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Icade : Revenus locatifs des foncières +3,0% au S1

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22/07/2019 | 07:37

22 juillet (Reuters) - Icade:

* REVENUS LOCATIFS DES FONCIÈRES À 316,1 MILLIONS DEUROS, +3,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT AU S1

* CHIFFRE DAFFAIRES À 678,5 MILLIONS DEUROS AU S1 (-13,3%)

* CASH-FLOW NET COURANT/ACTION 2,36 AU S1 SOIT +4,5% (+11% HORS EFFET DES CESSIONS 2018)

* RÉSULTAT NET (PDG) EN HAUSSE DE 73% À 47 MILLIONS DEUROS AU S1

* CONFIRME SES PERSPECTIVES 2019

* VALEUR DU PATRIMOINE À LA FIN DU S1 À 13,8 MILLIARDS DEUROS À 100%, 11,7 MILLIARDS DEUROS EN QUOTE-PART, SOIT +2,0% PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2018 À PÉRIMÈTRE CONSTANT

* PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT DE 2,0 MILLIARDS DEUROS, POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR ESTIMÉ À 0,5 MILLIARD DEUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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