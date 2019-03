Icade : Rapport annuel intégré 2018

O.W. : L'année 2018 a été marquée par de grands succès opérationnels pour l'ensemble de nos métiers et fonctions supports. Pour la Foncière Tertiaire, je citerais tout d'abord la signature d'un protocole d'accord pour un Projet Urbain Partenarial portant sur l'aménagement du parc des Portes de Paris avec Plaine Commune et les villes de Saint- Denis et Aubervilliers. C'est un accord emblématique qui débouchera sur la construction de près de 200 000 m2 supplémentaires, en plus des 167 000 m2 en cours de développement. Nous avons pu également finaliser la signature du bail de TechnipFMC portant sur près de 60 000 m2 de bureaux dans notre projet Origine.

L'innovation est l'un des piliers de notre plan à horizon 2022 ; quelle est notre stratégie pour rester « best in class » sur ce sujet ?

O. W. : Notre priorité cette année sera de décliner opérationnellement des projets innovants dans nos business. De l'idée à l'implémentation, nous devons mettre des moyens et du temps pour pousser le plus loin possible les projets innovants et pour qu'ils deviennent des offres de produits ou de services. Deux exemples dont nous pouvons être fiers : Ambu'Stage, une solution de géolocalisation de patients en mode ambulatoire que des collaborateurs d'Icade Santé et d'Icade Promotion ont développée et que nous allons déployer sur le patrimoine d'Icade Santé ; et Cycle Up, plateforme de marché de réutilisation de matériaux de construction, qui fête son premier anniversaire avec succès et qui va encore accélérer son développement en 2019. Il y a également