Icade : cession d'actifs en région parisienne

04/12/2018 | 07:47

Faisant suite à la promesse de vente signée en octobre, Icade indique avoir cédé à un investisseur institutionnel de premier rang les parcs d'affaires de Paris Nord 2 (155.200 m²), Colombes (62.750 m²) et l'immeuble Axe Seine (24.200 m²) situé à Nanterre.



Compte tenu du prix de 434 millions d'euros HD, cette cession est relutive sur l'ANR par action d'Icade. Son produit permettra notamment le financement du pipeline de développement de la foncière tertiaire et l'amélioration du ratio LTV.



Avec cette cession, Icade finalise également la cession de ses actifs non stratégiques et poursuit la gestion dynamique de son portefeuille de bureaux, en ligne avec son plan 2019/2022 annoncé en juillet dernier.



