Icade : cession de l'immeuble Open finalisée

04/01/2019 | 07:43

Icade indique avoir cédé le 28 décembre à un investisseur institutionnel français de premier rang, l'immeuble Open (9.200 m2), son siège social situé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), pour un montant de 98,8 millions d'euros HD.



Le groupe reste l'occupant de l'immeuble au titre d'un bail signé concomitamment à la vente. Pour rappel, cette cession fait suite à la promesse de vente signée le 25 octobre dernier et s'inscrit dans la stratégie annoncée en juillet.



Icade vise une accélération de la rotation du portefeuille de bureaux avec des cessions d'actifs 'core', le produit des cessions étant réinvesti dans les projets de développement de la foncière tertiaire et le développement international d'Icade Santé.



