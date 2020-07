Icade : achète des maisons médicalisées à Orpea et cède des logements à CDC Habitat

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Icade a annoncé mardi l'acquisition auprès d'Orpea d'un portefeuille immobilier de neuf maisons de retraite et la cession par sa filiale Icade Promotion de 1.091 logements en France à CDC Habitat.

Le portefeuille racheté à Orpea se compose de huit actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne et d'un Ehpad à Marseille, pour un montant total de 145 millions d'euros droits inclus, et s'inscrit dans le cadre d'une opération de "sale and lease back" (vente suivie d'une location des locaux, ndlr) entre Icade et Orpea.

"Orpea, qui a assuré le développement de la plupart de ces immeubles, deviendra locataire et continuera d'assurer l'exploitation de ces établissements", a expliqué Icade.

Dans un communiqué séparé, Icade Promotion a annoncé la signature avec CDC Habitat d'un accord pour la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 1.091 logements en France. Cet accord représente un chiffre d'affaires de plus de 208 millions d'euros, a indiqué le directeur général d'Icade, Olivier Wigniolle, cité dans le communiqué.

Cet accord porte sur 40 programmes différents et sur 25% environ du stock commercial d'Icade Promotion, a indiqué Icade. La signature des actes de vente interviendra à compter du second semestre 2020 et en 2021, a ajouté la société foncière.

