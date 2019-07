COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 10 juillet 2019

ICADE PROMOTION RHONE-ALPES SIGNE UN PARTENARIAT AVEC H7

« LE PLUS GRAND LIEU DE VIE DEDIE A LA CROISSANCE DES ENTREPRENEURS A LYON »

Icade et H7 viennent de signer un partenariat visant à soutenir l'écosystème d'innovation local du territoire de la Métropole lyonnaise.

Pour Icade, « l'enjeu est de pouvoir s'associer à un lieu emblématique et fédérateur de jeunes talents, de participer à l'émergence de pépites du numérique (en particulier sur la thématique de la Ville de demain) et des nouvelles technologies, afin de s'inscrire dans la communauté des entreprises innovantes en résonnance avec notre culture d'entreprise. » Hervé Simon, Directeur général Adjoint Régions Icade Promotion

Pour H7, « ce partenariat avec Icade concrétise notre ambition : créer des synergies entre grandes entreprises du territoire et start-ups, autour d'axes stratégiques majeurs tels que l'habitat de demain, la ville inclusive, la santé et le bien-être au travail. Nous sommes très heureux d'accueillir les collaborateurs d'ICADE au sein de la communauté H7 ». Cédric Denoyel, Président de H7.

A PROPOS D'ICADE

L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

CONTACTS

Charlotte Pajaud-Blanchard

Responsable relations presse

+33 (0)1 41 57 71 19

charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr