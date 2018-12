COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 3 décembre 2018

ICADE : CESSION DES PARCS D'AFFAIRES DE PARIS NORD 2, COLOMBES ET DE L'IMMEUBLE

AXE SEINE

Faisant suite à la promesse de vente signée en octobre 2018, Icade a cédé ce jour à un investisseur institutionnel de premier rang les parcs d'affaires de Paris Nord 2 (155 200 m²), Colombes (62 750 m²) et l'immeuble Axe Seine (24 200 m²) situé à Nanterre.

Le montant global de cette cession s'élève à 434 millions d'euros HD (pour 425 millions d'euros HD initialement annoncé, compte tenu d'un complément de prix faisant suite à trois nouvelles signatures de baux sur l'immeuble Axe Seine).

Compte tenu du prix de cession, cette transaction est relutive sur l'ANR par action d'Icade.

Avec cette cession, Icade finalise également la cession de ses actifs non stratégiques et poursuit la gestion dynamique de son portefeuille de bureaux, en ligne avec son plan 2019/2022 annoncé en juillet dernier.

Le produit de cette cession permettra notamment le financement du pipeline de développement de la Foncière tertiaire et l'amélioration du ratio LTV.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

