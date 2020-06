Icade : Promotion cède près de 1 000 m² de bureaux à Roche Dubar & Associés à Marseille (13)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 16 juin 2020

ICADE PROMOTION CÈDE PRÈS DE 1 000 M2 DE BUREAUX À ROCHE DUBAR & ASSOCIÉS À

MARSEILLE (13)

C'est au sein d'Initial Prado, un programme de plus de 9 100 m² de logements et de bureaux situé sur l'avenue du Prado, que Roche Dubar & Associés s'est porté acquéreur en VEFA de 997 m2 de bureaux en décembre dernier, dans le cadre de son développement.

Idéalement situé sur l'une des plus prestigieuses promenades de Marseille, avenue du Prado, ce programme de 116 logements accueillera au rez-de-chaussée et au premier étage les bureaux loués par Icade Promotion pour la nouvelle implantation de sa direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un Icade Store, espace dédié aux clients et futurs acquéreurs de logements, y prendra également place.

L'opération sera livrée au 4ème trimestre 2021.

L'étude Arsenal notaires (Lille) a conseillé l'acheteur et Me AFLALOU-TAKTAK, associée à l'office des Notaires de la Tour Méditerranée à Marseille, a conseillé le vendeur.

Cette transaction a été réalisée par l'intermédiaire de BNP PARIBAS REAL ESTATE, conseil du vendeur et de l'acquéreur.

