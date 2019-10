Icade : début de construction d'une clinique SSR à Saintes

02/10/2019 | 13:54

Korian et Icade Promotion annoncent avoir posé la première pierre de la future clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR) de Saintes (Charente Maritime), dans le cadre du futur pôle de santé Korian qui ouvrira ses portes au printemps 2021.



A son activité d'hospitalisation complète de SSR (60 lits) s'ajoutera un hôpital de jour (14 places), tous deux polyvalents et spécialisés dans les affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à risque de dépendance.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du partenariat cadre qui associe Korian, Icade Promotion et Icade Santé pour la réalisation de 15 établissements neufs (maisons de retraite médicalisées et cliniques SSR) à livrer à partir de 2021 en France.



