14 2.1 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE TERTIAIRE CHIFFRES CLÉS Valeur du patrimoine (100% hors droits) Valeur du patrimoine (PdG, hors droits) Maturité des baux Rendement du patrimoine (1) (PdG hors droits) Taux d'occupation financier Bureaux Parcs d'affaires Nombre de m² total (en millions) Valeur Bureaux IDF moyenne Bureaux Régions au m² (2) Parcs d'affaires 31/12/2019 30/06/2020 9,1 Md€ 9,1 Md€ 8,5 Md€ 8,5 Md€ 4,5 ans 4,4 ans 5,8% 5,8% 92,6% 92,5% (93,6% y.c. Pulse à 100%) 96,4% 96,2% 83,6% 83,4% (87,3% y.c. Pulse à 100%) 1,83 1,84 7 500 7 500 3 600 3 600 2 350 2 340 1 Une valorisation en légère hausse (+0,3% à périmètre courant, PdG) 2 Une durée moyenne des baux stable grâce aux livraisons et renouvellements du S1 3 • TOF intégrant la location de 100% (3) de Pulse : 93,6% Stabilité du TOF sur les Bureaux et les Parcs d'affaires

Peu de congés signifiés pour la fin d'année 2020 Des indicateurs opérationnels résilients Données à 100% (1) Loyers annualisés nets des surfaces louées additionnés aux loyers nets potentiels des surfaces vacantes à la valeur locative de marché rapportés à la valeur d'expertise hors droits des surfaces louables (2) Pour les immeubles en exploitation RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 15 (3) Prise à bail de 50% en juin ; deuxième tranche prévue en novembre HÔPITAL CONFLUENT Nantes - Loire‐Atlantique 2.2 Performances opérationnelles sur nos métiers Foncière Santé RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 16 2.2 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE SANTÉ DES IMPACTS COVID 19 TRÈS LIMITÉS POUR LA FONCIERE SANTÉ Des opérateurs privés fortement mobilisés, le gouvernement en soutien Court et moyen séjour 108 établissements c. 90% du portefeuille Long séjour (EHPAD) 51 établissements 10% du portefeuillec. Impact de l'arrêt temporaire des chantiers du pipeline Forte mobilisation du secteur privé : Déprogrammation de 70 % à 90 % des activités habituelles

des activités habituelles Compensation financière accordée par le gouvernement (1) (jusqu'à fin 2020)

(jusqu'à fin 2020) Des opérateurs réactifs dès le début de la crise

Impact ponctuel et limité sur les taux d'occupation ( 3-4 pts )

( ) Des décalages limités de l'ordre de 3-4 mois Icade également en soutien dès mi‐mars : report au 30 juin de l'exigibilité des loyers du T2 (établissements court séjour) Impact limité sur les prix de revient des opérations Impact limité sur le CFNC

Quasi retour à la normale dès fin juin Ordonnance n ° 2020‐309 de mars 2020 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 17 2.2 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE SANTÉ SANTÉ : UNE CLASSE D'ACTIFS ACYCLIQUE ET SOLIDE 1 2 Des loyers robustes portés notamment par les acquisitions 2019 3 Des opérateurs best in class • Revenus locatifs à 149,2 M€ : +15,4% à périmètre courant En % de JV HD sur la Foncière Santé à 100% +1,8 % à périmètre constant Autres 9,5% Des actifs 100% loués et sécurisés à long terme Korian 3,1% Domus Vi 3,5% Durée EMVIA Living 4,8% % moyenne Vivalto 5,5% Nombre portefeuille LFL (1) des baux TOF d'actifs en JV HD (année) Court et moyen séjour 108 89% +1,8% 6,9 100% Long séjour 51 11% +1,5% 13,5 100% Ramsay Santé dont long séjour international 27 6% 17,5 100% 25,1% TOTAL 159 +1,8% 7,6 100% Elsan 48,6% Résilience de la classe d'actifs démontrée Revenus locatifs bruts RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 18 2.2 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE SANTÉ POURSUITE DE LA CROISSANCE Un pipeline légèrement décalé et renforcé en France Situation du portefeuille au 30 juin 2020 298 M€ au 30 juin

au 30 juin 187 M€ en France, +27 % vs. décembre 2019 Poursuite des investissements 3 acquisitions sur le S1 ( 2 en France et 1 en Italie) pour c. 50 M€ , poursuite du partenariat avec Korian

acquisitions sur le S1 ( en France et en Italie) pour , poursuite du partenariat avec Korian Une compétition très active post crise ; un marché allemand qui sort renforcé

Une première opération à fort potentiel signée avec Orpea en juillet 2020 pour 145 M€ Portefeuille de 9 établissements dont 8 en Allemagne et 1 en France Des cash‐flows long terme attractifs en période de crise 159 établissements 5,3 Md€ (100%) 108 établissements court et moyen séjour (1) et 24 EHPAD (2) 5,0 Md€ HD 14 opérateurs 19 EHPAD (2) 0,3 Md€ HD 1 opérateur 8 EHPAD (2) 9 EHPAD sous promesse 0,1 Md€ HD 4 opérateurs (1) MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 19 (2) EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 2.2 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE SANTÉ JUILLET 2020 : ACQUISITION AUPRÈS D'ORPEA DE 9 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DONT 8 EN ALLEMAGNE POUR 145 M€ Première opération d'un partenariat de long‐terme avec Orpea, leader mondial de la dépendance… qui s'inscrit dans la stratégie d'accompagner les grands opérateurs de santé dans leur stratégie de développement continentale Signature de promesses sur l'acquisition d'un portefeuille de maisons de retraite : 8 maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne

maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne 1 EHPAD en France (Marseille)

EHPAD en France (Marseille) 906 lits - 143 appartements

- appartements Surface : 55 043 m²

5 actifs opérationnels ‐ 4 actifs en Allemagne en construction, livrés T3‐T4 2020 Poursuite de la diversification à l'international : c. 580 M€ d'investissements à l'international à date, dont c. 390 M€ en Allemagne 1 014 établissements de santé 22 pays ARNSBERG ‐ Allemagne MARSEILLE BEAUVALLON ‐ France RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 20 2.2 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - FONCIÈRE SANTÉ CHIFFRES CLÉS Valeur du patrimoine (100%, hors droits) Valeur du patrimoine (PdG hors droits) Taux de rendement (hors droits) (1) Taux d'occupation financier Maturité des baux Nombre d'établissements dont EHPAD France dont à l'étranger 31/12/2019 30/06/2020 5,3 Md€ 5,3 Md€ 3,0 Md€ 3,1 Md€ 5,7% 5,7% 100% 100% 8,0 ans 7,6 ans 156 159 23 (2 055 lits) 24 (2 130 lits) 26 (2 816 lits) 27 (2 996 lits) HÔPITAL PRIVÉ D'ARRAS Pas‐de‐Calais HÔPITAL PRIVÉ CONFLUENT Nantes, Loire‐Atlantique Des indicateurs opérationnels résilients EHPAD HENNIGSDORF Brandenburg, Allemagne (1) Loyers annualisés nets des surfaces louées additionnés aux loyers nets potentiels des surfaces vacantes à la valeur locative de marché rapportés à la valeur d'expertise hors droits des surfaces louables RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 21 2.3 Performances opérationnelles sur nos métiers Icade Promotion BLUE DOCK Vannes, Morbillan RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 22 2.3 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - ICADE PROMOTION HAUSSE DE L'ACTIVITÉ, IMPACT "MÉCANIQUE" DE L'ARRÊT DES CHANTIERS, PERSPECTIVES FAVORABLES Un arrêt brutal dès mi‐mars… > 90 % des chantiers arrêtés

des chantiers arrêtés Fermeture bureaux de vente/études notariales Décalage du taux d'avancement technique : 2,5 mois d'arrêt de chantier,

c. 40 % de CA (hors terrains)

d'arrêt de chantier, (hors terrains) Activité commerciale limitée

Difficulté à acter les ventes WOODSTONE Bordeaux, Gironde … une reprise rapide dès mi‐mai Réservations soutenues : 2 181 lots, 482 M€ ( -3 % en volume)

lots, ( en volume) Rebond important en juin 2020 Ventes : bonne dynamique des ventes en bloc Ventes actées à fin juin : 487 M€ , +26 %

Dont ventes en bloc : +121 % QUARTZ & OPALE 30/06/2019 30/06/2020 Variation 20/19 Chiffre d'affaires économique 388,5 M€ 300,4 M€ -23% Réservations 2 242 lots 2 181 lots -3% Lancement de travaux (OS) 1 948 lots 2 767 lots +42% Dépôts de PC 2 057 lots 3 217 lots +56% Baisse du CA sur le S1 : -23 %

Hors effet de l'arrêt des chantiers : +23 % Meudon, Hauts‐de‐Seine RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 23 2.3 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES SUR NOS MÉTIERS - ICADE PROMOTION PERSPECTIVES DE REBOND EN 2021 ET CROISSANCE À MOYEN TERME Newsflow sur le S1 : reflet de la poursuite de la dynamique Des indicateurs avancés bien orientés 1 Nouvelles VEFA dont : Totem à Lyon ( bureaux ; 6 150 m 2 ; 19,8 M€ HT )

Ecla Campus à Villejuif ( tranche 1, Résidence étudiante ; 636 lots ; 80,3 M€ HT)

Urban Ivry (Résidences gérées et hôtel ; 769 lots ; 109,0 M€ (1) HT ) 2 Avancement des concours gagnés : promesses d'achats sur les projets « Réinventer Le Havre », Bruneseau » et dépôt de PC pour le Village des Athlètes Olympiques Appels d'offres MOD : CHU Rennes et Unesco Accord préalable avec CDC Habitat sur plus de 1 000 lots (juillet 2020) Backlog (2) CA anticipé du portefeuille foncier résidentiel (3) Potentiel total de CA (4) Résidentiel Tertiaire 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 vs. 31/12/2019 1,3 Md€ 1,4 Md€ +11% 2,0 Md€ 2,2 Md€ +10% 7,1 Md€ 7,2 Md€ +1,7% 5,2 Md€ 5,4 Md€ +4,1% 1,9 Md€ 1,8 Md€ -4,6% Indicateurs avancés bien orientés

Croissance du backlog portée par le logement ( +13,2 % )

) Potentiel de chiffre d'affaires à moyen terme de 7,2 Md€ , en hausse (1) CA total : 109 M€ HT, dont 51 M€ reconnu au S1 2020 CTRE INTERVENTIONNEL NOUVEAU QUARTIER RÉINVENTER LE HAVRE (2) Backlog et MOD ET CHIRURGICAL DU CHU BRUNESEAU Seine‐Maritime (3) CA résidentiel en quote‐part hors taxes DE RENNES - Ille‐et‐Vilaine Ivry‐sur‐Seine, Val‐de‐Marne RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 24 (4) CA hors taxes et en quote‐part intégrant le backlog, les opérations gagnées, le stock de lots en cours de commercialisation ainsi que le portefeuille foncier (résidentiel et tertiaire) CENTRE INTERVENTIONNEL ET CHIRURGICAL DE RENNES Ille‐et‐Vilaine 2.4. Icade, acteur responsable en période de crise RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 25 2.4 ICADE ACTEUR RESPONSABLE EN PÉRIODE DE CRISE ICADE, UN ACTEUR RESPONSABLE EN PÉRIODE DE CRISE MOBILISATION & SOLIDARITÉ Dons de 140 000 masques Mise en place d'une (pompiers, établissements santé, police) Caisse de solidarité pour les collaborateurs d'Icade Soutien financier auprès Mécanisme de maintien à d'associations et initiatives (1) abondé à l'€/€ 100% pour la plupart des par Icade collaborateurs en activité partielle ACCOMPAGNEMENT DE NOS PARTIES PRENANTES Accompagnement individualisé des locataires

et opérateurs (abandon de loyers des TPE sur le T2 pour 2,2 M€ )

et opérateurs (abandon de loyers des TPE sur le T2 pour ) Mise en place systématique de référents Covid sur les chantiers

sur les chantiers Expérimentation d'une Charte de la Qualité de Vie en EHPAD FINANCEMENT DURABLE ENVIRONNEMENT Deux lignes de crédit RCF pour 450 M€ • Une ligne « Green » de 300 M€ • Maintien de la Priorité RSE 2020 : le bas carbone • Une ligne « Solidaire » de 150 M€ Une démarche qui s'inscrit naturellement dans la politique RSE d'Icade et en cohérence avec la Raison d'être (1) Associations et initiatives œuvrant dans la lutte contre le Covid‐19, Alliance « Tous unis contre le virus », le Samusocial de Paris et #ProtègeTonSoignant RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 26 OTTAWA Parc Orly Rungis, Val de Marne 3.1 Résultats financiers S1 2020 Compte de résultat RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 27 3.1 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - COMPTE DE RÉSULTAT IMPACT DE LA CRISE SUR LES RÉSULTATS SEMESTRIELS CFNC : 161,3 M€ au S1 c. -15M€ Essentiellement dû au décalage du CA reconnu à l'avancement sur l'activité de promotion RN PdG : 5,2 M€ au S1 Effet CFNC + éléments non courants : c. -12 M€ ANR NDV : 92,2 €/action au S1 Dette nette / LTV (DI) : 6,3 Md€ / 39,3% au S1 (+1,2% vs. 31/12/2019) Impact limité sur les indicateurs de bilan Baisse des valorisations limitée sur le S1 Des effets très limités sur le S1 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 28 3.1 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - COMPTE DE RÉSULTAT RNR DES FONCIÈRES : 170 M€, +3,1% (en M€) Loyers nets Taux de marge (loyers nets/revenus locatifs) Ratio de coût EPRA (1) RNR (2) - Foncières PdG RNR - Foncières / Action PdG 30/06/2020 TOTAL FONCIÈRES 320,9 95,4% 18,0% 170,0 2,30 vs. 30/06/2019 +4,7% (151 pbs) • Croissance des loyers nets sur le semestre : 4,7% o Contribution de la Foncière Santé en hausse (45%) 340 pbs • Taux de marge solide : 95,4% +3,1% +3,1% Des Foncières résilientes (1) Y compris vacance RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 29 (2) RNR Part du Groupe équivaut au CFNC modulo le montant des amortissements des biens d'exploitation 3.1 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - COMPTE DE RÉSULTAT CROISSANCE SUR LA SANTÉ, RÉSILIENCE SUR LES BUREAUX FONCIÈRE TERTIAIRE 30/06/2020 (en M€) FONCIÈRE TERTIAIRE vs. 30/06/2019 Loyers nets (100%) 175,0 (1,3%) Taux de marge 93,6% (132 pbs) RNR - Foncière PdG 102,7 (2,3%) RNR - Foncière / Action PdG 1,39 (2,2%) Revenus locatifs bruts : +1,7 % à périmètre constant

Loyers nets : baisse limitée à -1,3 % malgré les cessions significatives sur 2019

: baisse limitée à malgré les cessions significatives sur 2019 Coûts de fonctionnement nets : c. -7 % Un effet de la crise limité FONCIÈRE SANTÉ 30/06/2020 (en M€) FONCIÈRE SANTÉ vs. 30/06/2019 Loyers nets (100%) 145,9 +12,9% Taux de marge 97,8% (213 pbs) RNR - Foncière PdG 67,3 +12,5% RNR - Foncière / Action PdG 0,91 +12,5% Croissance vigoureuse des loyers nets : +12,9 % , portés par les acquisitions réalisés sur 2019

o Revenus locatifs bruts : +1,8 % à périmètre constant

Revenus locatifs bruts : Taux de marge qui reste élevé c. 98 %

RNR à 100 % : 118,0 M€ , +11,9% Une classe d'actifs particulièrement résiliente RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 30 3.1 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - COMPTE DE RÉSULTAT ICADE PROMOTION : DES RÉSULTATS IMPACTÉS PAR L'ARRÊT DES CHANTIERS 30/06/2020  vs. 30/06/2019 (en M€) Résidentiel Tertiaire TOTAL (2) Total var. Résidentiel Tertiaire Chiffre d'affaires économique (CA) (1) 252,9 46,4 300,4 (22,7%) (17,6%) (43,2%) ROEC (2,2) (5,5) (8,0) na Cash‐flow net courant (PdG) (6,4) (5,1) (11,9) na CA économique en diminution de 23,0 %  Impact de la comptabilité du CA à l'avancement : • Décalage du CA à l'avancement : (ratio combinant avancement technique et commercial) 90% décalés en 2021 o 2,5 mois d'arrêt des chantiers  baisse de 40% (hors terrains) • CFNC positif hors effet de l'arrêt des chantiers o Redémarrage rapide dès juin (chantiers et ventes) baisse limitée à 23% pendant la crise Coûts de fonctionnement nets : c. -7 %

Impact Covid sur le CFNC : effet décalage essentiellement (1) CA économique : incluant les entités mises en équivalence RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 31 (2) La différence entre le total et la somme des 2 activités provient des opérations d'aménagement et de portage de réserves foncières long terme 3.1 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - COMPTE DE RÉSULTAT CFNC - GROUPE : 161,3 M€, -7,8% (en M€) -7,8%/action vs. juin 2019 2,18 €/action 2,36 €/action 174,9 (1) 161,3 (1) 8% 41% 33% Contribution (2) Promotion Foncière Santé 60% Foncière Tertiaire 66% -7% 30/06/2019 Foncière Tertiaire Foncière Santé Promotion 30/06/2020 CFNC principalement impacté par : L'effet des cessions sur 2019 (Foncière Tertiaire) Le décalage du CA à l'avancement (Promotion)

Contribution de la Foncière Santé en hausse

Retraité de l'effet Covid, CFNC : +0,9 % (1) Intègre le CFNC du secteur « autres » RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 32 (2) Pourcentages du CFNC sur une base 100 SPRING Nanterre, Hauts‐de‐Seine 3.2 Résultats financiers S1 2020 Valorisation du patrimoine RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 33 3.2 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - VALORISATION DU PATRIMOINE VALORISATIONS EN LÉGÈRE HAUSSE : +0,5% (EN QP ET À PÉRIMÈTRE COURANT) Foncière Tertiaire (y compris logements, en quote‐part) Foncière Santé (en quote‐part) (en M€) +0,3% (en M€) 8 549 +1,1% à périmètre courant 3 051 8 520 79 à périmètre courant 3 018 29 4 (2) (48) - +0,1% à périmètre constant • Valeur au 30 juin 2020 : 8,5 Md€ • Valeur au 30 juin 2020 : 3,1 Md€ (5,3 Md€ à 100%), +1,1% à périmètre courant (9,1 Md€ à 100%), +0,3% à périmètre courant • Stable à périmètre constant • Baisse à périmètre constant de -0,6% : Résilience du modèle des actifs de santé anticipations d'indexation revue à la baisse en cette période de crise (1) Juste valeur au 31/12/2019 des actifs cédés sur la période (2) Comprend les CAPEX, les parts engagées au premier semestre 2020 des acquisitions en VEFA, les acquisitions (en bloc et actifs dont la part de détention d'Icade a augmenté sur l'année). Comprend également le retraitement des droits et frais d'acquisitions, de la variation de valeur des actifs acquis sur l'exercice, des travaux sur actifs cédés, des évolutions de droits de mutation I 34 et des variations de valeurs des actifs assimilés à des créances financières RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 3.2 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - VALORISATION DU PATRIMOINE ÉVOLUTIONS EPRA Première application des nouvelles définitions de l'ANR (NAV) EPRA ANR Triple net 1 NDV NAV (NNNAV) & ANR Simple net 2 NTA NAV (EPRA NAV) 3 NRV NAV NDV : Net Disposal Value ANR de liquidation/Reflète l'actif net pour l'actionnaire Proche de l'ex ANR triple net NTA : Net Tangible Assets Intègre notamment l'économie de droits d'enregistrement liée à la stratégie d'acquisition des actifs Proche de l'ex ANR simple net NRV : Net Reinstatement Value Reflète une stratégie de maintien du portefeuille/ valorisation des actifs DI RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 35 3.2 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - VALORISATION DU PATRIMOINE ANR EPRA NDV : 92,2 €/ACTION +1,2% SUR 6 MOIS (en €/action) +1,2% +3,8% Au 30 juin 2020 ANR Différence (1) ANR triple net « NDV » 2,5 94,6 En M€ 6 826 (3) 6 823 2,2 (1,2) 92,2 €/action 92,3 (0,1) 92,2 91,1 (2,4) ANR NDV : 6 823 M€ (92,2 €/action) • +1,2% sur 6 mois, +3,8% (avant dividende) • +3,3% sur 12 mois ANR EPRA NDV CFNC Groupe ∆ de la juste Variation ANR EPRA NDV Dividende 2020 ANR EPRA NDV 31/12/2019 valeur des de valeur sur S1 2020 (1er acompte) S1 2020 instruments les actifs (avant dividende) dérivés et de la dette à taux fixe ANR en progression

Valeurs immobilières stables au 30 juin (1) Annulation dans l'ANR EPRA NDV des Goodwill existants (GW de la Foncière Tertiaire: 3 M€ / GW de la promotion annulé par la prise en compte de la plus value latente) RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 36 SECTEUR COURBET‐CERDAN‐RÉPUBLIQUE Brest, Finistère 3.3 Résultats financiers S1 2020 Passif RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 37 3.3 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - PASSIF DES INDICATEURS DE PASSIF BIEN ORIENTÉS Une maturité moyenne de la dette égale à 6 ans 7 6 6,6 6,5 6,4 6,4 5 6,0 4 4,5 3 2 1 0 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 ICR parmi les plus élevés du marché 7,0x 6,0x 6,5x 5,0x 6,0x 5,8x 5,2x 4,0x 4,7x 3,0x 4,0x 2,0x Covenant bancaire : >2x 1,0x 0,0x 2015 2016 2017 2018 2019 S1 2020 Un coût moyen de la dette en baisse de 5 pbs 3,00% 2,50% 2,71% 2,00% 2,18% 1,50% 1,59% 1,55% 1,00% 1,54% 1,49% 0,50% 0,00% 2015 2016 2017 2018 2019 S1 2020 Un ratio LTV DI à 39,3% Covenant bancaire : 55,0% entre <52% et <70% 50,0% 45,0% 41,0% 40,0% 40,1% 41,5% 38,0% 37,9% 40,0% 35,0% 36,1% 35,9% 38,8% 37,9% 38,0% 39,3% 30,0% LTV HD LTV DI 2015 2016 2017 2018 2019 S1 2020 Une structure de bilan solide, un coût de financement attractif RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 38 3.3 RÉSULTATS FINANCIERS S1 2020 - PASSIF RENFORCEMENT DE LA LIQUIDITÉ EN PÉRIODE DE CRISE Augmentation de l'encours de lignes RCF (1) à 2,1 Md€ 5 nouvelles lignes pour +750 M€ (variation nette +370 M€ ), sur une durée moyenne de 6 ans

nouvelles lignes pour (variation nette ), sur une durée moyenne de Dont 450 M€ de lignes RCF Green et Solidaire RCF Green de 300 M€, 7 ans Objectif de réduction de 45 % de l'intensité carbone de la Foncière Tertiaire entre 2015 et 2025

de l'intensité carbone de la Foncière Tertiaire entre 2015 et 2025 En cas de non atteinte de l'objectif, le surcoût sera reversé à une association à impact positif sur l'environnement RCF Solidaire de 150 M€, 5 ans 300 K€ reversés au profit de la recherche sur les vaccins contre le Covid‐19 réalisée par l'Institut Pasteur Confiance des banques dans le business model et la structure financière du Groupe

Focus Finance durable (1) RCF : Revolving Credit Facilities RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 39 OSMOSE Quartier d'affaires international Archipel Wacken Strasbourg, Bas‐Rhin Conclusion RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 40 CONCLUSION RAPPEL DES PRIORITÉS 2020 (annoncées lors de la publication des résultats annuels 2019) 1 Poursuite de l'exécution du plan stratégique  2022 2 Foncière Tertiaire : ralentissement du volume de cessions et accélération des investissements dans le pipeline 3 Foncière Santé : poursuite de la croissance et de l'internationalisation 4 Promotion : déploiement de la feuille de route 2020-2024 5 RSE : poursuite de la priorité bas carbone Priorités suspendues jusqu'à stabilisation de la situation » (communiqué de presse du 23 mars 2020) RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 41 CONCLUSION « CONCLUSION Icade solide au lendemain de la crise sanitaire Des Foncières résilientes

Icade Promotion prête pour le rebond

Un bilan robuste et une liquidité renforcée S1 solide, impacts additionnels de la crise sur le S2 Prudence dans le pipeline de développement tertiaire dans un environnement plus incertain Une stratégie de croissance sur la Santé qui démontre encore plus sa pertinence avec la crise Analyse ex‐post des impacts de crise sanitaire sur notre plan stratégique : RDV à la Journée Investisseurs (23 novembre 2020) Raison d'être d'Icade : un atout supplémentaire pour traverser la crise RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 42 CONCLUSION GUIDANCE 2020 Guidance communiquée le 17 février 2020 (suspendue le 23 mars 2020) CFNC 2020 (en € / action) : légèrement inférieur vs. 2019, +5% hors effet des cessions 2019 Guidance qui reste suspendue Clause de rendez‐vous lors de la publication de l'information financière du T3 (le 22 octobre 2020) Politique de distribution 2020 : stable, en ligne avec un payout de c. 90% du CFNC 2020 VILLAGE DES ATHLÈTES Saint‐Ouen, Seine‐Saint‐Denis RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 43 CHU GUADELOUPE Questions / Réponses RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 44 VILLA ST‐DO Bois Guillaume‐Bihorel, Seine‐Maritime Annexes RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 45 ANNEXES - PROFIL D'ICADE L'UNE DES PREMIÈRES FONCIÈRES COTÉES EN FRANCE FONCIÈRE TERTIAIRE : Icade, 1er acteur immobilier du Grand Paris Portefeuille au 30/06/2020 : 9,1 Md€ ( 100 % )

Pipeline de développement : 2,2 Md€ (sur près de 365 000 m² )

Principalement situé en région parisienne, près des principales stations du Grand Paris

877 000 m 2 de réserves foncières EKO ACTIVE, QUAI 8.2 ÎLOT BC Marseille, Bouches‐du‐Rhône FONCIÈRE SANTÉ : Icade, premier acteur en France Portefeuille situé en France et à l'international au 30/06/2020 : 5,3 Md€

( 100 % )

100 132 établissements de santé en France : 108 court et moyen séjour et 24 EHPAD

établissements de santé en France : court et moyen séjour et EHPAD 27 établissements de santé long séjour en Europe (Italie et Allemagne) POLYCLINIQUE DU PARC (travaux d'extension) Caen, Calvados PROMOTION : leader national et acteur de référence de la construction bas carbone Une exposition limitée (moins de 10 % des fonds propres du Groupe (1) )

des fonds propres du Groupe ) Un promoteur généraliste (bureaux, logements, etc.) disposant d'un maillage national important ( 21 implantations) CONEX Lille, Nord Capitaux propres Promotion PdG (avant élimination des titres / capitaux propres consolidés PdG) Dont 0,81% d'auto‐détention et 0,25% pour le fonds commun de placement d'Icade 14,4 Md€ de patrimoine 11,6 Md€ de patrimoine au 30/06/2020 hors droits PdG Foncière Santé 26% Foncière Tertiaire 74% Actionnariat Icade au 30/06/2020 (en %) Flottant (2) 41,77% Caisse des Dépôts dont 39,26% Concert ICAMAP 4,93% Groupe Crédit Agricole Assurances 18,97% RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 46 ANNEXES LA RAISON D'ÊTRE D'ICADE L'inscription de la Raison d'être en préambule des statuts d'Icade a été adoptée à 99,99% par l'Assemblée Générale du 24 avril 2020 Une Raison d'être en cours de déploiement dans tous les métiers RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 47 ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE ICADE BIEN POSITIONNÉE POUR ADRESSER LES NOUVEAUX ENJEUX DE MARCHÉ Des enjeux identifiés Demande • PIB 2020e : -9% • Demande placée 2020e : 1,3-1,5 M m² sous pression • Évolution de la demande Évolution • Indexation nulle ou <0 des loyers • Pression sur les VLM Dynamique des 24 à 26 Md€ en 2020 investissements Repricing ciblé sur le value‐add Des atouts solides Offre immobilière SMART & SAFE (connectée, flexible, verte et saine)

Capacité à développer des immeubles neufs adaptés à la nouvelle demande ( réserves foncières )

) Loyers compétitifs

compétitifs Inflation limitée sur les VLM de notre portefeuille sur les 3 dernières années

sur les VLM de notre portefeuille sur les 3 dernières années Potentiel de cession d'actifs matures

Savoir‐faire dans les acquisitions value add/core démontré Des enjeux bien identifiés

Icade bien positionnée pour répondre aux défis à venir RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 48 ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE UN MARCHÉ LOCATIF EN ÉVOLUTION Une récession historique de l'économie qui pèse nécessairement sur la demande placé à venir Évolution et perspectives pour la demande placée en IDF et le PIB en France m² 3,0 2,8 2,8 12 2,6 9 2,5 2,5 de 2,3 6 Milllions 1,8 2,4 1,8 2,6 2,0 3,7 2,7 1,6 1,9 3 1,5 1,5 0,6 1,4 0 1,0 -3,0 ‐3 -5,7 ‐6 0,5 ‐9 -10,2 0,0 ‐12 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Demande placée IDF (année glissante) Croissance du PIB (année glissante) Un ralentissement sur l'ensemble des marchés qui est accentué pour les > 5 000 m² par le ralentissement des décisions immobilières Évolution de la demande placée par taille depuis 2017 m² 600 Demande placée > 5 000 m² au S1 Reste de la demande placée au S1 500 130 000 m² pour Total de dans « The Link » Milliers (compté au lancement 400 des travaux) 300 200 100 0 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Paris La Défense Croissant Ouest Première Deuxième couronne couronne Source : ImmoStat / Oxford Economics L'offre immédiate remonte pour la première fois depuis 2014 mais en partant d'un point bas où la part des bureaux neufs reste limitée à moins de 20% Offre immédiate (Île‐de‐France) et part de bureaux neufs ou restructurés m² 4,5 4,0 40% 4,0 de 2,7 27% 3,6 2,7 3,0 35% Milllions 3,0 JLL/ 3,5 30% 2,0 19% 25% ImmoStat 2,5 21% 19% : 20% 12% Source 1,5 15% 1,0 10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Offre immédiate % Neuf / Restructuré S1 Une remontée de la vacance qui devrait être similaire à celle connue après 2008 Taux de vacance à fin de période 18% 17% 2008 S1 2010 S1 2020 S1 16% 14% 12% 12% 10% 10% 10% 6,7% 8% 5,5% 5,6% 5,1% 6% 4,5% JLL 4% 2,1% 3,4% 2,8% : Source 2% 0% Une reprise progressive du marché locatif couplée à une probable transformation de la demande RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 49 ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE UNE DEMANDE DYNAMIQUE EN RÉGIONS INTERROMPUE PAR LE CONFINEMENT La dynamique régionale marque le pas avec un recul de 29% au T1 2020 Titre du graphique Demande placée des 6 principales métropoles régionales T1 T2 T3 T4 de m² 1,4 1,2 1,3 1,0 1,1 1,2 0,9 Milllions 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 Estate 0,7 0,8 0,6 Rreal 0,4 Paribas 0,2 0,26 0,0 0,16 : BNP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40% de l'activité locative francilienne en moyenne (56% en 2019) Source L'offre à un an reste stable avec une part du neuf limitée à un tiers Offre à un an des 6 principales métropoles régionales (selon l'état) 1,8 49% 1,7 1,5 1,6 1,21,437% 36% 1,0 26% 33% Estate 0,8 0,6 0,6 Real 0,4 Paribas 0,2 0,0 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 : BNP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Neuf Seconde main % Neuf dans l'offre à un an Source Évolution de l'offre et de la demande par métropole Offre neuve à 1 an Offre de 2nd main à 1 an Dmd placée (année glissante) Taux de rendement prime (dernier point au S1) Milliers 800 700 4,95 5,00 600 4,65 4,65 4,50 4,50 4,70 4,70 4,70 4,75 4,75 4,75 4,15 4,15 4,15 3,85 3,70 3,70 500 400 395 300 200 258 182 Estate 148 100 126 111 Real 0 Paribas 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 : BNP T1 T1 T1 T1 T1 T1 Source Lyon Lille Bordeaux Toulouse Aix/Marseille Nantes Un essor des marchés locatifs qui reste pertinent malgré l'impact à court terme du confinement Des marchés plus résilients grâce à une offre immédiate et future limitée (4,4% de vacance et 1,5 pt de disponibilité à livrer d'ici 2023) RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 50 ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE UN INVESTISSEMENT RALENTI MAIS ACTIF UnTitreinvestissementdu graphiqueralenti au T2, mais en ligne avec sa moyenne 5 ans Montants investis en France (immobilier non résidentiel), en Md€ 50 43 45 40 31 32 35 35 28 28 30 Estate 25 19 20 12 Real 15 9 10 3,9 Paribas 5 8,0 : BNP 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source T1 T2 T3 T4 S1 moyen 2015‐2019 Une liquidité du marché soutenue par la diversité des investisseurs Typologie des acquéreurs (pour l'investissement en immobilier d'entreprise en France) 100% Autres 90% 15% Investisseurs privés 80% OPCI 70% 60% 29% SCPI Estate Autres foncières 50% 40% SIIC Real 30% Fonds Souverains Paribas 20% 43% Assurances / Mutuelle 10% Fonds BNP: 0% Source 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 S1 Les bureaux restent le préférence des investisseurs en France Montants investis en France au S1 2020 par classe d'actif (évolution par rapport au S1 2019) Bureaux IDF 6,3 Md€ -29% Bureaux Régions 1 Md€ -22% Commerces 2,1 Md€ +18% sans le portefeuille Estate -44% commerciaux URW de 5 centres Logistique 1,6 Md€ +63% Real Paribas Locaux d'activités 0,4 Md€ -17% Source : BNP Services 0,4 Md€ -73% Des taux de rendement prime stables Comparaison (à fin de période) des taux de rendement prime et de l'OAT 10 ans 8 7 1re couronne Nord Taux de 6 rendement 5 Lyon prime France 4 Paris QCA 3,8% de 3,5% Banque 3 2,8% Prime de risque négative / 2 Explosion des coûts 232 pbs CBRE de financement 296 bps 1 OAT 10 ans : 0 -0,12% Source 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 T2 Un marché investissement ralenti par le confinement mais soutenu par la demande des investisseurs (taux durablement bas, marchés boursiers volatils) RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 51 ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE DES BUREAUX EN DEHORS DE PARIS QCA PLUS QUE JAMAIS NÉCESSAIRES Taux de vacance physique (fin juin 2020 vs fin juin 2019) Demande placée (2020 S1 vs 2019 S1) Transactions > 5 000 m² (% 2020 S1) Loyer le plus élevé (€/m²/an HT HC au T2 2020 vs T2 2019) Loyer moyen neuf (€/m²/an HT HC T2 2020 vs T2 2019) Prix (€ DI / m² au T2 2020 vs T2 2019) Disponibilités à 3 ans en chantier (en m² à fin juin 2020 vs fin juin 2019) Taux de rendement prime (fin juin 2020 vs fin juin 2019) Investissements Bureaux (2020 S1 vs 2019 S1) Paris QCA La Défense Croissant 1re couronne 2e couronne Ouest 2,1% ▲ 5,6% ▲ 10,5% ▲ 6,4% ▼ 5,3% ≈ 121 000 m² 156 000 m² 113 000 m² 81 000 m² 75 000 m² (-40%) (+191%) (-51%) (-65%) (-36%) 33% 84% 5% 16% 15% 940 €/m² ▲ 540 €/m² ≈ 580 €/m² ▼ 430 €/m² ▲ 300 €/m² ≈ 801 €/m² ▲ 479 €/m² ≈ 384 €/m² ▼ 335 €/m² ▲ 216 €/m² ≈ 19 272 €/m² ▲ 7 970 €/m² ▼ 7 194 €/m² ▲ 5 074 €/m² ▲ 3 509 €/m² ▲ 97 821 m² ▼ 421 323 m² ▲ 423 636 m² ▲ 537 757 m² ▲ 86 337 m² ≈ 2,8% ▼ 4,0% ≈ 3,25% ≈ 3,80% ≈ 4,85% ▼ 1 457 M€ 0 M€ 1 961 M€ 1 246 M€ 96 M€ (-53%) (-100%) (+117%) (+2%) (-81%) Patrimoine d'Icade Foncière Tertiaire en Île‐de‐France à mi‐2020 SAINT‐DENIS GENEVILLIERS 67 770 m² 23 518 m² PARC DU MAUVIN LA DÉFENSE‐NANTERRE PARC PORTES DE PARIS 21 980 m² 328 759 m² 279 927 m² PONT DE FLANDRE La Défense MILLÉNAIRE 99 242 m² 144 670 m² NEUILLY‐SUR‐SEINE PARIS QCA RUEIL‐MALMAISON 3 597 m² PARIS 8e PARIS 20e 21 729 m² 9 880 m² 19 970 m² CROISSANT OUEST PARIS 15e RESTE 33 400 m² DE PARIS BOULOGNE‐BILLANCOURT 1re couronne 4 982 m² GENTILLY ISSY‐LES‐MOULINEAUX 13 713 m² 18 271 m² VILLEJUIF 29 770 m² 2e COURONNE PARC D'ORLY‐RUNGIS 388 366 m² Avec la crise, les enjeux de coût et de qualité des bureaux sortent renforcés Face à une offre neuve dans Paris QCA > 800 devrait accélérer son report vers les meilleurs €/m² et durablement limitée, la demande emplacements des marchés périphériques Sources : ImmoStat, JLL RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 52 ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE LA FONCIÈRE TERTIAIRE AU CŒUR DU GRAND PARIS Réserve Foncière 877 000 m² (2) ACTIFS CENTRAL PARC DES PORTES DE PARIS AFFAIRES 261 000 m² LIGNES DU GRAND Patrimoine en Île‐de‐France 1 576 151 m² - 7 647 M€ (1) TGV PORTES DE PARIS 328 759 m² SAINT‐DENIS SPRING ORIGINE GENEVILLIERS 67 770 m² 23 518 m² Nanterre Nanterre LA DÉFENSE‐ NANTERRE PARC DU MAUVIN 279 927 m² 21 980 m² MILLÉNAIRE PONT DE FLANDRE 99 242 m² RUEIL‐MALMAISON 144 670 m² 21 729 m² PARIS 8e PARIS 20e NEUILLY‐SUR‐SEINE 9 880 m² 19 970 m² 3 597 m² e 33 400 m² BOULOGNE‐BILLANCOURT 15 4 982 m² GENTILLY VILLEJUIF FRESK - Issy‐les‐Moulineaux 13 713 m² ISSY‐LES‐MOULINEAUX 29 770 m² 18 271 m² FRESNES 56 715 m² PARC D'ORLY‐RUNGIS 388 366 m² TGV MONACO Parc de Rungis Données au 30 juin 2020 (hors logements, hôtels et PPP) Solde net des démolitions et constructions 17 PULSE Saint‐Denis GAMBETTA Paris PARIS EXPRESS 14 PORTE 15 16,17 DE GENTILLY 18 6 000 m² 18 Au‐delà de 2030 GARES TGV PARC D'ORLY‐RUNGIS Gare TGV existante 610 000 m² TGV Gare TGV en projet TGV Patrimoine en régions 205 566 m² - 708 M€ (1) Lyon Bordeaux 97 052 m² QUAI 8.2 LE CASTEL 49 741 m² Bordeaux Marseille Marseille Toulouse 42 622 m² 16 150 m² Un positionnement sélectif dans les principales villes françaises RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 53 ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT AU 30/06/2020 Nature Chantier en Date Surface Loyers Prix de Reste à engager Pré‐ Nom du Projet Territoire Typologie de livraison YoC (1) revient (2) > T2 2020 des travaux cours prévue (m²) (M€) (M€) (M€) commercialisation PARK VIEW Lyon Redéveloppement ✓ Bureau T4 2020 22 980 82 18 31% LATÉCOÈRE Toulouse Construction ✓ Bureau T1 2021 12 717 41 10 100% ORIGINE Nanterre Redéveloppement ✓ Bureau T2 2021 65 000 450 86 78% 61% FONTANOT Nanterre Restructuration ✓ Bureau T2 2021 16 350 109 19 100% B034 Flandre Restructuration ✓ Hôtel T3 2021 4 826 33 17 100% FRESK Boucle Sud Restructuration ✓ Bureau T3 2021 20 542 223 49 0% JUMP Porte de Paris Construction Bureau/Hôtel T4 2022 18 300 94 79 19% TIME Portes de Paris Construction Bureau T3 2023 9 400 45 40 0% HUGO Millénaire Construction Bureau 27 695 130 101 0% VICTOR Millénaire Construction Bureau 40 582 191 149 0% TOTAL PIPELINE LANCÉ 238 392 88,2 6,3% 1 398 569 38% TOTAL PIPELINE COMPLÉMENTAIRE MAÎTRISÉ 125 778 47,9 5,7% 842 674 TOTAL PIPELINE 364 170 136,1 6,1% 2 239 1 243 25% Un pipeline de développement avec un YoC attractif de 6,1 % • Livraison de 6 projets à horizon 2021 (142 400 m²) avec un taux de pré‐commercialisation moyen supérieur à 60% Des décalages limités liés à l'arrêt temporaire des chantiers, notamment sur les projets à livrer d'ici 2021 Données à 100% (1) YoC sur JV = Loyers faciaux / Prix de revient du projet. Ce prix comprend la juste valeur de l'actif au début du projet, le budget de travaux (y.c. frais, honoraires et travaux preneurs) et le coût de portage financier RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 54 (2) Comprend la juste valeur de l'actif au début du projet, le budget de travaux (y.c. frais, honoraires et travaux preneurs) et le coût de portage financier ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE FONCIÈRE TERTIAIRE : LÉGÈRE BAISSE DU PÉRIMÈTRE CONSTANT Bureaux (valeur hors droits en quote‐part) Parcs d'affaires (valeur hors droits en quote‐part) (en M€) (en M€) +0,3% +0,5% 1 799 à périmètre courant 6 408 à périmètre courant 18 6 376 61 1 793 - (30) (12) - 31/12/2019 CESSIONS INVESTISSEMENTS ∆ À PÉRIMÈTRE 30/06/2020 31/12/2019 CESSIONS INVESTISSEMENTS ∆ À PÉRIMÈTRE 30/06/2020 ET AUTRES (1) CONSTANT ET AUTRES (1) CONSTANT Évolution des deux portefeuilles à périmètre constant : Bureaux : -30 M€ ( -0,5 % )

Parcs d'affaires : -12 M€ ( -0,7 % ) Légère baisse du périmètre constant sur la Foncière Tertiaire : -0,6% répartie entre les Bureaux et les Parcs d'affaires, dont la principale raison est la révision à la baisse des hypothèses d'indexation (1) Comprend les CAPEX, les parts engagées au S1 2020 des acquisitions en VEFA, les acquisitions (en bloc et actifs dont la part de détention d'Icade a augmenté sur l'année). Comprend également le retraitement des droits et frais d'acquisitions, de la variation de valeur des actifs acquis sur l'exercice, des travaux sur actifs cédés, RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 55 des évolutions de droits de mutation et des variations de valeurs des actifs assimilés à des créances financières ANNEXES - FONCIÈRE TERTIAIRE UNE BASE LOCATIVE SOLIDE ET DIVERSIFIÉE % du loyer IFRS annualisé au 30/06/20, à 100%, hors MEE Sport et spectacle 2% Autres 1% Transport et entreposage 3% Santé, action sociale et enseignement 5% Commerce de gros 5% Administration publique 5% Commerce de détail 5% Activités immobilières & Construction 6% Hébergement et restauration 6% Information, communication, publicité et études de marché 11% Finance, Assurance, Administratif & soutien, Juridique et Comptable 28% Industrie manufacturière, eau et déchets, production d'électricité, gaz, activité techniques et scientifiques 23% Autres 2% TPE/PME 9% Établissements de taille intermédiaires 15% Entreprises et administrations publiques 12% Grands Groupes et sociétés cotées (CAC40 et SBF 120) 62% RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 56 ANNEXES - FONCIÈRE SANTÉ SANTÉ : DES PERSPECTIVES DE MARCHÉ PORTEUSES Potentiel de croissance pour la Foncière Santé (en France et en Europe) Des fondamentaux acycliques Des soutiens publics accrus par la crise Un marché européen actif +29 millions de séniors > 80 ans en Europe d'ici 2050 8 Md€ débloqués en urgence Revalorisation des personnels et plan d'investissement 3,0 Md€ d'investissements sur le S1 (1) Un marché de besoin et non de demande La santé, une filière stratégique

une filière stratégique De grands opérateurs renforcés Poursuite active des projets d'investissement Des fondamentaux renforcés par la crise

Les ambitions de croissance confortées (1) Investissement en « Résidences pour Seniors » sur l'ensemble de l'Europe (source : RCA) - ne comprend pas les investissements en immobilier de court et moyen séjour RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 57 ANNEXES - FONCIÈRE SANTÉ DES ÉTABLISSEMENTS AUX CONDITIONS LOCATIVES ATTRACTIVES SECTEUR SANITAIRE SECTEUR MÉDICO‐SOCIAL Court séjour MCO (1) Moyen séjour SSR/ESM (2) Long séjour (EHPAD (3)…) France Allemagne Italie Espagne Immobilier Plateaux techniques Hébergement majoritaire Essentiellement hébergement Des pratiques encore plus attractives Progression de l'ambulatoire avec plateaux techniques légers Peu ou pas de plateaux techniques en dehors de France et diminution de l'hébergement (reconversion facilitée) (reconversion facilitée en ville) Investissement +++ + + Exploitants Exploitants nationaux et régionaux Exploitant nationaux ou régionaux issus Dizaine d'exploitants nationaux Fragmentation Leaders de taille Consolidation dont 2 leaders du sanitaire (Ramsay Santé) ou du dont 3 leaders (Korian, Orpea, DomusVi) régionale forte limitée (<6k lits avec l'arrivée de (Ramsay Santé et ELSAN) médico‐social (KORIAN / ORPEA) en forte internationalisation KORIAN #1 KORIAN ou KOS) groupes français Durée des baux 12 ans fermes 12 ans fermes 12 ans fermes 12 à 25 ans 12 à 29 ans 20 à 25 ans (9 ans auparavant) Renouvellement +9 à +12 ans +9 ans à +12 ans +9 ans à +12 ans +5 ans à +7 ans +9 ans à +18 ans jusqu'à 20 ans Indexation ILC ILC 50% IRL + Libre Libre Libre 50% TARIF EHPAD (≈inflation) (≈inflation) (≈inflation) Charges 100% preneur 100% preneur 100% preneur 100% preneur Bailleur : taxe 100% preneur (hors maintenance) foncière Maintenance Bailleur : Bailleur : Bailleur : Bailleur : gros travaux (art. 606) Bailleur : gros travaux (art. 606) Bailleur : gros travaux (art. 606) gros travaux gros travaux gros travaux (Dach und fach) Sources : Icade Santé / C&W (1) MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique (2) SSR : Soins de Suite et Réadaptation et ESM : Établissement de Santé Mentale RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 58 (3) EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes ANNEXES - FONCIÈRE SANTÉ ICADE SANTÉ, LEADER DE L'IMMOBILIER DE SANTÉ EN FRANCE INVESTISSEURS Patrimoine détenu Typologie Part EHPAD en France en France (1) 5,0 Md€ MCO 6% SSR/ESM EHPAD (2) ≈ 2,4 Md€ MCO nd SSR/ESM EHPAD (3) 0,65 Md€ MCO nd SSR/ESM EHPAD (4) 0,4 Md€ SSR/ESM >70% EHPAD (4) 0,4 Md€ MCO < 20% SSR/ESM EHPAD et autres (5) ≈ 0,3 Md€ SSR/ESM 36% EHPAD Valeur estimée Typologie Part EHPAD du portefeuille en France Patrimoine en Europe (hors France) 0,3 Md€ Allemagne, Italie 3,5 Md€ Allemagne , Italie , Irlande, Espagne 0,2 Md€ Allemagne 2,0 Md€ Belgique, Allemagne Pays‐bas, Espagne 0,6 Md€ Allemagne, Irlande, Portugal 0,1 Md€ Allemagne, Italie, Espagne Patrimoine et stratégie en Europe (hors France) OPÉRATEURS (1) ≈ 2 Md€ SSR/ESM nd EHPAD (4) ≈ 6 Md€ SSR/ESM nd EHPAD France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Pays‐Bas 13 pays européens, Brésil, Chine Stratégie Buy & Build dans tous les pays Consolidation en Allemagne, France, Pays‐Bas et Brésil Au S1 2020 Communiqué de septembre 2018 pour l'ensemble du patrimoine du groupe, plus acquisitions recensées Communiqué de juillet 2020 Communication financière 2019 À fin 2018 plus acquisitions recensées RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 59 ANNEXES - FONCIÈRE SANTÉ UN SECTEUR SANTÉ RÉSILIENT GRÂCE À DES FONDAMENTAUX SÉCURISÉS Facteurs explicatifs qui se maintiennent Une hausse continue des dépenses de santé… Vieillissement de la population Amélioration des techniques et des exigences Augmentation des affections de longue durée … accentuée par la crise sanitaire Un secteur règlementé financé par la puissance publique à plus de 80% en France 8 Md€ débloqués en France en 2020 face au Covid‐19 Revalorisation des personnels dans le public et le privé Création d'une 5e branche de la Sécurité sociale pour piloter le financement de la dépendance Une dépense courante de santé (DCS) plus dynamique que le PIB 7,5% +4,5% / an pour la DCS Une croissance plus modérée après 2010 Accélération +2% / an attendue 5,0% de la DCS 2,5% vs. 0,0% ‐2,5% ‐5,0% Récession ‐7,5% historique ‐10,0% 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Croissance annuelle de la DCS Croissance du PIB Une dépense très largement publique France 83 Pays‐Bas 81 États‐Unis 84 Allemagne 84 Royaume‐Uni 79 Belgique 77 Italie 74 Espagne 70 Régime publics et assurances obligatoires Régimes privés facultatifs Ménages Source : DREES (données internationales 2017)Source : DREES (Dépenses de santé = CSBM + autres coûts) Des acteurs de la santé qui bénéficient d'un soutien renouvelé de la puissance publique RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 60 ANNEXES - FONCIÈRE SANTÉ DES OPÉRATEURS EXPLOITANTS D'ENVERGURE Principaux opérateurs de cliniques MCO en France sur la base des revenus 2018 (sources : HBI / DREES pour la taille de marché) Principaux exploitants d'EHPAD en France, Allemagne, Italie et Espagne sur la base des revenus 2018 > 150 M€ (Source : HBI) Rang Ramsay Santé (incluant Capio) Elsan Sisio (dont Groupe Courlancy) Vivalto Santé

(incluant la Clinique du Confluent) Almaviva Santé DocteGestio Groupe Clinavenir Groupe C2S GBNA Polycliniques Groupe de Santé Clinifutur Chiffre Part de Part de d'affaires marché estimé marché cumulée 2 446 21% 21% 1 975 17% 38% 640 5% 49% 626 5% 43% 400 3% 52% 328 3% 55% 241 2% 57% 240 2% 59% 190 2% 61% 174 1% 62% Un secteur privé lucratif très consolidé qui représente 23% des lits MCO en France et 40% des places pour hospitalisation partielle FRANCE Korian 1 623 Orpea 1 235 Domus Vi (dont Residalya) 884 Le Noble Age 243 Domidep 240 Emera 176 SGMR Les Opalines 161 ESPAGNE Domus Vi 369 Vitalia 200 Orpea 167 Amavir 155 Sanitas Mayores 152 opérateurs français opérateurs d'autres nationalités ALLEMAGNE Korian 788 Alloheim 426 Kursana 378 Orpea 347 Pro Seniore 314 Augustinum Gruppe 310 Vitanas 274 AWO Westliches Westfalen 270 Fresenius Helios 239 Ameos Holding Ag 220 EMVIA Living 220 Domicil 183 Charleston (repris par KOS) 160 ITALIE Korian 249 Gruppo KOS 214 Sereni Orizzonti 155 Un marché domestique et très structuré en France avec des exploitants fortement internationalisés RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 61 ANNEXES - FONCIÈRE SANTÉ L'INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER DE SANTÉ CONFIRME SA RÉSILIENCE Investissement « résidences pour senior » en Europe Profil de l'investissement « long‐séjour » par pays en Md€ (source : RCA) 9 Milliards 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Premier semestre Second semestre 7,8 2,4 3,4 3,0 0,3 (source : RCA) Volume Volume annuel moyen Transactions depuis mars 2017‐2019 à mi‐2020 1 400 M€ 850 M€ AviaRent : 12 établissements en mars Patrizia : 7 résidences médicalisées en mai Primonial : 8 établissements en juillet 550 M€ 66 M€ Transactions attendues au S2 dont plusieurs lancées malgré le confinement 250 M€ 122 M€ Primonial : 6 RSA à construire, début juillet 350 M€ 64 M€ Threestones : 1 résidence Armonea en mars Care Property Invest : 1 résidence en juin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Un recul très limité de l'investissement au 1 er semestre

semestre Après avoir nettement émergé en 2016, l'immobilier

« long‐séjour » confirme son attractivité et sa résilience Un investissement soutenu en Allemagne avec des acteurs domestiques actifs et une présence internationale maintenue

Poursuite des acquisitions en Italie et Espagne

Potentiel de rattrapage en France au S2 NB : résidences pour senior = maisons de retraite médicalisées + résidentiel pour seniors type RSS RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 62 ANNEXES - FONCIÈRE SANTÉ DES TAUX DE RENDEMENT CONFORTÉS Une demande des investisseurs qui se maintient en France Des négociations qui restent sur les mêmes bases qu'avant le confinement

Un intérêt renouvelé des investisseurs dans un marché de ≈ 800 M€ / an en France

des investisseurs dans un marché de en France Des taux prime confortés et élevés : 5 % pour les cliniques MCO Évolution des taux de rendement prime (à fin de période) 7% 6% 5% MCO Prime 5% SSR/ESM 4,50% 4% EHPAD Prime 4,25% 3% Bureaux Paris QCA 3% 2% 1% 0% OAT 10 ans 0% Le marché allemand sort renforcé de la crise Impact de l'épidémie plus limité en Allemagne (taux de décès plus faible, EHPAD moins touchés, confinement partiel)

Les taux devraient poursuivre leur baisse d'ici fin 2020 Des taux prime qui restent stables en Espagne et en Italie Évolution des taux de rendement prime des EHPAD (à fin d'année) 2012 Taux prime EHPAD 2020 (p) (par rapport à fin 2019) 7,5 - 8% 7 - 7,5% 6,5 - 7% 6 - 6,5% 5,5 - 6% 5 - 5,5% = = 4,5 - 5% 4 - 4,5% = = RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 63 ANNEXES - FONCIÈRE SANTÉ PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FONCIÈRE SANTÉ Nombre de lits Investissement Investissements Taux de Pré‐ Nature Exploitant Ville total (1) restant à réaliser rendement (2) Livraison et places (M€) (M€) (YoC) commercialisation PIPELINE LANCÉ 3 142 297,6 230,9 5,4% 100% Dont France 2 036 186,5 127,4 100% Hôpital privé du Grand Narbonne Développement Elsan Montredon‐des‐Corbières 283 47,8 10,6 2021 100% Pôle Santé Lunellois Développement Clinipôle Lunel 79 11,6 7,4 2021 100% Clinique Mornay Développement Korian Saintes 82 10,2 4,2 2021 100% Polyclinique Saint‐Roch Extension Elsan Cabestany 332 10,1 10,1 2022 100% Clinique Saint‐Augustin Extension Elsan Bordeaux 297 25,7 25,6 2022 100% Clinique Saint‐Pierre Extension Elsan Perpignan 249 8,8 8,8 2022 100% EHPAD Blagnac(3) Développement Korian Blagnac 80 14,9 14,9 2022 100% Clinique Joncs Marins Développement Korian Le Perreux‐sur‐Marne 136 21,9 18,3 2022 100% Polyclinique du Parc Extension Elsan Caen 288 21,2 14,7 2022 100% Clinique Saint‐Charles Extension / Sisio La Roche‐sur‐Yon 210 14,3 12,8 2022 100% Rénovation Dont International 1 106 111,1 103,5 100% Portefeuille de maisons Développement Gheron Italie (Piémont, Vénétie, 840 79,2 79,2 2021-2024 100% de retraite médicalisées Lombardie) Villalba Développement KOS Italie 80 12,8 12,8 2021 100% Grosseto Développement KOS Italie 120 11,4 11,4 2021 100% Tangerhütte Restructuration EMVIA Living Allemagne 66 7,6 0,1 2020 100% Un pipeline de développement renforcé en France (1) Prix de revient du projet tel qu'approuvé par les instances de gouvernance d'Icade. Ce prix comprend la juste valeur du foncier, le budget de travaux, le coût de portage financier (2) YoC = Loyers faciaux / Prix de revient du projet (tel que défini au point 1) RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 64 (3) Signature post‐clôture du T2 2020 ANNEXES - FONCIÈRES PATRIMOINE DES FONCIÈRES TERTIAIRE ET SANTÉ : LÉGÈRE BAISSE À PÉRIMÈTRE CONSTANT(EN QUOTE PART) (en M€) +0,5% 11 600 à périmètre courant 11 538 22 86 (2) (44) 31/12/2019 Cessions (1) Acquisitions (2) Travaux Variation 30/06/2020 et autres (3) à périmètre constant À périmètre constant, légère baisse de la valeur du patrimoine :

‐0,4 % reflétant, principalement, les révisions des hypothèses d'indexation à la baisse par les experts

reflétant, principalement, les révisions des hypothèses d'indexation à la baisse par les experts À 100 % , la valeur du patrimoine s'élève à 14 431 M€ (4) au 30/06/2020 ( vs. 14 340 M€ au 31/12/2019) Juste valeur au 31/12/19 des actifs cédés sur la période Comprend les parts engagées au premier semestre 2020 des acquisitions en VEFA, les acquisitions (en bloc et actifs dont la part de détention d'Icade a augmenté sur l'année) Comprend les CAPEX, également le retraitement des droits et frais d'acquisitions, de la variation de valeur des actifs acquis sur l'exercice, des travaux sur actifs cédés, des évolutions de droits de mutation et des variations de valeurs des actifs assimilés à des créances financières RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 65 (4) Dont actifs mis en équivalence maintenus en QP ANNEXES - FONCIÈRES TAUX DE RENDEMENT IMPLICITES (1) DES ACTIFS EN EXPLOITATION 8,1% 7,8% 7,9% 5,3% 5,1% 5,1% 5,8% 5,7% 5,7% 5,9% 5,8% 5,8% Bureaux Parcs d'affaires Santé TOTAL FONCIÈRES 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 (1) Loyers annualisés nets des surfaces louées additionnés aux loyers nets potentiels des surfaces vacantes à la valeur locative de marché rapportés à la valeur d'expertise hors droits (actifs en exploitation) RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 66 ANNEXES - FONCIÈRES ÉCHÉANCIER (1) DES BAUX DES FONCIÈRES (LOYERS IFRS) Foncière Tertiaire Une activité locative soutenue en 2020 Renouveler : 14 baux renouvelés en 2020, soit 25 930 m² ou 6,9 M€ de loyer facial annualisé prolongés sur 5 ans

en 2020, soit ou de loyer facial annualisé prolongés sur Attirer : 45 nouveaux baux signés en 2020 portant

sur 32 420 m² , pour un loyer facial annualisé de 7,9 M€ Loyers IFRS annualisés en M€ 81 68 44 51 36 36 32 6 17 7 6 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 et plus Foncière Santé Une activité locative très sécurisée Une durée moyenne des baux sécurisée de 7,0 ans en France et de 17,5 ans à l'international

durée moyenne des baux sécurisée 2 baux renouvelés ou prorogés portant sur 5,8 M€ de loyer facial annualisé prolongés sur 2,5 ans avant leur échéance Loyers IFRS annualisés en M€ 70 49 47 21 24 23 28 21 11 6 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 et plus 79% des loyers des Foncières sont à échéance post 31/12/2022 (1) Échéancier qui correspond à la 1re date de sortie possible des locataires - en loyer IFRS annualisé - M€ RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 67 ANNEXES - ICADE PROMOTION PROMOTION : LES FONDAMENTAUX SUR LE LOGEMENT RESTENT BONS Une demande qui reste soutenue Rareté de l'offre Un secteur d'activité soutenu Taux de crédit qui restent bas

Besoins structurels de long terme Croissance des ménages 2x plus rapide que celle de la population 91 000 logements (1)

logements Un en‐cours au plus bas depuis 2014

Dispositifs fiscaux

Plans de relance post crises

Plan CDC Habitat Des atouts pour Icade Promotion Une offre reconnue, globale et vertueuse Commerces, mixité, attractivité

Un habitat économe, à l'empreinte carbone réduite

Un risque limité de baisse des prix

Un portefeuille foncier à disposition

Un plan de soutien du gouvernement attendu au T3 2020

Une offre bas carbone adaptée aux attentes gouvernementales (1) Stock de logements neufs recensé à fin mars 2020 avant impact des ventes en bloc CDC Habitat dans le cadre du plan de soutien. Source : FPI RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 68 ANNEXES - ICADE PROMOTION PROMOTION : UNE ACTIVITÉ LIMITÉE PAR LES CONTRAINTES D'OFFRE Mises en chantier et permis de construire en France entière (1) (en milliers de logements à rythme annuel) Source : CGDD/SOeS 600 500 400 -10% 410 -10% 369 300 200 -12% 204 -9% 196 100 0 juin 2001 juin 2002 juin 2003 juin 2004 juin 2005 juin 2006 juin 2007 juin 2008 juin 2009 juin 2010 juin 2011 juin 2012 juin 2013 juin 2014 juin 2015 juin 2016 juin 2017 juin 2018 juin 2019 fév 2020 mai 2020 Période d'élections municipales (2 ans) Nombre total de logements autorisés Nombre de logements collectifs autorisés Nombre total de logements mis en chantier Nombre de logements collectifs mis en chantier Une baisse des autorisations et des mises en chantier depuis fin 2018 brusquement accentuée par le confinement Offre commerciale, mises en vente et réservations de logements neufs en France (en milliers de logements) Source : FPI 200 175 -9% 150 -9% 125 15,2 -18% 100 75 9,1 50 Encours de logements 25 proposé à la vente, diffus 0 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Réservations nettes (diffus + en bloc + résidences avec service, 12 mois glissants) Réservations nettes, diffus (12 mois glissants) Mises en vente, diffus (12 mois glissants) Délai théorique d'écoulement de l'encours (en mois) Un marché en forte tension avec un recul marqué des mises en vente et un encours de logements de plus en plus faible 91 9,3 Une période de confinement qui pèse davantage sur l'offre que sur la demande (1) Les résultats du SOeS couvrent la France Entière et recensent toutes les autorisations (dont PC pour travaux sur des logements existants) RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 69 ANNEXES - ICADE PROMOTION DES PRIX PORTÉS PAR LA HAUSSE DES COÛTS DE CONSTRUCTION Indices de coût et de prix dans la construction au T1 2020 Indice base 100 en 2015 Source : INSEE 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 1 an 3 ans 85,0 ICP‐F -0,5% 4,6% 80,0 ICC 2,4% 7,3% 75,0 IPEA 1,0% 3,6% 70,0 65,0 IPC‐F ICC IPEA Une hausse des coûts de construction amenée se poursuivre avec la crise sanitaire (nouvelles normes sanitaires, perturbation des chaînes d'approvisionnement) Prix de vente des logements neufs Prix TTC en €/m² hors frais de notaire et divers Source : ECLN 4 500 290 000 4 300 280 000 4 100 270 000 3 900 260 000 3 700 250 000 3 500 240 000 3 300 1 an 3 ans 3 100 230 000 Prix appartements +3% 9% 2 900 220 000 2 700 Prix des maisons +4% +10% 210 000 2 500 200 000 Prix moyen des appartements (€/m²) Prix des maisons par lot (€) Un risque limité de correction des prix d'appartements comme en témoigne leur évolution après la crise de 2008 (1) Variation du T4 2016 au T4 2019 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 70 ANNEXES - ICADE PROMOTION PROMOTION : MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INVESTISSEMENT RÉSIDENTIEL Un intérêt de plus en plus marqué Un rôle croissant des ventes en bloc pour les promoteurs des investisseurs institutionnels pour le logement Acquisitions résidentielle par des investisseurs institutionnels Réservation par typologie d'acquéreur (en Md€) (en milliers de logements) 3,5 3,2 3,0 2,7 2,5 2,0 1,5 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,0 2015 2016 2017 2018 2019 Paris Reste de l'IDF Lyon Marseille Portefeuilles & autres Total Un volume record en 2019 de 3,2 Md€ qui s'appuie en grande partie sur le reste de l'Île‐de‐France et les régions (Source : RCA) 000 000 60 000 60 000 57 000 50 000 40 000 35 000 logements 30 000 22 000 logements Moyenne de 31 000 20 000 Moyenne de fin 2017 à fin 2019 FPI) 10 000 début 2014 à fin 2015 : (Source 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 aux investisseurs (personnes physiques) en accession (TVA réduite incluses) en bloc En mars 2020, CDC habitat a annoncé un plan d'acquisition de 40 000 logements sur 12 mois RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 71 ANNEXES ‐ ICADE PROMOTION UN POTENTIEL DE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 7,2 Md€ À MOYEN TERME 5,4 Md€ pour le résidentiel : 1,8 Md€ pour le tertiaire 20 900 logements (hors backlog) et 389 700 m2 (hors backlog) Opérations gagnées ou autres options 1,3 Md€ >6 800 lots Backlog 1,1 Md€ Backlog 0,2 Md€ Portefeuille foncier Promotion 0,7 Md€ Résidentiel 5,4 Md€ Portefeuille foncier 2,2 Md€ >10 600 lots Stock de lots en cours de commercialisation 0,8 Md€ >3 500 lots Opérations gagnées ou autres options 0,9 Md€ 197 200 m² Publique Tertiaire 192 500 m² en QP et Santé 1,8 Md€ Données HT et en quote part RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 72 ANNEXES ‐ RSE DES INDICATEURS SEMESTRIELS BIEN ORIENTÉS SUR LA RSE FONCIÈRE TERTIAIRE Augmentation des bureaux certifiés Surface de bureaux certifiés HQE/BREEAM +24% construction (en milliers de m²) +6% exploitation Construction Exploitation 568 546 473 487 509 514 468 458 446 417 FONCIÈRE SANTÉ Certification HQE de 100 % des projets significatifs en développement (> 7 500 m²) PROMOTION Pilote des labels OsmoZ (qualité des cadres de vie), E+C‐ (Énergie positive et réduction carbone) et R2S (bâtiment connecté et communicant)

(qualité des cadres de vie), (Énergie positive et réduction carbone) et (bâtiment connecté et communicant) Avancement des projets aux fortes ambitions RSE : Village des athlètes, Réinventer Paris 2 ‐ Gare des Gobelins, Bruneseau… 2016 2017 2018 2019 2020e Émissions de gaz à effet de serre des Bureaux et Parcs d'affaires

-27 % réalisé entre 2015 et 2019

réalisé entre 2015 et 2019 10 actions solidaires sur nos Parcs d'affaires au 1 er sem. 2020 RH 33 % de femmes managers

de femmes managers 33 % de collaborateurs en télétravail

de collaborateurs en télétravail Mise en place d'un réseau d'ambassadeurs pour favoriser le recours au secteur protégé et adapté

100 % des collaborateurs ont eu la possibilité de participer à une action solidaire (plan d'action adapté au contexte sanitaire) Notée A- Parmi les 5% les mieux notées Note de 25/25 des sociétés d'investissement Sector Leader En tête du top 10 mondial immobilier cotées pour la qualité Note de 84/100 du reporting Green Bond Notée B- Statut « Prime » Note de 99/100 à l'index de l'égalité femmes/hommes RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 73 ANNEXES - RSE & INNOVATION URBAN ODYSSEY, LE START‐UP STUDIO D'ICADE PREND SON ENVOL ! Depuis 1 an, 6 start‐up & spin‐off créées, en réponse à nos enjeux « raison d'être » Bas carbone Nature et biodiversité Santé Lieux innovants La plateforme Concepteur Solutions urbaines Revalorisation Géolocalisation du Des espaces flexibles de compensation d'habitat collectif bois, de revalorisation de fonciers péri‐urbains patient et du matériel à votre image carbone locale évolutif, des eaux pluviales par une offre en milieu hospitalier sur‐mesure 100% sur mesure par le végétal de maraichage viable 2020 : accélération du dispositif • Lancement de la saison#2 : 150 candidats rencontrés en un mois Objectif : création de 5 nouvelles startup d'ici fin 2020 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 74 ANNEXES COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ (en M€) Chiffre d'affaires Excédent brut opérationnel dont charges d'amortissement dont charges et reprises liées aux pertes de valeur dont résultat sur cessions Résultat opérationnel Coût de l'endettement net Autres produits et charges financiers Résultat financier Charge d'impôt Résultat des activités abandonnées Résultat net Résultat net part du Groupe 30/06/2020 30/06/2019 Courant Non Courant TOTAL 2019 Courant Non Courant TOTAL 622,0 622,0 (8,3%) 678,5 678,5 277,1 (5,6) 271,5 (5,5%) 288,6 (1,3) 287,3 (182,1) (182,1) (169,2) (169,2) (8,9) (8,9) 22,2 22,2 1,5 1,5 4,3 4,3 278,3 (202,6) 75,6 (44,6%) 288,0 (151,4) 136,6 (51,3) (51,3) (47,4) (47,4) 6,0 3,7 (2,3) (9,1) (9,6) (18,8) (57,2) 3,7 (53,6) 19,1% (56,6) (9,6) (66,2) 0,1 1,8 1,9 (7,9) 1,5 (6,4) 2,9 2,9 221,2 (197,1) 24,0 (64,1%) 223,6 (156,7) 66,9 161,3 (156,1) 5,2 (89,0%) 174,9 (127,9) 47,0 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 75 ANNEXES UNE STRUCTURE FINANCIÈRE DIVERSIFIÉE Échéancier de la dette (en M€) 1 541 (1) 744 61 700 711 498 619 515 431 440 374 323 28 25 S2 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Autre dette NEUC et + Dette nette de 6 254 M€

Dette brute de 7 192 M€

Taux de couverture à 98 % Diversification des sources de financements (en M€) Autres Financement 232 (3,2%) hypothécaire et CBI 1 022 (14,2%) Emprunt Emprunt corporate 1 026 (14,3%) obligataire Crédit hypothécaire 3 882 (53,9%) désintermédié 225 (3,1%) NEU Commercial Papers 805 (11,2%) 68% de dettes désintermédiées 32% de dettes intermédiées Dette intermédiée >30% (1) Dont 440 M€ liés au financement de Tour Eqho RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 I 76 La Sté Icade SA a publié ce contenu, le 21 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

