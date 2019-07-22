Icade : Revenus locatifs des foncières +3,0% au S1

22 juillet (Reuters) - Icade:
* REVENUS LOCATIFS DES FONCIÈRES À 316,1 MILLIONS DEUROS,
+3,0% À
PÉRIMÈTRE CONSTANT AU S1
* CHIFFRE DAFFAIRES À 678,5 MILLIONS DEUROS AU S1
(-13,3%)
* CASH-FLOW NET COURANT/ACTION 2,36 AU S1 SOIT +4,5% (+11%
HORS
EFFET DES CESSIONS 2018)
* RÉSULTAT NET (PDG) EN HAUSSE DE 73% À 47 MILLIONS DEUROS
AU S1
* CONFIRME SES PERSPECTIVES 2019
* VALEUR DU PATRIMOINE À LA FIN DU S1 À 13,8 MILLIARDS
DEUROS À
100%, 11,7 MILLIARDS DEUROS EN QUOTE-PART, SOIT +2,0% PAR
RAPPORT À DÉCEMBRE 2018 À PÉRIMÈTRE CONSTANT
* PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT DE 2,0 MILLIARDS DEUROS,
POTENTIEL DE
CRÉATION DE VALEUR ESTIMÉ À 0,5 MILLIARD DEUROS
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(Rédaction de Paris)