Icade : Santé présent à la Healthcare Real Estate Conference

Dans le cadre de la conférence annuelle de LaingBuisson, Icade Santé sera représentée par Xavier Cheval au sein d'un panel d'intervenants riche, composé des principaux FPI de soins de santé et investisseurs immobiliers, de dirigeants, architectes et développeurs. Ce rassemblement veut donner un aperçu unique sur la façon dont l'immobilier est essentiel pour offrir d'excellents soins de santé et services sociaux, et sur les opportunités d'achat, de construction et d'investissement.

Les différents intervenants exploreront cette année les marchés de soins primaires et secondaires. Xavier Cheval prendra part à un panel de discussion sur l'état de ces marchés en France et en Europe et des nouveautés d'Icade Santé. Vous pourrez assister à cette session le 4 mars 2020 à 13h30 au King's Fund à Londres.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site dédié à l'événement : https://hre20.laingbuissonevents.com/.