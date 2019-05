COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 mai 2019, 17H45

Icade commercialise à 100% l'immeuble Castel office à Marseille

Le 23 mai, Icade a signé avec Solimut Mutuelle de France un bail de 12 ans ferme portant sur 4 547 m² de l'immeuble de bureaux Castel Office, situé quai de la Joliette à Marseille (02), dans le quartier d'Euroméditerranée.

Cette transaction, qui intervient après la signature, le 24 avril dernier, d'un bail de 9 ans avec Deloitte pour 1 413 m², solde la commercialisation de l'immeuble, quelques semaines avant sa livraison, début juillet.

Les deux baux prendront effet au 1er juillet 2019.

Cette signature, en permettant à Icade de précommercialiser 100% des surfaces de l'immeuble, illustre sa capacité à créer de la valeur à travers son pipeline de développement.

Le pipeline de développement représente au 31/12/2018 un investissement prévisionnel total de 2,5 milliards d'euros et une création de valeur estimée à 0,7 milliard d'euros dont 60% restant à capter dans l'ANR.

PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville -collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

CONTACTS