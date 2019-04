Icade : Rapport spécial du conseil d'administration sur les attributions d'actions gratuites

Société anonyme au capital de 113.613.795,19 €

Siège social : 27, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux

582 074 944 RCS Nanterre

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2019

SUR LES ATTRIBUTIONS D'ACTIONS GRATUITES

PREVU PAR L'ARTICLE L.225-197-4 DU CODE DE COMMERCE

Chers actionnaires,

En application des dispositions de l'article L.225-197-4 du Code de commerce, le présent rapport a pour objet de vous informer des opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 par la société Icade et les autres sociétés du groupe en vertu des dispositions des articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du code de commerce au profit des membres du personnel salarié ou de certaines catégories d'entre eux et des mandataires sociaux.

1.Nombre et valeur des actions qui, durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et à raison des mandats et fonctions exercés dans la Société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la Société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2

Néant

2.Nombre et valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16

Néant

3.Nombre et la valeur des actions qui, durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé